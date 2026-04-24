El mercado petrolero cierra una sesión volátil con resultados mixtos, pero con un fuerte repunte semanal

El mercado petrolero muestra optimismo tras el anuncio de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el conflicto en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Stringer/File Photo)

El mercado petrolero mostró este viernes señales optimistas tras el anuncio de la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque los operadores no anticiparon una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. El precio del crudo Brent del Mar del Norte, referencia en Europa, para entrega en junio, subió un 0,25% hasta los 105,33 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), equivalente estadounidense, descendió un 1,51% y cerró en 94,40 dólares por barril. Durante la semana, el Brent acumuló una apreciación cercana al 16% y el WTI casi un 13%, manteniéndose ambos valores muy por encima de los niveles previos al conflicto, cuando el crudo rondaba los 70 dólares por barril.

El repunte de precios se produjo pese a una jornada volátil y a la persistencia de incertidumbres sobre el suministro. Según Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, “el mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán”, con la expectativa de que estos encuentros puedan conducir a la reapertura del estrecho de Ormuz y la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo. Sin embargo, Ole R. Hvalbye, de SEB, advirtió a la AFP que “el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso”, recordando que negociaciones anteriores fracasaron y que, en esta ocasión, el vicepresidente estadounidense no participará directamente, según la Casa Blanca.

Los negociadores enviados por el presidente Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, tienen previsto llegar el sábado a Islamabad, donde se encontrarán con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien anunció el inicio de una gira regional que incluye paradas en Islamabad, Mascate y Moscú. Fuentes diplomáticas indicaron que estas conversaciones buscan explorar vías para el final de un conflicto que se acerca a cumplir dos meses. Trump declaró a Reuters que Irán planea presentar una propuesta destinada a satisfacer las exigencias de Washington: “Están haciendo una oferta y tendremos que ver”.

A pesar de este contexto, la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo crítica. El paso, por donde circulaba antes de la guerra cerca de una quinta parte de la producción mundial de crudo y gas natural, permanece bloqueado por partida doble: Irán impide el tránsito y Estados Unidos restringe la salida de buques desde puertos iraníes. La Organización Marítima Internacional (OMI) reiteró este viernes que el estrecho no es una vía segura y desaconsejó tajantemente su utilización, recordando que por el corredor transita en tiempos normales un 20% del crudo y gas natural mundial, un 13% de los fertilizantes y un 9% de los automóviles.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte sube un 0,25 %, alcanzando los 105,33 dólares por barril, mientras el WTI cae a 94,40 dólares. (REUTERS)

El bloqueo del estrecho ha generado una reducción sostenida de la oferta global de petróleo, con el consecuente impacto alcista en los precios. Este viernes, los precios del Brent llegaron a cotizar en 107,40 dólares durante el pico semanal, aunque luego moderaron su subida. El temor a una escalada militar, alimentado por la difusión de imágenes de comandos iraníes abordando un buque de carga en la zona, sumó volatilidad a los mercados. Tamas Varga, de la correduría PVM, explicó que “los operadores están liquidando posiciones largas ante un fin de semana inusualmente impredecible y reajustarán sus posiciones el domingo por la noche en función de los acontecimientos en Irán”.

La captura de dos buques de carga por parte de Irán en el estrecho de Ormuz puso en evidencia las dificultades de Washington para ejercer control sobre este punto neurálgico del comercio energético global. Mientras tanto, las bolsas europeas cerraron la jornada del viernes a la baja, reflejando el pesimismo generado por la situación en el golfo Pérsico y la falta de avances tangibles en las negociaciones diplomáticas.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)