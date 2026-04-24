El Canciller iraní llegó a Pakistán en medio de la incertidumbre sobre una posible reunión con los enviados de Donald Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, en un contexto marcado por la crisis regional que enfrenta a Teherán con Estados Unidos. Araqchi fue recibido en la capital paquistaní por el viceprimer ministro y titular de Exteriores, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe de las Fuerzas de Defensa, Asim Munir. Según el Ministerio de Exteriores de Pakistán, el objetivo principal de la visita es abordar los últimos acontecimientos y los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad regional, en medio de la guerra desatada a finales de febrero tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró la madrugada del sábado que no hay ninguna reunión planeada de la delegación de Teherán con representantes de Estados Unidos en Pakistán. “No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán”, escribió Baqaei en un mensaje de X.

La visita de la delegación iraní coincide con el anuncio de la Casa Blanca sobre el inminente viaje de los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Islamabad, previsto para mañana sábado. El portavoz diplomático iraní, Esmaeil Baqaei, indicó que Araqchi discutirá junto a altos cargos paquistaníes los mecanismos para poner fin a la guerra impuesta contra Irán, mientras que, desde Pakistán, Ishaq Dar expresó su expectativa de mantener conversaciones que impulsen la paz y la estabilidad en la región.

A través de su cuenta en la red social X, Araqchi enmarcó su traslado a Islamabad dentro de una gira regional que también incluye paradas en Mascate y Moscú, con el fin de “coordinar estrechamente” con socios estratégicos y consultar sobre los desarrollos regionales. Subrayó además que la prioridad de Irán sigue siendo la relación con sus vecinos. El viaje de Araqchi se produce tras el fracaso de los encuentros directos entre delegaciones de Estados Unidos e Irán los días 11 y 12 de abril en Islamabad, que concluyeron sin acuerdo.

FOTO DE ARCHIVO-Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz escuchan mientras el vicepresidente JD Vance habla durante una conferencia de prensa después de reunirse con representantes de Pakistán e Irán, en Islamabad, Pakistán. 12 de abril de 2026. Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS

En paralelo, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump ha extendido de forma indefinida la tregua pactada el 8 de abril, tras exigir Irán el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos y buques como condición para avanzar en el diálogo. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien lideró la ronda anterior de negociaciones, será reemplazado por Witkoff y Kushner en la próxima delegación estadounidense, decisión tomada después de que Washington percibiera “algunos avances” por parte de Teherán en los últimos días, según detalló la portavoz Karoline Leavitt. La mediación de Pakistán se refuerza con el respaldo de otros actores regionales, como el emir de Catar, quien comunicó por teléfono al presidente Trump el compromiso de Doha de seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos encabezados por Islamabad.

Fuentes gubernamentales paquistaníes señalaron que la visita de Araqchi será breve y estará centrada en la exposición de propuestas iraníes para reiniciar las conversaciones con Estados Unidos, propuestas que Islamabad transmitirá posteriormente a Washington. El portavoz de la delegación iraní negó que exista una nueva ronda de negociaciones programada de inmediato, y desmintió que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, anterior jefe negociador, haya renunciado a su cargo.

La última ronda de conversaciones de paz, que debía reanudarse el martes pasado, no llegó a celebrarse. Irán anunció que no estaba listo para confirmar su asistencia, mientras que la delegación estadounidense liderada por Vance nunca partió de Washington. En este contexto, Trump extendió unilateralmente la tregua dos semanas más para facilitar la reanudación del proceso. Según datos de navegación, solo cinco buques lograron cruzar el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, frente a los cerca de 130 diarios anteriores al conflicto, reflejando el bloqueo casi total impuesto por Irán desde el inicio de la guerra hace ocho semanas. Irán insiste en no reabrir la vía marítima hasta que Estados Unidos retire su propio bloqueo sobre los envíos iraníes.

Hoardings displaying flags of the U.S, Pakistan and Iran, as Pakistan prepares to host the U.S. and Iran for the second phase of peace talks in Islamabad, Pakistan, April 18, 2026. REUTERS/Waseem Khan

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que Irán tiene aún la oportunidad de alcanzar un “buen acuerdo” con Washington, condicionando todo avance a que Teherán renuncie de manera verificable a su programa nuclear. Trump, por su parte, ha declarado que no tiene prisa por cerrar un acuerdo y que busca un compromiso “perpetuo”. Mientras tanto, los mercados energéticos se mantienen volátiles ante el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro, con el precio del barril de Brent estabilizándose en 105,11 dólares y el crudo estadounidense West Texas Intermediate retrocediendo un 1,7% hasta los 94,23 dólares.

En paralelo a la crisis iraní, Israel y Líbano acordaron extender por tres semanas la tregua vigente en el sur libanés tras la intervención de Trump, aunque los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel persisten en la zona de amortiguamiento establecida por Tel Aviv. Autoridades libanesas reportaron la muerte de dos personas en un ataque israelí, mientras Hezbolá derribó un dron israelí. El diputado de Hezbolá Ali Fayyad advirtió que la tregua carece de sentido mientras Israel continúe sus operaciones militares en el sur del país, incluyendo bombardeos y la demolición de localidades.

El conjunto de estos acontecimientos evidencia que, pese a los nuevos esfuerzos diplomáticos de Pakistán y la presión de actores regionales, la reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos permanece en suspenso, condicionada a la superación de los bloqueos mutuos y a la evolución de la situación militar tanto en el Golfo como en el sur de Líbano.

(Con información de EFE, Europa Press y Reuters)