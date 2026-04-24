Estados Unidos

Insólito accidente en Florida: una camioneta arrolló a un Lamborghini Huracán en un estacionamiento

Las imágenes del incidente circularon con rapidez en redes sociales y provocaron una discusión sobre los riesgos asociados con vehículos de gran tamaño y sus puntos ciegos en espacios urbanos concurridos

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En el video se ve a un Lamborghini Huracán negro que avanza despacio por un estacionamiento en Florida, en busca de un lugar. Una camioneta Chevrolet Silverado con suspensión elevada entra en escena a mayor velocidad y sube sobre el frontal del deportivo, aplastándolo parcialmente. Tras el impacto, la conductora de la pickup baja de su vehículo y se lleva las manos a la cabeza al notar los daños.

Una mujer al volante de una camioneta Chevrolet Silverado de tres toneladas arrolló el frente de un Lamborghini Huracán valorado en 250.000 libras (USD 320.000) en un estacionamiento de Florida, según The Telegraph.

El suceso, que ha generado gran impacto en redes sociales por el video viralizado, ocurrió mientras el conductor del deportivo, identificado como Ramón Ferrer, buscaba un lugar para estacionar su automóvil de alta gama.

El accidente y el impacto viral

De acuerdo con The Times of India, las cámaras de seguridad y los teléfonos de algunos testigos captaron el momento exacto en que la camioneta, una Chevrolet Silverado con suspensión elevada, ingresó al estacionamiento a mayor velocidad de la aconsejada.

En las imágenes se observa cómo la camioneta sube sobre el frente del Lamborghini Huracán y aplasta parte de la carrocería ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena. El video se difundió rápidamente en redes sociales y generó una ola de reacciones sobre la posible falta de visibilidad en camionetas de este tipo.

Una camioneta Chevrolet Silverado negra elevada reposa sobre un Lamborghini Huracán negro mate en un estacionamiento, mientras una mujer de cabello oscuro observa
Los videos de seguridad y de testigos captan el momento exacto en que la camioneta arrolla el lujoso Lamborghini Huracán.

Pese a lo espectacular del choque, no se reportaron personas heridas. El medio describe que la diferencia de altura entre ambos vehículos fue clave en el desarrollo del accidente, ya que el superdeportivo italiano circulaba a baja velocidad y la pickup, por su diseño elevado, tenía importantes puntos ciegos.

La reacción de los protagonistas

El propietario del Lamborghini, Ramón Ferrer, es un empresario de origen cubano que suele compartir aspectos de su vida en redes sociales. Ferrer publicó varios videos sobre el accidente y reflexionó sobre lo ocurrido. En su perfil de Instagram expresó: “Hoy volví a nacer. Gracias Dios por otro día y otra oportunidad. Las cosas materiales no me importan, mi salud es lo principal. Nada nos detiene, hay mucho más por crecer”.

Además, Ferrer ironizó sobre el accidente al señalar: “Razones por las cuales tiene que estar prohibido que las mujeres tengan Trucks Chevy en Florida”.

Primer plano de un hombre sonriente con barba y cabello oscuro, camiseta negra, parado frente a una camioneta oscura bajo un cielo azul claro
Ramón Ferrer, dueño del Lamborghini Huracán accidentado, expresó en redes sociales que valora su salud por encima de los bienes materiales (Instagram: @1realramon).

Asimismo, el empresario habló sobre su vida después del accidente: “Increíble como una cosa tan horrenda como un accidente me trajo tantas cosas positivas. Mi Lamborghini, ese truck y yo somos lo más viral de la Florida ahora mismo. Muchos dirían que eso es lo ideal, pero para mí lo más bonito de todo ha sido despertar al otro día junto a mi familia y salir para la calle a brindar mis servicios como otro día común y corriente. Dios creó un guerrero en mí y no lo voy a decepcionar. Tengo muchas vidas que cambiar”.

Camioneta Chevrolet Silverado negra montada sobre un Lamborghini Huracán negro en un estacionamiento. El Lamborghini tiene la puerta del conductor abierta
La diferencia de altura y los puntos ciegos de la camioneta Chevrolet fueron factores clave en el insólito incidente con el superdeportivo italiano (Instagram: @1realramon).

La reacción social ante el incidente

El video se viralizó en redes sociales y generó reacciones de usuarios que cuestionaron tanto a la conductora de la camioneta como al conductor del Lamborghini. En la plataforma Reddit, se desarolló un debate sobre las responsabilidades de cada parte. Un usuario comentó: “Si vas a conducir ese coche, sé sensato y haz que lo eleven para que no te confundan con una rampa”.

Otro participante criticó a la conductora al señalar: “Se trata simplemente de otra persona incompetente que no sabe conducir un vehículo grande”. Además, un usuario cuestionó la normativa vigente al afirmar: “Es ridículo que se puedan conducir camiones tan grandes sin una licencia de conducir comercial. Ni siquiera se podría ver a un niño pequeño si corriera delante del camión”.

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