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La Unión Europea descarta el ingreso inmediato de Ucrania al bloque continental

La administración de Volodímir Zelensky sostiene que sólo la membresía completa garantizaría la seguridad y la recuperación económica, mientras miembros del bloque insisten en que el proceso será largo y no se fijan plazos

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La falta de consenso entre los jefes de Estado europeos prolonga el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. (EP)
La falta de consenso entre los jefes de Estado europeos prolonga el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. (EP)

Friedrich Merz, canciller alemán, afirmó el viernes que no existe ninguna perspectiva de adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea (UE). Tras la cumbre celebrada en Nicosia, Chipre, Merz propuso que Kiev se integre de forma provisional en las instituciones europeas, sugiriendo su participación en los consejos europeos sin derecho a voto.

Ucrania insiste en mantener el impulso de su candidatura a la UE en el contexto de la guerra contra la invasión rusa. El presidente Zelensky descartó aceptar alternativas de integración parcial al afirmar: “No necesitamos una membresía simbólica en la UE”. Sostuvo que su país “merece la plena membresía en la UE”.

El gobierno ucraniano considera que la pertenencia al bloque es esencial para la recuperación económica y la seguridad futura del país, especialmente después de que Estados Unidos descartara su ingreso a la OTAN.

La exclusión de Ucrania de la OTAN sigue condicionando las estrategias de seguridad y alianzas europeas en el contexto de la guerra. (REUTERS)
La exclusión de Ucrania de la OTAN sigue condicionando las estrategias de seguridad y alianzas europeas en el contexto de la guerra. (REUTERS)

Aunque los jefes de gobierno del bloque respaldan la apertura de negociaciones formales, no existe consenso para acelerar la adhesión plena de Ucrania. Esto ha llevado a que surjan propuestas para ofrecerle beneficios intermedios mientras se resuelve el proceso.

Previamente, la oposición del primer ministro húngaro Viktor Orbán había permitido que otros gobiernos reacios a la adhesión de Ucrania evitaran posicionarse abiertamente. Tras su derrota electoral, fuentes diplomáticas de alto nivel señalan que podrían surgir nuevas resistencias dentro del bloque.

El cambio político en Hungría permitió que la UE destrabara un préstamo de 90.000 millones de euros (USD 98.000 millones) para Ucrania, tras meses de bloqueo impuesto por Budapest. Esta ayuda, celebrada por Zelensky, está dirigida a cubrir necesidades sociales, mantener servicios públicos y fortalecer la respuesta militar frente a la ofensiva rusa.

Antonio Costa subraya que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea no tendrá plazos definidos. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
Antonio Costa subraya que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea no tendrá plazos definidos. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Para el bloque europeo, la aprobación del crédito supone una muestra de cohesión y respaldo concreto a Kiev, pese a las diferencias internas. La decisión refuerza la posición de la UE en el escenario internacional y consolida su papel como socio clave para la estabilidad y la seguridad del país en conflicto.

Además de Ucrania, otros ocho países son candidatos a integrarse a la UE. Estados como Montenegro y Albania llevan más de 10 años solicitando su ingreso.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, valoró los avances de Kiev en materia de reformas como “muy impresionantes”, incluso en tiempos de guerra, aunque subrayó que “las arduas negociaciones para la adhesión son un proceso largo y muy difícil”. Costa advirtió: “No podemos intentar fijar plazos artificiales”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que la decisión final sobre la admisión de Ucrania será “una decisión política” de los líderes del bloque. Insistió en que si los países candidatos cumplen con las reformas necesarias, “tienen derecho a seguir adelante en el proceso”.

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