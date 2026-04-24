Autoridades advierten sobre aumento de pequeñas moscas negras conocidas por sus dolorosas picaduras

La combinación de altas temperaturas y liberaciones de agua desde represas favoreció la proliferación inusual de moscas negras durante la primavera en el sur de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la primavera de 2026 se registró un aumento inusual de moscas negras en comunidades del Valle de San Gabriel, California, lo que generó advertencias de las autoridades sanitarias y afectó a residentes de zonas cercanas a cursos de agua. El fenómeno, vinculado a factores climáticos y a la gestión hídrica local, ha impactado la vida cotidiana y motivado la implementación de medidas de control específicas.

Según informó el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel (SGVMVCD), el incremento de estos insectos responde a condiciones ambientales favorables y a liberaciones programadas de agua desde represas de la región. Los Angeles Times reportó que la actividad de las moscas negras se intensifica en primavera y verano, motivando campañas preventivas y acciones de monitoreo por parte de las autoridades.

La presencia de moscas negras no es nueva en el Valle de San Gabriel, pero el nivel de actividad registrado en 2026 ha superado los promedios históricos. De acuerdo con LAist, estos insectos constituyen una molestia estacional recurrente en localidades como Altadena, Azusa, Bradbury, Duarte, Glendora, Monrovia, San Dimas y Sierra Madre, donde la combinación de calor y corrientes de agua crea un entorno propicio para su reproducción.

¿Qué son las moscas negras y cómo afectan a las personas?

Las moscas negras son insectos pequeños, de entre 2 y 3 milímetros de longitud, que suelen desplazarse en grupos numerosos. Según el SGVMVCD, se reproducen en aguas en movimiento y requieren sangre para completar su ciclo reproductivo, lo que explica su tendencia a picar a humanos y animales domésticos. Estas picaduras se localizan habitualmente en la zona de los ojos y el cuello, generando dolor y reacciones inflamatorias leves.

De acuerdo con Patch, aunque las picaduras de las moscas negras pueden resultar molestas, no se ha demostrado que transmitan enfermedades en el condado de Los ángeles. Las autoridades sanitarias recomiendan a la población evitar rascar las lesiones y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de contacto.

Las localidades de Altadena, Azusa, Bradbury, Duarte, Glendora, Monrovia, San Dimas y Sierra Madre se encuentran entre las más afectadas por la plaga de moscas negras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué aumentaron las moscas negras en el Valle de San Gabriel durante 2026?

El incremento de la población de moscas negras en 2026 se ha vinculado a una combinación de factores ambientales y operativos. El SGVMVCD explicó que las altas temperaturas registradas durante la primavera y las liberaciones programadas de agua desde represas han incrementado el caudal de arroyos y canales, creando hábitats ideales para el desarrollo de las larvas de estos insectos.

De acuerdo con un reporte de LAist, durante la primavera se produjeron varias olas de calor en el sur de California, lo que aceleró el ciclo reproductivo de las moscas negras y favoreció su proliferación en áreas urbanas y rurales del Valle de San Gabriel.

¿Qué medidas han implementado las autoridades para controlar la plaga?

El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel ha reforzado las acciones de monitoreo y control en los sitios de cría de las moscas negras. Según información publicada por KFI AM 640, el organismo aplica tratamientos biológicos en los cuerpos de agua, utilizando bacterias del suelo que resultan efectivas para eliminar larvas de moscas negras y mosquitos sin afectar otras especies.

El distrito recomienda a los habitantes utilizar repelentes con DEET en la piel expuesta y emplear redes protectoras en el rostro, especialmente en actividades al aire libre. Además, sugiere apagar fuentes y cascadas decorativas durante al menos 24 horas a la semana, lo que disminuye el riesgo de que estos elementos se conviertan en criaderos de insectos.

¿Cuáles son las zonas más afectadas y a quiénes impacta esta situación?

La proliferación de moscas negras afecta principalmente a los residentes de las estribaciones del Valle de San Gabriel, en localidades como Altadena, Azusa, Bradbury, Duarte, Glendora, Monrovia, San Dimas y Sierra Madre. Según datos del SGVMVCD, estas comunidades experimentan un aumento estacional de la presencia de estos insectos, que pueden convertirse en una molestia significativa para quienes realizan actividades al aire libre o viven cerca de cursos de agua.

De acuerdo con Los Angeles Times, la incidencia de picaduras ha motivado consultas médicas y reportes ciudadanos a las autoridades sanitarias, aunque no se han registrado casos graves ni complicaciones asociadas a las lesiones.

Las moscas negras, que requieren sangre para completar su ciclo, causan picaduras dolorosas en humanos y animales, aunque no transmiten enfermedades en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones brindan los especialistas para prevenir picaduras?

El SGVMVCD y medios locales como Patch y LAist recomiendan a la población adoptar medidas preventivas para minimizar el contacto con las moscas negras. Entre las sugerencias principales se encuentran:

Utilizar repelentes que contengan DEET en piel expuesta.

Usar prendas de manga larga y pantalones largos cuando se transite por áreas de riesgo.

Colocar redes protectoras en el rostro, especialmente en zonas donde se reporta mayor actividad de insectos.

Apagar fuentes y cascadas decorativas al menos una vez por semana y reactivarlas después para evitar la proliferación de mosquitos.

Evitar actividades al aire libre durante los horarios de mayor actividad de las moscas negras.

“La colaboración de la comunidad es fundamental para controlar la proliferación de estas especies”, señaló el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel en un comunicado recogido por Patch.

¿Las moscas negras transmiten enfermedades en California?

Según el SGVMVCD y la cobertura de Los Angeles Times, las moscas negras que proliferan en el Valle de San Gabriel no transmiten enfermedades a seres humanos ni a animales domésticos en el condado de Los ángeles. Las autoridades sanitarias han descartado riesgos epidemiológicos asociados a la presencia de estos insectos, aunque insisten en la necesidad de prevenir las picaduras para evitar molestias y posibles infecciones secundarias por rascado.

¿Cuánto tiempo persistirá esta situación y cómo evoluciona la respuesta oficial?

El SGVMVCD anticipa que la presencia de moscas negras podría mantenerse durante varias semanas, hasta que las condiciones ambientales cambien y los tratamientos biológicos surtan efecto. Según un reporte de KFI AM 640, las autoridades monitorean de forma continua los sitios de cría y ajustan las estrategias de control en función de los resultados obtenidos.

El distrito ha informado que mantendrá las campañas de información y prevención durante toda la temporada, en coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de salud pública.

Las autoridades recomiendan usar repelentes con DEET, prendas de manga larga y redes faciales, además de apagar fuentes decorativas para prevenir la cría de insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este fenómeno en la vida cotidiana de los habitantes?

La proliferación de moscas negras ha generado cambios en los hábitos diarios de los residentes del Valle de San Gabriel. De acuerdo con LAist, muchas personas han optado por modificar sus rutinas de esparcimiento, limitar actividades al aire libre y reforzar las medidas de protección personal, especialmente en familias con niños pequeños y adultos mayores.

Las autoridades locales, como el SGVMVCD, subrayan que la prevención y la información son las principales herramientas para mitigar el impacto de este fenómeno. El organismo reitera la importancia de reportar cualquier incremento inusual de insectos y de seguir las recomendaciones oficiales para evitar molestias y complicaciones de salud.

¿Dónde obtener información actualizada y asistencia?

El SGVMVCD mantiene canales abiertos de comunicación con la ciudadanía a través de su sitio web y líneas telefónicas de consulta. De acuerdo con Patch, el distrito actualiza periódicamente los mapas de zonas afectadas y publica recomendaciones específicas para cada comunidad del Valle de San Gabriel.

Las autoridades invitan a los habitantes a mantenerse informados y a colaborar con las acciones de control, reportando la presencia de insectos y siguiendo las indicaciones difundidas por los organismos oficiales.

“La participación comunitaria es clave para reducir la proliferación de moscas negras y proteger la salud de la población”, indicó el distrito en su último boletín institucional, citado por Los Angeles Times.