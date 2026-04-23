Un tiroteo en un centro comercial de Luisiana deja 10 heridos y un sospechoso prófugo

Imágenes del operativo policial y la evacuación tras el ataque armado en el centro comercial de Baton Rouge, donde 10 personas resultaron lesionadas y el atacante sigue prófugo. (X: @IntelPointAlert)

Diez personas sufrieron heridas tras un tiroteo en el centro comercial Mall of Louisiana, ubicado en la ciudad de Baton Rouge, Estados Unidos, según informó el Departamento de Policía de Baton Rouge.

El presunto autor del ataque, cuya identidad aún no fue revelada por las autoridades, continúa prófugo mientras se desarrolla un amplio operativo de búsqueda en la región.

De acuerdo con los reportes de las fuerzas de seguridad, el tiroteo fue un acto premeditado que tuvo lugar durante una confrontación entre dos grupos en la zona de restaurantes del centro comercial.

Las autoridades descartaron que se tratara de un ataque indiscriminado, subrayando que el evento estuvo motivado por una disputa específica y no por violencia aleatoria.

Tras el incidente, la policía procedió a evacuar por completo a los clientes y empleados del establecimiento y confirmó el traslado de todos los heridos a centros médicos de la ciudad, mientras se mantuvo un perímetro de seguridad en el área afectada.

El incidente generó momentos de gran tensión y confusión entre quienes se encontraban en el centro comercial.

Un trabajador del recinto relató a WBRZ, la filial local de la cadena de televisión estadounidense ABC, que escuchó “un fuerte estallido y luego otro”, y que después vio a personas desplomarse y a un hombre abriendo fuego en distintas direcciones.

El empleado comunicó de inmediato la situación a seguridad, informando sobre la presencia de múltiples heridos y describiendo el ambiente como “un caos total”, con “sangre por todas partes”.

Las autoridades locales de Baton Rouge activaron protocolos de emergencia y desplegaron equipos médicos y policiales en el lugar para atender a los afectados y recopilar pruebas que permitan identificar y localizar al responsable.

El operativo incluyó la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de testigos presenciales, con el objetivo de reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

Investigación y búsqueda del responsable

Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios de testigos para reconstruir los hechos y localizar al sospechoso del tiroteo (WAFB)

Según el Departamento de Policía de Baton Rouge, entre los 10 heridos se encuentran adultos y al menos dos menores de edad, todos con diferentes grados de lesiones. Fuentes hospitalarias indicaron que algunos de los afectados permanecen en estado crítico bajo observación médica.

La policía instó a la comunidad a aportar cualquier información que contribuya a la captura del sospechoso, cuya descripción fue distribuida a través de los principales canales de comunicación locales.

El alcalde-presidente de Baton Rouge, Sid Edwards, expresó mediante un comunicado oficial su solidaridad con las víctimas y pidió a la ciudadanía “tener presentes en sus oraciones a las personas afectadas y a sus familias”.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó que mantiene comunicación directa con las fuerzas del orden y que el gobierno estatal está coordinando acciones de apoyo para garantizar la seguridad en la zona y asistir en la investigación.

La situación en el centro comercial fue controlada tras la evacuación, pero el área permanece acordonada mientras prosiguen las labores de peritaje.

Las autoridades reforzaron la presencia policial en otros puntos concurridos de Baton Rouge, como medida preventiva ante eventuales incidentes relacionados.

El Mall of Louisiana es uno de los principales centros comerciales del estado, conocido por su alta afluencia de visitantes y su amplia oferta gastronómica y de entretenimiento.

El hecho reavivó el debate local sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de fortalecer los controles para evitar episodios de violencia armada, un fenómeno que, según Gun Violence Archive, la organización estadounidense especializada en estadísticas de violencia armada, ha registrado un aumento sostenido en los últimos años en distintas regiones del país.

Reacciones y antecedentes

El ataque avivó el debate sobre la violencia armada y la necesidad de mejorar la seguridad en espacios públicos de Estados Unidos y Luisiana (WAFB)

El ataque en el Mall of Louisiana generó preocupación entre los residentes de Baton Rouge y reacciones inmediatas de dirigentes estatales y federales.

Diversas agrupaciones comunitarias convocaron a reuniones para exigir mayores medidas de seguridad y programas de prevención de violencia en espacios públicos.

En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado un aumento en la frecuencia de tiroteos en espacios concurridos, lo que ha impulsado llamados a reforzar la legislación sobre tenencia y porte de armas.

Según datos de Gun Violence Archive, la organización estadounidense especializada en estadísticas de violencia armada, en 2025 se registraron más de 600 tiroteos masivos en territorio estadounidense, una cifra que muestra la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades.

El gobierno de Luisiana reiteró su compromiso de apoyar a las víctimas y trabajar en conjunto con organismos locales y federales para esclarecer el caso y evitar que hechos similares se repitan. Las investigaciones continúan y la prioridad de las autoridades sigue siendo la captura del responsable del tiroteo.