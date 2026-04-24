El Salvador

El ISTU impulsa el desarrollo económico en comunidades cercanas al Parque Recreativo Apulo en El Salvador

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo subraya avances en proyectos de infraestructura que otorgan mejores condiciones laborales a emprendedoras de la zona, generando nuevas ventajas competitivas para la región.

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Vista aérea del Parque Recreativo Apulo y sus renovadas instalaciones, rodeado de vegetación, las comunidades cercanas y con el Lago de Ilopango en primer plano./ (Foto cortesía ISTU).
Vista aérea del Parque Recreativo Apulo y sus renovadas instalaciones, rodeado de vegetación, las comunidades cercanas y con el Lago de Ilopango en primer plano./ (Foto cortesía ISTU).

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ha impulsado una transformación significativa en las comunidades aledañas al Parque Recreativo Apulo, situado en el lago de Ilopango, generando nuevas oportunidades de desarrollo económico a través de la mejora de la infraestructura y la promoción de actividades recreativas.

Así lo destacó la presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, durante una entrevista en la entrevista AM de Canal 10, en la que subrayó el efecto positivo de la gestión institucional tanto para los habitantes locales como para los visitantes.

Uno de los cambios más notables señalados por Aguiñada es la remodelación de las instalaciones donde se ofrecen alimentos dentro del parque, lo que ha elevado la calidad de los servicios y ha permitido que las arrendatarias cuenten ahora con espacios adecuados y funcionales.

“Las arrendatarias hoy tienen instalaciones de calidad con los servicios necesarios”, afirmó la funcionaria, haciendo énfasis en el impacto de estas mejoras para quienes trabajan y emprenden en la zona.

La modernización de estos espacios no solo ha favorecido la experiencia del visitante, sino que también ha fortalecido la economía local al generar empleos y abrir oportunidades para pequeños negocios.

En ese sentido, explicó que se ha contratado a personal originario de las zonas aledañas al parque, brindando empleo directo y favoreciendo la inclusión de la comunidad en la gestión del espacio recreativo.

“Las contrataciones que hemos hecho son de personas aledañas, además, la comunidad está exonerada para que puedan ingresar gratis al parque”, afirmó.

Esta medida no solo representa un alivio económico para las familias locales, sino que promueve el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad en el cuidado y mantenimiento del parque.

Eny Aguiñada explicó que la modernización de espacios gastronómicos en el Parque Apulo eleva la calidad de servicios y fomenta el emprendimiento en la zona./(Entrevista AM)
Eny Aguiñada explicó que la modernización de espacios gastronómicos en el Parque Apulo eleva la calidad de servicios y fomenta el emprendimiento en la zona./(Entrevista AM)

La presidenta del ISTU subrayó que el Parque Apulo, históricamente considerado un lugar vulnerable por grupos delictivos, ahora se percibe como un entorno seguro y accesible. “El Parque Apulo siempre fue considerado peligroso por las pandillas; estaba muy acosado por los pandilleros en sus alrededores.

Hoy, ofrece espacios seguros y de calidad a la población”, resaltó Aguiñada. Esta transformación ha permitido que las familias salvadoreñas y los turistas regresen a disfrutar del entorno natural, lo que se traduce en un mayor flujo de visitantes y, por ende, en una dinamización económica para las comunidades vecinas.

El ISTU ha mantenido tarifas accesibles para la población salvadoreña en sus parques recreativos, con una cuota de USD 1.50, mientras que para extranjeros es de USD 3, lo cual incentiva la visita tanto de nacionales como de turistas internacionales. Adicionalmente, la institución motiva a la ciudadanía a cuidar los espacios remodelados y a valorar la diversidad de flora y fauna silvestre presente en el parque, aspectos que enriquecen la experiencia de los visitantes y contribuyen a la sostenibilidad ambiental.

Aguiñada concluyó que los buenos comentarios recibidos por parte de los salvadoreños son un estímulo para continuar con el trabajo de recuperación y dinamización de los parques, resaltando que la infraestructura de calidad que se ha alcanzado antes solo era visible en espacios privados.

Así, el ISTU se consolida como un actor clave en el desarrollo económico, social y turístico de las comunidades cercanas al Parque Recreativo Apulo.

Las remodelaciones en el Parque Recreativo Apulo han mejorado la experiencia de los visitantes. /(Cortesía: Secretaría de Prensa)
Las remodelaciones en el Parque Recreativo Apulo han mejorado la experiencia de los visitantes. /(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Otras iniciativas impulsadas por el ISTU

Las actividades recreativas promovidas por el ISTU se complementan con otros eventos en diferentes puntos del país, como el Festival del Café en Chalatenango y el SivArt Family Fest en el Centro Histórico de San Salvador, que tendrán lugar este fin de semana en el país.

La funcionaria explicó que el Festival del Café se realizará el domingo 26 de abril frente a la catedral de Chalatenango, mientras que el SivArt Family Fest será en la Plaza Gerardo Barrios, de 3:00 de la tarde a 10 de la noche.

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