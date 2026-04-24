Un incendio en Wisconsin terminó con la vida de tres niños después de que el padre escapara solo

Joshua Kannin, residente de Wisconsin, enfrenta cargos de negligencia infantil tras la muerte de sus tres hijos en un incendio en Kenosha (Gofundme)

Joshua Kannin, residente de Wisconsin, fue acusado este martes de negligencia infantil tras la muerte de sus tres hijos —Rylee (diez años), Connor (nueve) y Alena (siete)— en un incendio ocurrido el 27 de noviembre de 2025 en su vivienda de Kenosha, según informó el canal local TMJ4.

El padre, de 39 años, fue el único adulto que logró salir del apartamento durante el siniestro, mientras que los niños quedaron atrapados en el interior.

La tragedia se produjo en las primeras horas de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas alertando sobre un incendio de gran magnitud en un edificio residencial de Kenosha.

Al llegar al lugar, los bomberos hallaron el apartamento completamente envuelto en llamas y una densa columna de humo impedía la visibilidad.

Los equipos de rescate localizaron a Joshua Kannin en ropa interior y suplicando ayuda, mientras que los tres menores fueron encontrados sin signos vitales dentro de la vivienda.

Alena, la hija menor, fue trasladada con vida al hospital con quemaduras en el 80 % de su cuerpo, pero los médicos no lograron salvarla y falleció poco después, informó el canal local TMJ4.

De acuerdo con la denuncia penal, Kannin declaró a la policía de Kenosha que antes de dormir había fumado un cigarrillo dentro del apartamento.

Más tarde, fue despertado por el ladrido de su gato o por el olor a humo y detectó un “pequeño fuego en el suelo de la cocina”. El hombre reconoció que, al ver las llamas, entró en pánico y salió por la puerta principal.

Solo intentó regresar una vez, pero se vio obligado a retroceder debido a la intensidad del humo y el fuego. “Apenas di dos pasos y tuve que darme la vuelta. Cuando abrí la puerta, lo empeoré todo”, relató a los oficiales. Según el informe, tras fracasar en su intento de rescate, Kannin pidió ayuda a gritos a los vecinos.

La investigación determinó que no había detectores de humo operativos en el departamento. Kannin admitió ante las autoridades que había desactivado la alarma porque “empezó a fallar o a hacer ruidos” molestos y explicó que el dispositivo se activaba de manera aleatoria, lo que lo llevó a retirarlo temporalmente.

Los bomberos subrayaron que la ausencia de este sistema de alerta fue un factor crítico que dificultó la evacuación y aumentó el riesgo para los ocupantes.

La madre de los menores, Jourdan Feasby, manifestó en declaraciones para la filial local del canal estadounidense CBS News que había advertido reiteradamente sobre la falta de detectores de humo tanto a la expareja, como a la madre de él —quien realizaba tareas de limpieza semanales en la vivienda— y al propietario del inmueble.

Feasby sostuvo que el apartamento era un entorno en el que “cada uno debía valerse por sí mismo” y expresó su indignación por la falta de respuestas previas a la tragedia. “Estoy luchando por consecuencias graves”, afirmó.

Según el reporte de los investigadores, el incendio fue declarado accidental y no se hallaron indicios de materiales inflamables intencionalmente dispuestos ni de manipulación dolosa.

Las autoridades confirmaron que la causa más probable fue un cigarrillo mal apagado, sumado a la ausencia de un sistema de detección temprana que pudiera alertar a los ocupantes mientras dormían.

La legislación de Wisconsin exige que todas las viviendas dispongan de detectores de humo funcionales, responsabilidad compartida entre propietarios e inquilinos, y la policía de Kenosha indicó que el incumplimiento de esta norma puede derivar en cargos penales si resultan lesiones graves o muertes, como ocurrió en este caso.

La próxima audiencia judicial para Joshua Kannin fue fijada para el 14 de mayo. El acusado enfrenta cargos por negligencia infantil que, de ser confirmados, podrían derivar en una condena de prisión.

Las autoridades locales han iniciado una revisión regulatoria sobre el cumplimiento de las normativas de seguridad en residencias similares y han instado a la comunidad a verificar el funcionamiento de los dispositivos de alarma en sus hogares.

Las advertencias previas y la denuncia de la madre

La madre de los menores, Jourdan Feasby, advirtió sobre la ausencia de detectores de humo a familiares y al propietario del inmueble en repetidas ocasiones (Gofundme)

Jourdan Feasby, madre de las víctimas, aseguró que había puesto en conocimiento de varias personas la situación de riesgo en la vivienda. En sus declaraciones, detalló que advirtió sobre la falta de detectores de humo tanto al padre de los niños como a la madre de él, quien frecuentemente estaba en el apartamento, y al propio propietario del inmueble.

Feasby enfatizó que el entorno era “totalmente autogestionado”, lo que, según su testimonio, agravó la vulnerabilidad de los menores. Además, reclamó la necesidad de que haya sanciones ejemplares tras la muerte de sus hijos.

Contexto legal y repercusiones en la comunidad

La tragedia ha llevado a campañas comunitarias para concientizar sobre prevención de incendios y la importancia del mantenimiento de sistemas de alarma en hogares (Gofundme)

La tragedia ha generado un debate en Kenosha sobre la responsabilidad de mantener sistemas de alerta funcionales en propiedades de alquiler y la supervisión por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Kenosha, la ausencia de detectores de humo sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en incendios domésticos. La oficina del fiscal local recordó que la ley estatal establece sanciones severas para quienes incumplan con la instalación y el mantenimiento de estos dispositivos.

En las próximas semanas, se espera que la fiscalía presente pruebas adicionales sobre las condiciones del apartamento y la cadena de responsabilidades en torno al cumplimiento de las normativas de seguridad.

Organizaciones comunitarias han iniciado campañas de concienciación sobre la importancia de los sistemas de alarma y la prevención de incendios en hogares familiares.

El caso de Joshua Kannin continúa bajo investigación judicial, mientras la comunidad de Kenosha lamenta la pérdida de tres menores y exige mayores controles en materia de seguridad residencial.