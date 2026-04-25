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El canciller del régimen de Irán entregó en Pakistán su lista de “respuestas” a Estados Unidos

La radiotelevisión estatal se limitó a precisar que la nota de Abbas Araqchi “es exhaustiva y aborda todas las preocupaciones de Teherán”, sin dar más detalles

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, entregó este sábado en mano al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las “respuestas” de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con la delegación norteamericana que también se encontrará con las autoridades paquistaníes en la capital del país, Islamabad.

Las autoridades iraníes ya han avanzado que no tienen intención de reunirse este sábado con los representados estadounidenses (el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor para Oriente Próximo Steve Witkoff), y que la visita de Araqchi a Pakistán es la primera de la gira regional que llevará al diplomático en los próximos días a Omán (mediador en las frustradas conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní) y Rusia, gran aliado de Irán.

La radiotelevisión estatal iraní se ha limitado a precisar que la nota entregada por Araqchi “es exhaustiva y aborda todas las preocupaciones de Teherán”, sin dar más detalles.

La incertidumbre no esconde el gran calibre del encuentro mantenido este sábado por Araqchi con la plana mayor del estamento de seguridad paquistaní, el más importante del país. El jefe del Ejército ha estado acompañado por el asesor de seguridad nacional de Pakistán, Asim Malik, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

Araqchi ha estado acompañado por su adjunto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi; el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri-Moghaddam y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

La “nota” entregada por Baqaei deja entrever que Irán ha decidido apostar por un modelo de conversaciones indirectas tras el fracaso de la reunión de los días 11 y 12 de abril, que concluyó después de más de 20 horas sin acuerdo. Desde entonces, los intercambios han continuado indirectamente a través de Pakistán, con ambas partes ajustando sus posiciones mientras evitan una ruptura formal.

El alto el fuego, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido, lo que crea un espacio para la diplomacia pero también prolonga la incertidumbre.

“No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán”, escribió Baqaei en un mensaje de X.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO. LÍNEAS DE VERIFICACIÓN: Reuters no pudo confirmar la fecha y el lugar. No se encontraron versiones anteriores del video publicadas en línea antes del 25 de abril. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, en el Hotel Serena, donde se llevó a cabo la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos, dijeron dos fuentes gubernamentales
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO. LÍNEAS DE VERIFICACIÓN: Reuters no pudo confirmar la fecha y el lugar. No se encontraron versiones anteriores del video publicadas en línea antes del 25 de abril. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, en el Hotel Serena, donde se llevó a cabo la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos, dijeron dos fuentes gubernamentales

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional.

La Casa Blanca anunció el viernes el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner el sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Sin embargo, Baqaei insistió en que Araqchí solo se reunirá con representantes “de alto nivel” pakistaníes para tratar su “mediación en curso y sus buenos oficios para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos”.

Antes de aterrizar en la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una “oportuna” gira que también incluirá Mascate y Moscú con el objetivo de “coordinar estrechamente” asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus “vecinos son prioridad”.

La Casa Blanca explicó el viaje de Witkoff y Kushner porque la delegación iraní quería “hablar en persona” y Washington estaba dispuesto a “escuchar”, dado que habían visto “algunos avances” por parte de Irán en los últimos días.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

(Con información de Europa Press y EFE)

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