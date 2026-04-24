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Billie Eilish revive su pasado “Belieber” tras subir al escenario con Justin Bieber en Coachella

La artista publicó imágenes de su adolescencia que evidencian su admiración por el ídolo pop

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Billie Eilish recuerda sus días como fan de Justin Bieber
La cantante guardó durante años fotografías y recuerdos de su etapa como Belieber. (Instagram/Billie Eilish)

Días después de vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera y de su vida como fan, Billie Eilish decidió abrir el álbum de los recuerdos.

La cantante de “Birds of a Feather” publicó en Instagram una serie de imágenes de su infancia que la muestran como la Belieber incondicional que siempre fue. El post llegó luego de que Justin Bieber la invitara a subir al escenario durante su actuación en el Festival de Coachella el pasado 18 de abril, en un gesto que emocionó a millones de fanáticos alrededor del mundo.

La publicación, con la sencilla descripción de “Don’t talk to me” (“No me hablen”), incluye varias fotografías que documentan con humor y ternura la devoción que Eilish profesaba por Bieber desde pequeña. En una de ellas, una joven Billie posa en su habitación, donde la pared visible está decorada con varios pósters del intérprete de “Baby” y “U Smile”. Eilish también aparece vistiendo camisetas con la firma de su ídolo.

Billie Eilish recuerda sus días como fan de Justin Bieber
La habitación de la infancia de Billie Eilish estaba decorada con pósters de Justin Bieber. (Instagram/Billie Eilish)

Otra foto muestra una pizarra blanca con inscripciones en color morado —el color favorito de Bieber en aquella época— con la fecha y el lugar de su nacimiento. También hay fotos de unas letras modificadas de la canción “Barbie World”, de Aqua. El texto completo hace alusion al canadiense: “I’m a Bieber girl in a Bieber world. It’s Biebertastic. Let’s Bieber blast it”.

Y continuaba: “Bieber flips his hair, wears purple everywhere. It’s a Bieber nation. Thank God for his creation. Come on, Bieber, spread the fever”.

Billie Eilish recuerda sus días como fan de Justin Bieber
La artista recordó con nostalgia el fanatismo que tuvo por Justin Bieber desde la adolescencia (Instagram/Billie Eilish)

Otra imagen está fechada para un día antes del vigésimo cumpleaños del cantante, en la que alguien —presumiblemente la propia Eilish— escribió: “Hace 20 años hoy, nació el mejor cantante y mejor persona del mundo. ¡¡¡Ninguna palabra puede explicar cuánto te amo!!! Si tan solo supieras que existo”.

Billie Eilish recuerda sus días como fan de Justin Bieber
Billie Eilish recuerda sus días como Belieber, después de que Justin Bieber le cantara en Coachella (Instagram/Billie Eilish)

Lágrimas en el desierto de California

La publicación de Eilish llegó como respuesta directa al emotivo momento que vivió en Coachella. El 18 de abril, durante la segunda semana del festival, Bieber volvió a interpretar por primera vez desde 2020 su canción “One Less Lonely Girl” e invitó a Eilish a subir al escenario desde el público para cantarle, como solía hacer con fans en sus primeros años de carrera.

Hasta ese instante, Eilish, de 24 años, estaba disfrutando del show junto a Hailey Bieber —esposa del vocalista— y Claudia Sulewski, prometida de su hermano Finneas. Fue precisamente Hailey quien la animó a subir al escenario con su esposo, en un gesto que quedó registrado en video.

Billie se mostró conmovida mientras se dirigía al escenario e intercambió abrazos emocionados con Bieber, quien la ubicó en una banca como era habitual.

Billie Eilish y Justin Bieber
Visiblemente emocionada, Eilish se cubrió el rostro con las manos mientras Bieber le cantaba en el escenario del Festival de Coachella el pasado 18 de abril. (Captura de video)

Al día siguiente, la ganadora del Grammy publicó en sus Instagram Stories una selfie con los ojos enrojecidos y escribió: “No puedo parar de llorar”.

Un sueño de infancia cumplido

La relación entre ambos artistas tiene una historia que se remonta años atrás. Su primer encuentro ocurrió, precisamente, en Coachella 2019, cuando una adolescente Eilish era fan en el público durante la actuación de Ariana Grande y Bieber se acercó a saludarla.

Billie Eilish Justin Bieber Coachella
Su encuentro con Justin Bieber en 2019 quedó captado en un video que se hizo viral

“Un futuro largo y brillante te espera”, escribió él en Instagram tras aquel encuentro, según recogió People.

Desde entonces, los lazos entre ambas familias se han estrechado. Justin ha colaborado con Finneas O’Connell, y ambas familias compartieron momentos juntos en la ceremonia de los Grammy en febrero pasado. En 2021, Eilish declaró que Bieber había sido “de gran ayuda” con sus consejos sobre cómo lidiar con la fama.

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