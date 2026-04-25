Estados Unidos

El reciente descarrilamiento en la Línea Amarilla de la CTA aumenta las preocupaciones de expertos sobre seguridad ferroviaria

La reciente interrupción del servicio en el ferrocarril urbano de Chicago obliga a autoridades y usuarios a cuestionar los protocolos de prevención mientras se analiza el desempeño del sistema tras varios incidentes en los últimos años

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Vista aérea de un tren plateado parcialmente descarrilado sobre vías de grava, con personas evacuando y personal de emergencia alrededor
El descarrilamiento de la Línea Amarilla en Rogers Park interrumpió el servicio de las líneas Roja, Morada y Amarilla, afectando la movilidad de cientos de usuarios

Un reciente incidente en la red de transporte de Chicago ha puesto en el centro de atención a la CTA y su sistema ferroviario. Un descarrilamiento ocurrido durante la hora punta del jueves por la tarde en la Línea Amarilla, cerca de la terminal Howard en el barrio de Rogers Park, obligó a evacuar a unos 80 pasajeros y paralizó temporalmente los servicios de las líneas Roja, Morada y Amarilla. El episodio no dejó personas heridas, pero reavivó el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

El tren descarrilado, compuesto por dos vagones, terminó con las ruedas delanteras de uno de ellos en una vía diferente a la del resto del convoy, según mostró un vídeo de CBS Skywatch. Este suceso provocó la intervención inmediata de la autoridad de transporte y de los bomberos, quienes supervisaron la evacuación y coordinaron la respuesta ante la emergencia. Mientras tanto, el servicio quedó suspendido durante varias horas, generando importantes retrasos y complicaciones para los usuarios que dependen del tren como principal medio de movilidad.

La magnitud del incidente y las afectaciones inmediatas al tráfico ferroviario encendieron las alarmas entre el público y los especialistas. La terminal de Howard, descrita como una estación de clasificación compleja y con alto tránsito, es considerada un punto crítico dentro de la red, hecho que, según los expertos, contribuye a la vulnerabilidad ante situaciones como la ocurrida. Pese a la rápida respuesta y la ausencia de víctimas, el evento dejó en evidencia posibles debilidades en los protocolos de seguridad y gestión de riesgos del sistema.

Preocupación de expertos sobre un patrón de descarrilamientos en la CTA

Vista aérea de un tren de cercanías plateado descarrilado sobre vías de grava. Personal de emergencia y pasajeros descienden de los vagones con escaleras
Expertos en transporte expresan su preocupación por la recurrencia de descarrilamientos en la red ferroviaria de la CTA de Chicago desde febrero de 2025

Este nuevo descarrilamiento no fue un hecho aislado. De acuerdo con Joe Schwieterman, profesor de la Universidad DePaul y experto en transporte, se trata al menos del quinto descarrilamiento en la red de la CTA desde febrero de 2025, lo que constituye un patrón que despierta inquietud en la comunidad académica y en los usuarios. Schwieterman señaló que la frecuencia actual de estos incidentes supera lo que cabría esperar incluso en un sistema de las dimensiones de Chicago.

El especialista calificó el episodio de la Línea Amarilla como un “descarrilamiento bastante importante” y advirtió que la recurrencia de este tipo de sucesos puede comprometer gravemente la confianza en el sistema y su capacidad operativa. Schwieterman recordó que, si bien en algunos descarrilamientos las ruedas y ejes simplemente se salen de la vía y pueden reconfigurarse rápidamente, en este caso uno de los vagones fue empujado hacia la vía principal opuesta, lo que podría indicar exceso de velocidad o una falla en la infraestructura.

El incremento en el número de incidentes ha llevado a expertos y usuarios a exigir una revisión profunda de los procedimientos y condiciones del sistema. Según Schwieterman, “un sistema no puede funcionar con tantas interrupciones”, subrayando la urgencia de abordar las causas subyacentes para evitar que estos episodios se repitan.

Análisis sobre las posibles causas del descarrilamiento

Un vagón de tren plateado aparece parcialmente descarrilado e inclinado sobre vías de grava. Varios trabajadores con chalecos reflectantes están cerca
La investigación analiza si el descarrilamiento se debió a un interruptor abierto, exceso de velocidad, defectos en las ruedas o una combinación de factores técnicos y operativos

La investigación sobre el incidente seguía en marcha casi 24 horas después del descarrilamiento, mientras ingenieros y responsables de la CTA analizaban diversas hipótesis. El vídeo de CBS Skywatch, que reveló cómo las ruedas delanteras de uno de los vagones terminaron en una vía diferente, abrió el debate sobre si un interruptor abierto, la velocidad del tren, la calidad de las ruedas o una interacción inesperada con el riel podrían haber sido factores determinantes.

Schwieterman planteó que cuestiones como la configuración de los interruptores de vía, un posible exceso de velocidad o problemas en el mantenimiento de las ruedas debían ser evaluados cuidadosamente. El hecho de que el vagón afectado terminara en la vía principal opuesta refuerza la sospecha de que pudo haber habido una falla técnica significativa o un error humano, lo que obliga a la autoridad a considerar múltiples escenarios antes de emitir un diagnóstico definitivo.

En términos simples, la investigación busca establecer si el descarrilamiento fue el resultado de una falla técnica, un error operativo o una combinación de factores. La respuesta a esta pregunta es clave para determinar las acciones correctivas y restaurar la confianza de los usuarios.

Historial reciente de incidentes en la Línea Amarilla y problemas de infraestructura

El sistema ferroviario de Chicago no es ajeno a los accidentes. En 2023, un tren de la Línea Amarilla chocó contra una quitanieves en la misma estación de Howard, lo que provocó que dieciséis personas fueran hospitalizadas. Este antecedente reciente pone en relieve la vulnerabilidad de la infraestructura y la necesidad de mejorar los estándares de seguridad.

PS Sriraj, director del Centro de Transporte Urbano de la Universidad de Illinois en Chicago, advirtió sobre los problemas estructurales que enfrenta la red. Según Sriraj, el sistema cuenta con una antigüedad de entre 80 y 90 años, lo que implica que las necesidades de mantenimiento son numerosas y los recursos disponibles, limitados. El experto subrayó que, tarde o temprano, la infraestructura puede fallar y hacerlo de manera inesperada, independientemente de las acciones de la agencia responsable.

Las dificultades para mantener en óptimas condiciones un sistema tan antiguo han sido señaladas como un factor clave en la serie de incidentes recientes. La combinación de una infraestructura envejecida, recursos escasos y un tráfico elevado crea un entorno propenso a fallas y accidentes.

Reacciones y demandas de transparencia tras el incidente

Ante la gravedad del descarrilamiento y la preocupación manifiesta de los especialistas, crecieron las demandas de transparencia por parte de la opinión pública. Schwieterman insistió en la necesidad de que la CTA divulgue toda la información posible sobre el estado de las vías y las causas del accidente. Advirtió que, si se confirma que las condiciones de las vías no cumplen con los estándares de seguridad, podrían imponerse restricciones de velocidad en todo el sistema hasta que se realicen las reparaciones necesarias.

Por el momento, los responsables de la CTA no han respondido a las preguntas sobre las preocupaciones planteadas por los expertos. La falta de comunicación oficial aumenta la presión sobre la agencia para ofrecer explicaciones claras y detalladas, así como para implementar medidas urgentes que garanticen la seguridad de los pasajeros y la confiabilidad del sistema ferroviario.

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