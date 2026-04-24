Los principales índices de Wall Street cerraron en máximos históricos impulsados por las tecnológicas y las negociaciones en Medio Oriente

Wall Street marca máximos históricos impulsado por sólidos resultados empresariales y expectativa de diálogo entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los principales índices de Wall Street cerraron en máximos históricos, impulsados por una combinación de sólidos resultados empresariales y expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos récords, con el primero avanzando 56,33 puntos hasta 7.164,73 y el segundo sumando 395,35 puntos para ubicarse en 24.833,86. El Dow Jones retrocedió 83,25 puntos, situándose en 49.221,11.

El principal motor de la jornada fue Intel, que experimentó un alza de 23,6%, su mejor desempeño en un solo día desde 1987, tras publicar resultados trimestrales que superaron ampliamente las expectativas de los analistas. La compañía de chips alcanzó así su máximo histórico, superando incluso su pico del año 2000 durante la burbuja puntocom. El crecimiento en la demanda de tecnología de inteligencia artificial ha impulsado las perspectivas de la empresa, según su director ejecutivo, Lip-Bu Tan. Intel anticipó ingresos superiores a los previstos para el próximo trimestre, lo que hizo que otras firmas del sector de semiconductores como AMD y Arm también registraran subidas.

El sólido desempeño de las empresas tecnológicas ha sido clave para sostener el repunte del mercado. De acuerdo con Factset, el crecimiento de los márgenes de beneficio en el primer trimestre para las compañías del S&P 500 es de 13,4% interanual, lo que, de mantenerse hasta el cierre del periodo, marcaría un récord desde que la plataforma de análisis financiero comenzó a monitorear este indicador en 2009. “La fortaleza de los resultados empresariales es un factor difícil de ignorar y es clave en la resiliencia del mercado”, afirmó Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

El viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, llegó a Islamabad para discutir con las autoridades paquistaníes la reanudación de negociaciones de paz con Estados Unidos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán. Por parte estadounidense, la Casa Blanca anunció que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Pakistán para reunirse con la delegación iraní. La secretaria de prensa Karoline Leavitt detalló que las conversaciones buscan avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a las hostilidades. “Los iraníes se acercaron, como el presidente les pidió, y solicitaron este encuentro presencial”, expresó Leavitt, añadiendo que se espera que la reunión impulse las negociaciones hacia un posible acuerdo.

El optimismo por la posibilidad de un avance diplomático ha ayudado a estabilizar los mercados, después de las fuertes caídas sufridas al inicio de la guerra. Un cese del fuego está en vigor, aunque la tensión persiste, especialmente en torno al Estrecho de Hormuz, donde la navegación de petroleros sigue restringida por parte de Irán. El precio del crudo Brent para entrega en junio osciló durante la jornada y cerró en $105,33 el barril, mientras que el contrato para julio terminó en $99,13. El crudo estadounidense West Texas Intermediate descendió 1,5% hasta $94,40 el barril.

El S&P 500 y el Nasdaq baten récords, mientras el Dow Jones retrocede ligeramente al cierre de la jornada en Wall Street. (REUTERS/Jeenah Moon)

El sector tecnológico espera ahora los próximos resultados de gigantes como Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon y Apple, que podrían marcar la tendencia de la próxima semana. Otros sectores también presentaron resultados mixtos: Procter & Gamble subió 2,5% tras superar las previsiones de beneficios, mientras que Charter Communications cayó 25,5% tras perder 120.000 clientes de internet, y Hartford Insurance Group retrocedió 3,7%, al no alcanzar las expectativas de ganancias.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense descendieron, con el rendimiento a diez años bajando a 4,30%. Los inversores incrementaron sus apuestas a que la Reserva Federal podría retomar los recortes de tasas de interés este año, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerrara la investigación sobre el presidente actual de la Fed, Jerome Powell, despejando así el camino para que el nominado por el presidente Donald Trump, Kevin Warsh, avance en su proceso de confirmación.

Un informe de la Universidad de Michigan reveló que el sentimiento de los consumidores estadounidenses permanece débil en abril, aunque mejoró ligeramente tras el anuncio del cese del fuego entre Estados Unidos e Irán.

En los mercados internacionales, el comportamiento fue dispar. El índice Nikkei 225 de Japón subió 1%, mientras que el CAC 40 de Francia cayó 0,8%. En Europa, los mercados cerraron a la baja, afectados por datos que reflejan una caída en la confianza empresarial alemana a niveles no vistos desde la pandemia de Covid. “La economía alemana está siendo golpeada duramente por la crisis iraní”, afirmó Clemens Fuest, presidente del instituto Ifo. Las empresas alemanas se mostraron notablemente más pesimistas respecto a los próximos meses.

(Con información de AFP, Reuters y AP)