Una joven de 17 años fue identificada como la víctima mortal del tiroteo en un centro comercial de Luisiana

Cinco personas resultaron heridas en el ataque, incluyendo una mujer de 43 años que permanece hospitalizada en estado crítico (WAFB)

Una adolescente identificada como Martha Odom, de 17 años, murió en el centro comercial Mall of Louisiana en Baton Rouge tras un tiroteo ocurrido el jueves en el patio de comidas, confirmaron las autoridades policiales este viernes.

Cinco personas resultaron heridas, incluyendo a una mujer de 43 años que permanece hospitalizada en estado crítico, según informó el jefe de la policía de Baton Rouge TJ Morse durante una conferencia de prensa. Un joven de 17 años fue detenido como sospechoso principal, mientras continúa la búsqueda de un segundo implicado.

El tiroteo en el Mall of Louisiana se originó a partir de una pelea entre dos grupos, lo que desató una serie de disparos que provocaron pánico entre los visitantes.

La policía local de Baton Rouge solicitó la colaboración de la comunidad para identificar y localizar al segundo sospechoso involucrado en el ataque, tras la entrega voluntaria de Markel Lee, también de 17 años, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y varios cargos de intento de asesinato.

Las autoridades detallaron que el incidente se produjo cuando una disputa escaló rápidamente en el patio de comidas, generando una situación de “caos total”, según el testimonio de un empleado del centro comercial citado por la filial local de la cadena ABC, WBRZ.

“Oí un estallido fuerte, después otro. Me volví y vi a personas caer al suelo; entonces distinguí el arma”, relató el testigo, quien además describió “sangre por todas partes” y la llegada inmediata de los agentes de seguridad.

Investigación y captura de los sospechosos

La adolescente Martha Odom, de 17 años, murió tras un tiroteo en el Mall of Louisiana, en Baton Rouge, según confirmó la policía local (Imagen de la familia)

De acuerdo con el jefe de la policía local de Baton Rouge Morse, Markel Lee se entregó voluntariamente a las autoridades el jueves cerca de las 20:00 y fue puesto bajo custodia, enfrentando cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Martha Odom, así como varios cargos adicionales por intento de asesinato debido a los heridos en el tiroteo.

La policía continúa recabando pruebas e interrogando a testigos para esclarecer la secuencia exacta de los hechos, además de determinar la participación del segundo sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada.

Reacciones institucionales y apoyo a la comunidad

La comunidad educativa de Ascension Episcopal School lamentó el fallecimiento de Martha Odom, estudiante de último año, y ofreció apoyo psicológico a los afectados (@IgnoreCalls vía Instagram/vía REUTERS)

La escuela episcopal Ascension de Lafayette, donde Odom cursaba su último año, confirmó que la víctima era estudiante de la institución y que otros dos alumnos resultaron heridos durante el ataque. Además, dos estudiantes más presenciaron el tiroteo.

El centro educativo expresó su pesar por la pérdida y puso a disposición servicios de apoyo psicológico para los afectados. “Sus compañeros de clase, el profesorado de Ascension y nuestras familias de Blue Gator recuerdan a Martha como una persona alegre cuya amabilidad y entusiasmo contagioso iluminaban la vida de todos los que la conocían”, afirmaron los responsables del colegio en un comunicado publicado el viernes.

El Mall of Louisiana anunció que permanecería cerrado durante el viernes como muestra de respeto a las víctimas y sus familias.

En un comunicado oficial, los directivos del centro comercial manifestaron su solidaridad y extendieron sus condolencias a quienes resultaron afectados por el tiroteo. “Lamentamos profundamente este acto de violencia y estamos cooperando plenamente con las autoridades”, señala el texto difundido en redes sociales.

Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Jeff Landry, condenaron el hecho y lo calificaron como un “acto de violencia”. Landry subrayó que este tipo de sucesos, asociados a disputas entre pandillas vecinales, representan “un peligro inaceptable para la comunidad y ponen en riesgo la vida de personas inocentes”.

El gobernador instó a reforzar los esfuerzos conjuntos entre organismos de seguridad y la ciudadanía para prevenir nuevos hechos similares.

Balance de heridos y estado de la investigación

La policía de Baton Rouge continúa la búsqueda del segundo sospechoso y revisa cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido en el centro comercial (WAFB)

Según datos de la policía local de Baton Rouge, el jueves a las 20:00 fueron detenidas varias personas para ser interrogadas; sin embargo, tras una evaluación inicial y al no encontrarse pruebas directas en ese momento, dichas personas fueron liberadas mientras avanza la investigación.

Las fuerzas de seguridad continúan revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial y tomando declaraciones de los testigos presenciales.

El suceso ha reavivado el debate local sobre la seguridad en espacios públicos y el acceso de menores a armas de fuego. Diversos líderes comunitarios y organizaciones civiles han solicitado la implementación de medidas más estrictas para prevenir la violencia armada en la región.

Según el portal estadounidense especializado Gun Violence Archive, en lo que va del año se han registrado más de 140 incidentes con armas de fuego en centros comerciales y espacios públicos de Estados Unidos.

El jefe de policía Morse reiteró el compromiso de la fuerza para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Además, exhortó a cualquier persona que disponga de información relevante a ponerse en contacto con la policía local. “La colaboración ciudadana será clave para esclarecer este caso y evitar que se repitan tragedias como la que enluta hoy a nuestra ciudad”, enfatizó Morse.

En el ataque del jueves, 5 personas resultaron heridas además de la víctima fatal. Entre los hospitalizados, una mujer de 43 años permanece en estado crítico, mientras que el resto de los heridos evolucionan favorablemente, de acuerdo con el último parte médico difundido por el hospital local.

Las identidades de los heridos no han sido divulgadas para resguardar su privacidad.

El Mall of Louisiana, uno de los centros comerciales más grandes del estado, suele recibir miles de visitantes a diario, especialmente durante los fines de semana y jornadas festivas.

Tras los hechos, la administración informó que revisará sus protocolos de seguridad y colaborará activamente con la policía para prevenir futuros incidentes.

La investigación permanece abierta y se esperan nuevos avances en las próximas horas, mientras la comunidad de Baton Rouge permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos y exige justicia para Martha Odom y los afectados por el tiroteo.