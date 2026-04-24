El ejército de Israel abatió a seis terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano

Israel abatió a seis terroristas de Hezbollah en Líbano

Seis miembros del grupo terrorista Hezbollah murieron en un enfrentamiento con soldados israelíes en Bint Jbeil, en el sur del Líbano. Según el ejército israelí, sus fuerzas no sufrieron bajas y acusan a Hezbollah de romper el alto el fuego en vigor.

En Bint Jbeil, localidad situada dentro de la zona de seguridad controlada por Israel en el sur de Líbano, un grupo de soldados de la Brigada de Paracaidistas detectó a varios combatientes de Hezbollah.

Dos fueron abatidos por disparos y, poco después, la aviación israelí atacó un edificio donde se refugiaban otros cuatro, quienes también murieron.

El incidente se produjo cuando fuerzas israelíes identificaron la presencia de combatientes de Hezbollah en la zona y reaccionaron con fuego.

Ataques militares contra infraestructura de Hezbollah en Deir Aames, sur de Líbano

El contexto de Bint Jbeil y la zona de seguridad

Bint Jbeil es una localidad clave ubicada en la zona de seguridad controlada por Israel en el sur del Líbano. A pesar de la entrada en vigor del alto el fuego la semana pasada, la presencia de militantes de Hezbollah persiste en el área, según el ejército israelí.

Durante las últimas semanas, los enfrentamientos en esta región han dejado más de 100 muertos entre las filas de Hezbollah.

Las autoridades militares estiman que aún quedan operativos del grupo ocultos en la localidad, incluso tras el inicio del cese de hostilidades.

El ejército israelí sostiene que lo ocurrido en Bint Jbeil representa una infracción grave de los compromisos del alto el fuego acordados recientemente. Ha reiterado advertencias sobre la actividad de células armadas de Hezbollah en la zona, a pesar del cese de los combates.

El representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

La palabra del embajador de Israel ante la ONU

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó el jueves por la noche que el alto el fuego extendido con Líbano “no es del 100%” y justificó las represalias israelíes frente a los ataques atribuidos a Hezbollah, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la prórroga de la tregua por tres semanas tras una ronda de negociaciones en la Casa Blanca.

En una entrevista con CNN, Danon sostuvo que “el gobierno libanés no tiene control sobre Hezbollah, y Hezbollah está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego”, en referencia a las excepciones aplicadas por Israel al acuerdo de cese de hostilidades.

La extensión de la tregua se conoció luego de las conversaciones celebradas este jueves en Washington entre representantes diplomáticos de Israel y Líbano, en un nuevo intento por consolidar la pausa en los enfrentamientos en la frontera común.