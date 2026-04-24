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Mariska Hargitay confiesa que lloró por la emotiva despedida de Christopher Meloni tras la cancelación de ‘La Ley y el Orden: Crimen organizado’

La actriz compartió lo impactada que quedó al ver la reacción de su amigo y colega ante el fin de la serie

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La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales - Mariska Hargitay - Christopher Meloni
Mariska Hargitay expresa su conmoción tras la cancelación de "La ley y el orden: crimen organizado" (NBCUniversal)

Mariska Hargitay reveló que lloró al ver la reacción de su excompañero Christopher Meloni ante la cancelación de La ley y el orden: crimen organizado, y no descartó que sus personajes vuelvan a compartir pantalla en el futuro.

La actriz de 62 años reconoció que la noticia la afectó emocionalmente. “Lo vi y rompí a llorar, en primer lugar”, declaró a la revista Extra el miércoles 22 de abril.

Y agregó: “Rompí a llorar de inmediato porque ha sido, tal como él dijo, y estuvo tan bello y abierto, porque ha sido un gran viaje. Ha sido muy hermoso e íntimo, y una parte enorme de su vida, y fue algo que lo cambió”.

La protagonista de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales señaló que la cancelación la tomó por sorpresa, pese a que sabía que Meloni tenía proyectos en curso.

“Me tomó un poco por sorpresa porque sabía que Chris está trabajando, que tiene demanda y es un actor magnífico. Pero es, en cierta forma, cerrar un capítulo. Cuando eso sucede, uno necesita hacer un balance. Es un marcador real en tu vida”, sostuvo.

Christopher Meloni y Mariska Hargitay
El vínculo icónico entre Hargitay y Meloni destaca como un pilar de la franquicia "La ley y el orden", según palabras de la actriz (REUTERS/Daniel Cole)

Consultada sobre la posibilidad de que sus personajes, Olivia Benson y Elliot Stabler, vuelvan a encontrarse en la pantalla chica, Hargitay respondió con optimismo: “De alguna manera, de alguna forma, sí”.

En otra entrevista con Deadline, durante el almuerzo de NBCUniversal para la temporada de los Emmy, la actriz se mostró esperanzada.

“Espero que sí”, dijo, y subrayó el vínculo que los une: “Es algo muy reconfortante para ambos que nuestra relación haya sido tan icónica culturalmente, y que Benson y Stabler todavía resuenen es profundamente significativo para mí. Chris y yo, estoy segura de que lo saben, somos muy, muy cercanos”.

Y agregó: “Es un actor muy solicitado, así que veremos si los horarios se alinean”.

La ley y el orden: crimen organizado fue cancelada oficialmente el 16 de abril, según confirmó PEOPLE. La serie no regresará para una sexta temporada, luego de que la quinta concluyera su emisión en junio de 2025 en la plataforma Peacock.

Mariska Hargitay y Christopher Meloni - La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales
Hargitay abre la puerta a una posible reunión en pantalla de Olivia Benson y Elliot Stabler en futuras producciones (Instagram/@chris_meloni)

La sentida despedida de Christopher Meloni

Christopher Meloni, de 65 años, fue el primero en reaccionar públicamente. Pocas horas después de conocerse la cancelación, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram en el que, visiblemente conmovido, se despidió del personaje que marcó su carrera.

“Hola a todos, acabo de ver que anunciaron que La ley y el orden: crimen organizado no volverá“, dijo Meloni en el clip, en el que contuvo las lágrimas.

“Así que quería tomarme este momento para agradecer a los fans, que no solo ayudaron a darle vida y longevidad al personaje de Elliot Stabler, sino por acompañarlo y darle la bienvenida de nuevo".

El actor cerró su mensaje con un balance personal: “Fue un buen viaje. Fue un buen viaje, me divertí mucho interpretándolo. Fue un gran viaje, pero gracias. Ustedes me ayudaron a tener una carrera que nunca soñé. Casi 17 años”.

Meloni interpretó al detective Stabler por primera vez en 1999, en La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, donde compartió pantalla con Hargitay durante 12 temporadas, hasta su salida en 2011.

Christopher Meloni se despide de su spin-off 'Law & Order: Organized Crime'
"La ley y el orden: crimen organizado" concluye tras cinco temporadas y 75 episodios (Peacock)

Su regreso se concretó en 2021 con el lanzamiento de La ley y el orden: crimen organizado, un spin-off en el que el personaje volvía a Nueva York “después de una década en el extranjero para reconstruir su vida tras una devastadora pérdida personal”, según la sinopsis oficial.

A lo largo de cinco temporadas y 75 episodios, la serie desarrolló tramas serializadas centradas en el personaje, que se integraba a la Oficina de Control del Crimen Organizado junto a la sargento Ayanna Bell.

Según informó Variety, la cancelación se formalizó casi un año después del final de la quinta temporada.

En ese período, la producción había permanecido en un limbo, sin avances hacia una nueva entrega, y los intentos de encontrar un nuevo showrunner no prosperaron.

Aunque Christopher Meloni podría seguir apareciendo ocasionalmente en La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, el cierre de La ley y el orden: crimen organizado marca el fin de su etapa como Elliot Stabler a tiempo completo.

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