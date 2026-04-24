“Mi mundo se derrumbó”: el hijo mayor de Rob Reiner habló tras el asesinato del director de cine y su esposa

La familia Reiner agradeció el apoyo de la comunidad y pidió respeto y privacidad para enfrentar el duelo en medio del impacto mediático. (Instagram)

Jake Reiner rompió el silencio y habló públicamente sobre la muerte violenta de sus padres, Rob y Michele Reiner. “Todavía me despertaba cada mañana intentando convencerme de que no, de que no era un sueño. Esta era mi peor pesadilla”, expresó en una carta publicada en Substack el viernes 24 de abril. El actor describió el dolor, la incredulidad y la profunda ausencia que dejó el crimen en su vida y la de su hermana.

El artista afirmó que nada lo preparó para perder a ambos padres en una sola noche y para que su hermano fuera señalado como el autor de esos asesinatos. “Mi mundo, tal como lo conocía, se derrumbó”, escribió. Expresó que sus padres “eran las últimas personas en el mundo que merecían lo que les sucedió” y que siempre los consideró su guía, su base y “los sujetos más generosos” que conoció. También destacó el amor incondicional que recibieron él, su hermana Romy y su hermano Nick.

El crimen que sacudió a la familia Reiner

La tarde del 14 de diciembre de 2025, la policía encontró los cuerpos de Rob y Michele Reiner en su casa de Brentwood. Ambos presentaban múltiples heridas de arma blanca. La investigación determinó que murieron en cuestión de minutos, según el informe médico forense que citó CBS News.

El tribunal definirá el 29 de abril de 2026 si Nick Reiner enfrentará juicio por asesinato en primer grado de sus padres (Reuters)

Los agentes arrestaron a Nick Reiner, hijo menor del matrimonio, pocas horas después del hallazgo. Nick, de 32 años, se declaró inocente y permanece detenido sin derecho a fianza, mientras la fiscalía evalúa si solicitará la pena de muerte. El fiscal del caso, Nathan Hochman, aclaró que los cargos contemplan cadena perpetua o la pena capital.

El impacto en la familia y el entorno

Jake relató que recibió la noticia mientras asistía a un evento en memoria de un amigo. Su hermana Romy lo llamó primero para informarle la muerte de su padre y minutos después le confirmó que su madre también había fallecido. Jake se trasladó inmediatamente a la casa familiar. “Perdimos a más de la mitad de nuestra familia esa noche, de la manera más violenta imaginable. Es casi imposible de procesar”, afirmó en su declaración.

La familia agradeció el apoyo recibido por parte de amigos, colegas y desconocidos. En un comunicado conjunto, en diciembre de 2025 Jake y Romy pidieron privacidad para atravesar el duelo y proteger lo que queda de su intimidad. “Algunas respuestas llegarán con el tiempo. Pero algunas solo nos pertenecen a nosotros y mantenerlas en privado es la única manera de proteger lo poco que nos queda”, expresó Jake en su carta.

Trayectoria de Rob y Michele Reiner

Rob Reiner, de 78 años, fue uno de los directores y actores más influyentes de las últimas décadas. Dirigió películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, “Cuenta conmigo” y “Cuestión de honor”. Michele Reiner, de 68 años, se destacó como fotógrafa, productora y activista social. La pareja se casó en 1989 y tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Rob Reiner, destacado director y actor estadounidense, y Michele Reiner, fotógrafa y activista, dejaron un legado reconocido en Hollywood y la política. (Instagram)

El crimen generó una ola de homenajes y condolencias en la industria cinematográfica y la política estadounidense. Personalidades como Billy Crystal y Meg Ryan recordaron la generosidad y el compromiso social de los Reiner, mientras que autoridades locales calificaron la pérdida como “irreparable”.

Avance de la causa judicial

Nick Reiner se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado. El tribunal programó la próxima audiencia para el 29 de abril de 2026, donde se definirá si el caso irá a juicio. La defensa solicitó tiempo para revisar los antecedentes de salud mental y adicciones de Nick, mientras la fiscalía sigue considerando la posibilidad de pedir la pena de muerte.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron un móvil claro detrás del crimen. El caso sigue bajo estricta reserva judicial, sin filtraciones sobre detalles de la investigación. Expertos legales consultados por CBS News señalaron que los informes psiquiátricos y las circunstancias familiares serán claves en la resolución del expediente.

El pedido de Jake: memoria y respeto

Jake cerró su declaración pidiendo que sus padres sean recordados por sus vidas y su legado, no solo por la tragedia. “Deberían estar disfrutando juntos el resto de sus vidas. Ese futuro les fue arrebatado”, lamentó.

La familia solicitó respeto y tiempo para reconstruir lo perdido y dejó en claro que, aunque parte de la historia será pública, hay aspectos que solo les pertenecen a ellos.