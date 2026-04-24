Cuáles son las carreras que más arrepentimiento generan entre los graduados universitarios en Estados Unidos

El arrepentimiento profesional alcanza hasta el 46,3 % entre graduados en ciencias políticas, relaciones internacionales y políticas públicas en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumenta el arrepentimiento entre los graduados universitarios: hasta 46,3 % en algunas carreras, según la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter.

El arrepentimiento por la elección de carrera es una tendencia creciente entre los graduados universitarios en Estados Unidos, particularmente en un contexto donde el mercado laboral impone desafíos cada vez más exigentes para los jóvenes profesionales.

Un reciente estudio de la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter reveló que el 46,3 % de los egresados en ciencias políticas, relaciones internacionales y políticas públicas manifestó arrepentimiento respecto de la titulación obtenida, mientras que las áreas de comunicación, estudios de medios y relaciones públicas registraron una tasa de insatisfacción del 39,2 %.

En una encuesta realizada entre 1.500 graduados de la promoción de dos mil veinticinco y 1.500 estudiantes próximos a titularse en primavera, la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter midió el nivel de satisfacción y expectativas profesionales de una generación que enfrenta condiciones laborales restrictivas.

El informe determinó que uno de cada cinco jóvenes universitarios experimenta desaliento respecto de su rumbo profesional, tendencia más marcada entre quienes optaron por disciplinas humanísticas.

Esta insatisfacción —según explicó el director del estudio de ZipRecruiter— se debe, en buena medida, a la percepción de que las carreras científicas o cuantitativas ofrecen más oportunidades y estabilidad que las humanísticas, lo que refuerza el arrepentimiento en dicho grupo.

El análisis de la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter indicó además que el 33 % de quienes egresaron de ciencias físicas —incluyendo física, química y ciencias de la tierra— expresó dudas sobre la conveniencia de su elección académica.

Para el portal de empleos, esto está directamente relacionado con el estrés de garantizar un futuro profesional en un contexto de restricción económica y menor movilidad laboral.

El informe cita un reporte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central estadounidense, que señala que los trabajadores de mediana edad valoran más su título universitario que los jóvenes, quienes lo consideran menos determinante para la inserción laboral.

El endurecimiento del mercado laboral también influye en el aumento del desencanto entre los egresados universitarios. De acuerdo con la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter, al 1 de marzo, los puestos de nivel inicial publicados representaban el 38,6 % del total de ofertas, una reducción frente al 43,4 % registrado dos años antes.

La competencia laboral crece mientras la oferta baja. El informe destaca que los egresados de salud pública y administración sanitaria ganan 43,8 % menos de lo esperado, y los de agricultura, ciencias ambientales, recursos naturales, inglés, literatura o periodismo reciben hasta un30 % menos.

Se observa un desajuste entre la formación universitaria y las exigencias actuales del empleo. El mercado requiere habilidades técnicas y cuantitativas, y los jóvenes identifican que sus carreras no siempre se corresponden con las oportunidades concretas.

El reporte de la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter señala que el arrepentimiento es más acentuado entre quienes no consiguieron empleo relacionado con su área de estudios en los primeros meses posteriores a la graduación.

En estos casos, la presión financiera y la carga de deudas estudiantiles incrementan el sentimiento de insatisfacción.

El mercado laboral restrictivo y la baja inserción afecta principalmente a egresados en áreas humanísticas, según el estudio de ZipRecruiter (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inserción laboral temprana constituye un factor determinante para disminuir el arrepentimiento. Según la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter, casi un tercio de los graduados en enfermería logró empleo antes de finalizar los estudios, situación opuesta a la de otras disciplinas.

El sector sanitario, impulsado por el envejecimiento poblacional en Estados Unidos, mantiene una demanda sostenida de personal y facilita la contratación rápida de nuevos profesionales.

Los datos del informe estiman que el área de la salud generó el 43 % de los empleos añadidos a las nóminas en marzo, convirtiéndose en el principal motor de creación de trabajo en el país.

En cuanto a la remuneración, la enfermería lidera las carreras universitarias con mejor retorno económico inmediato tras la graduación. El estudio de la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter establece que el salario medio anual para egresados en enfermería asciende a USD 70.000, cifra superior a la de la mayoría de las demás titulaciones.

Esta ventaja salarial, junto con la facilidad de inserción laboral, se traduce en un alto índice de satisfacción y bajo nivel de arrepentimiento en esta especialidad.

Menor valoración del título universitario entre los jóvenes

Los jóvenes graduados otorgan menor valor a su título universitario comparado con generaciones anteriores, debido a la brecha entre expectativas y realidad laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de ZipRecruiter señala que el valor de la educación superior varía según la edad. Para los trabajadores de mediana edad en Estados Unidos, la titulación universitaria es un activo relevante para el desarrollo profesional, mientras que los jóvenes graduados relativizan su importancia.

Esta menor valoración se debe, en parte, a la brecha entre expectativas y realidad laboral, a la transformación acelerada de la economía y a la aparición de nuevas competencias requeridas por el mercado.

El aumento del arrepentimiento académico refleja una crisis de ajuste entre los planes de estudio tradicionales y las necesidades de un entorno laboral competitivo. Aunque carreras como enfermería, ingeniería y tecnología mantienen tasas de satisfacción elevadas, las disciplinas vinculadas a las humanidades y ciencias naturales enfrentan un escrutinio creciente por parte de quienes buscan seguridad y proyección profesional.

El desafío de la adaptación educativa

Las cifras difundidas por la plataforma de búsqueda de empleo ZipRecruiter indican la necesidad de responder a las demandas reales del mercado.

Especialistas en orientación vocacional señalan que las universidades estadounidenses deberían fortalecer vínculos con sectores productivos e incluir habilidades técnicas y digitales en sus planes de estudio para mejorar la empleabilidad y las condiciones salariales de los graduados.

La evolución de las expectativas entre los graduados universitarios en Estados Unidos revela que el arrepentimiento sigue creciendo en aquellas áreas donde la brecha entre lo aprendido y lo requerido por el mercado se amplía, forzando a los egresados a replantear su futuro profesional y financiero.