Un hombre de 93 años en Carolina del Norte murió después de que su esposa de 58 años lo golpeara con un jarrón en medio de la noche

La esposa de la víctima, Yorleni Shoff, de 58 años, fue arrestada como sospechosa de homicidio en primer grado tras los hechos ocurridos en su residencia compartida

Un violento episodio doméstico ocurrido en Salisbury, Carolina del Norte, ha conmocionado a la comunidad local. En la madrugada del 9 de abril, se registró un incidente que terminó con la muerte de Richard Shoff, un hombre de 93 años, y la detención de su esposa, Yorleni Shoff, de 58 años, acusada de haberlo agredido con un jarrón durante una supuesta disputa doméstica. El suceso tuvo lugar en la residencia que ambos compartían y ha dado pie a una investigación por homicidio que sigue abierta.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Rowan, los hechos se desarrollaron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los agentes acudieron a la vivienda tras recibir una llamada al 911 realizada por la propia Yorleni Shoff. En la comunicación, la mujer informó que su esposo se encontraba tendido en el suelo y sangrando, lo que motivó la rápida intervención policial en el domicilio ubicado en Salisbury. Al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia de una considerable cantidad de sangre, lo que sugería la ocurrencia de una agresión violenta en el interior de la vivienda.

El hallazgo inicial de los agentes fue determinante: Richard Shoff fue encontrado inconsciente y con heridas graves en la cabeza, por lo que se dispuso su traslado de urgencia a un hospital local. Las autoridades precisaron que las lesiones sufridas por el hombre tenían carácter crítico y eran compatibles con un ataque violento. La gravedad de su estado quedó reflejada en el parte médico, que indicaba que Richard Shoff luchaba por su vida tras haber sido víctima de un acto de violencia doméstica.

Un hombre de 93 años murió en Salisbury, Carolina del Norte, tras sufrir graves lesiones en la cabeza durante una presunta agresión doméstica

En las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades informaron que las heridas en la cabeza de Richard Shoff estaban directamente relacionadas con el uso de un objeto contundente. La investigación preliminar apuntó a un jarrón roto encontrado en la escena, que presuntamente habría sido utilizado como arma durante la agresión. Los agentes recuperaron este elemento como prueba clave en el caso, pues presentaba claros indicios de haber sido empleado en el ataque.

Durante el procedimiento en la vivienda, los investigadores obtuvieron una orden de registro debido a los indicios de violencia. La cantidad de sangre hallada en el lugar y el estado del jarrón reforzaron la hipótesis de un enfrentamiento físico. Los análisis forenses se centraron en determinar la dinámica del incidente, así como la participación directa de Yorleni Shoff en los hechos. La recopilación de pruebas materiales y testimonios fue esencial para fundamentar los cargos iniciales presentados contra la esposa de la víctima.

Tras la primera fase de la investigación, Yorleni Shoff fue detenida en el lugar y enfrentó cargos por agresión con arma mortal con resultado de lesiones graves y violencia doméstica. Según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Rowan, la mujer fue puesta en libertad el 17 de abril luego de pagar una fianza de 500.000 USD. Sin embargo, la situación legal de Yorleni Shoff cambió drásticamente cuando, un día después, se notificó a los detectives que Richard Shoff había fallecido a causa de las heridas sufridas durante la agresión. Este giro en los acontecimientos llevó a que los cargos fueran elevados a asesinato en primer grado.

La agresión se habría producido utilizando un jarrón roto, recuperado por la policía como prueba clave en la investigación por homicidio (REUTERS)

La segunda detención de Yorleni Shoff se produjo tras su localización en el hotel Sleep Inn de Bendix Drive en Salisbury, donde fue arrestada sin incidentes. Desde entonces, permanece recluida en el Centro de Detención del Condado de Rowan sin derecho a fianza, mientras avanza la investigación por homicidio. La gravedad de los cargos y la naturaleza del delito han motivado que la mujer continúe bajo custodia, a la espera de los próximos pasos judiciales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Rowan ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para esclarecer completamente lo ocurrido. Las autoridades han instado a cualquier persona que disponga de información relevante sobre la muerte de Richard Shoff a que se ponga en contacto con los responsables de la investigación. En el comunicado emitido, se proporcionaron los contactos directos del teniente Ryan Barkley (704-216-8711) y del sargento Kevin Holshouser (704-216-8683), quienes están a cargo de recibir datos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, la Oficina del Sheriff no ha emitido declaraciones adicionales sobre el avance de la investigación y ha declinado responder nuevas preguntas de los medios, según se informó el viernes 24 de abril. El caso sigue abierto y las autoridades continúan recabando elementos que permitan reconstruir la secuencia exacta de los hechos que derivaron en la muerte de Richard Shoff.