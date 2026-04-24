Cuatro hermanos Cascio acusan a Michael Jackson de presunto abuso sexual infantil: “Fuimos víctimas de manipulación”

La denuncia señala que los hechos habrían ocurrido en Neverland Ranch y durante giras del cantante (REUTERS)

Eran conocidos como la “segunda familia” de Michael Jackson. Durante más de dos décadas, los hermanos Cascio defendieron al Rey del Pop ante las cámaras, negaron cualquier irregularidad en su relación con él y lo describieron como una figura cercana y protectora. Hoy, cuatro de los cinco hijos de Dominic y Connie Cascio lo acusan de haberlos drogado, violado y agredido sexualmente repetidamente durante su infancia y adolescencia.

La demanda, presentada el 28 de febrero ante un tribunal, y una entrevista exclusiva publicada este viernes por The New York Times, revelan por primera vez los testimonios directos de Eddie, Dominic, Aldo y Marie Nicole Cascio. Las acusaciones señalan que Jackson abusó de ellos en su rancho Neverland, durante giras musicales y en vacaciones, desde 1993, cuando algunos de ellos tenían apenas siete u ocho años.

La historia entre los Cascio y Michael Jackson comenzó en los años ochenta, cuando Dominic Cascio padre trabajaba como gerente de un exclusivo hotel de Manhattan donde el artista se hospedaba con frecuencia. La amistad creció con los años: Jackson invitaba a la familia a Neverland Ranch, organizaba noches en la juguetería FAO Schwartz y llegó a quedarse durante meses en la residencia familiar en Nueva Jersey, especialmente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Los hermanos Cascio fueron cercanos a Michael Jackson durante más de dos décadas.(Redes sociales)

Fue en ese contexto de confianza y cercanía donde, según la demanda, Jackson comenzó a perpetrar los abusos. De acuerdo con la denuncia judicial, el artista habría sido “un depredador serial de niños que, durante más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada uno de los demandantes”, y los “manipuló y lavó el cerebro”, entregando a la familia “atención obsesiva, regalos lujosos, acceso a su estilo de vida como celebridad, y declaraciones de que los amaba y los necesitaba”.

Los testimonios

Este viernes, el New York Times publicó detalles de las acusaciones individuales de los hermanos. Aldo Cascio, hoy de 35 años, asegura que tenía siete años cuando Jackson se metió a su cama e inició un acto sexual oral. Según el periódico, los encuentros sexuales continuaron durante años, hasta días antes de la muerte del cantante en 2009. “Solo voy a vivir para morir”, dijo Aldo al explicar por qué nunca había revelado los hechos antes.

Por otro lado, Marie Nicole afirma que tenía 12 años cuando comenzó el abuso, y que Jackson se masturbaba sobre su cuerpo desnudo. Por su parte, Eddie Cascio relató que los encuentros sexuales con Jackson comenzaron cuando era niño y se extendieron hasta su adultez. “Fuimos víctimas de manipulación”, declaró Eddie al Times. “Siento que me robó la hombría”.

La demanda también detalla que Jackson mantenía un lenguaje en clave para referirse a los abusos: usaba la frase “¿Puedo tener una reunión?” o “Vamos a Disneylandia” como señales para iniciar los encuentros sexuales.

La denuncia describe un patrón de manipulación mediante regalos, viajes y cercanía familiar (Connie Aramaki/EFE)

Además, según la denuncia, el artista “constantemente estaba bajo la influencia de drogas y frecuentemente se encontraba intoxicado”, y les suministraba a los menores “alcohol, marihuana, drogas duras ilegales y medicamentos recetados, incluyendo Xanax, Vicodin y Viagra”. Al vino lo llamaba “Jugo de Jesús” y a los licores fuertes “Jugo de Disney”.

La denuncia añade que Jackson “les repitió que sus vidas, y las vidas de los familiares de los demandantes, serían destruidas si se descubriera su actividad sexual con ellos” y “les enseñó qué decir si un policía u otro adulto les preguntaba si los estaba abusando”.

Ese argumento se vincula al “cambio de bando” de los Cascio. Durante años, la familia fue una de las voces más firmes en defensa de Jackson. En diciembre de 2010, tres de los hijos aparecieron en el programa de Oprah Winfrey y aseguraron que “nunca” hubo “conductas impropias” en su relación con el cantante.

Ahora, Eddie Cascio alegó ante el periódico que Jackson los había entrenado para defender siempre su reputación porque era “la estrella más grande del mundo”. La demanda señala que el artista “los condicionó sobre qué decir” ante cualquier cuestionamiento externo, y sembró en ellos el miedo a las consecuencias de revelar la verdad.

El documental “Leaving Neverland” fue, según los Cascio, un punto de inflexión para reconocer los hechos.(HBO/Max)

Fue el documental Leaving Neverland (HBO, 2019) el que actuó como detonante para que los Cascio comenzaran a procesar lo que les había ocurrido. El filme, dirigido por Dan Reed, recoge los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes acusan a Jackson de haberlos abusado sexualmente durante su infancia. Según informó The New York Times, ver el documental ayudó a “desprogramarlos” y les permitió reconocer su propia experiencia como abuso.

En los meses siguientes, la familia contactó al patrimonio de Jackson y llegaron a un acuerdo confidencial: recibirían aproximadamente 16 millones de dólares distribuidos entre los cinco hermanos a lo largo de cinco años. Los pagos, sin embargo, se detuvieron en 2025. Cuando las negociaciones para obtener una compensación adicional fracasaron, los Cascio decidieron hacer públicas las acusaciones y presentar la demanda formal.

Un tribunal falló el 10 de marzo que el caso debe trasladarse a arbitraje, a petición del patrimonio de Jackson. Su abogado, Marty Singer, ha rechazado las acusaciones. En un comunicado, calificó las denuncias como “un desesperado intento de obtener dinero”.

Singer también acusó a los Cascio de haber intentado extorsionar al patrimonio de Jackson antes de presentar la demanda, señalando que el abogado Howard King exigió 213 millones de dólares, y que posteriormente el abogado Mark Geragos realizó una nueva solicitud de 40 millones. “Esta no es la primera vez que los Cascio intentan aprovechar su asociación con Michael para obtener beneficios económicos”, concluyó.

Por su parte, los hermanos Cascio aseguraron al Times que hacer públicas las acusaciones es ahora parte de sus objetivos, más allá de cualquier compensación económica. La demanda coincide con el estreno del biopic Michael, que se proyecta para batir récords de taquilla como película musical biográfica.