El Senado de Minnesota evalúa reembolso de impuestos para propietarios de viviendas

El plan de reembolso de impuestos en Minnesota destina 100 millones de dólares para beneficiar a casi 600.000 propietarios de viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo plan de reembolso de impuestos a la propiedad por valor de 100 millones de dólares ha sido presentado en Minnesota, con el objetivo de proporcionar alivio directo a casi 600.000 propietarios de viviendas en todo el estado. Esta iniciativa legislativa, impulsada en un contexto de aumento sostenido en las tasas impositivas, busca aliviar la carga financiera que enfrentan los residentes ante el encarecimiento de la vida y el impacto de políticas federales recientes.

La propuesta parte de la iniciativa del senador estatal Grant Hauschild, representante del Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota (DFL) por Hermantown. La legislación fue presentada ante el Comité de Impuestos del Senado como respuesta a las crecientes inquietudes de la ciudadanía sobre el costo de las necesidades básicas, en particular la vivienda. El proyecto prevé un reembolso promedio de 171 dólares para los propietarios, adicional a los beneficios ya existentes por el crédito fiscal para viviendas. Según el Departamento de Ingresos estatal, este aumento se sumaría a los programas previos, generando un alivio tangible para cientos de miles de hogares.

Hauschild fundamentó la propuesta en la necesidad de abordar el impacto del incremento de los impuestos a la propiedad, que según estimaciones estatales ha alcanzado casi el 7 % y se prevé que continúe en ascenso. “Los habitantes de Minnesota están preocupados por el aumento del costo de las necesidades básicas y buscan ayuda”, declaró el senador. Enfatizó que la medida ofrece un “alivio específico” para afrontar el aumento de los impuestos, permitiendo a los propietarios acceder a un reembolso significativo en un año especialmente desafiante. Para Hauschild, la entrega de este reembolso representa una herramienta concreta para apoyar el presupuesto familiar, en un momento en que la inflación y los cambios normativos aumentan la presión sobre los residentes.

El senador estatal Grant Hauschild impulsa la iniciativa de alivio fiscal ante la subida del impuesto a la propiedad y el encarecimiento del costo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto que rodea esta propuesta se relaciona estrechamente con el impacto que han tenido recientes disposiciones federales sobre las finanzas de ciudades, condados y municipios en Minnesota. El proyecto de ley surge cuando los gobiernos locales enfrentan presiones presupuestarias derivadas de modificaciones en la política fiscal federal. Organizaciones como la Liga de Ciudades de Minnesota, la Asociación de Condados de Minnesota y la Asociación Intercondal de Minnesota han advertido en una carta conjunta que la legislación presupuestaria federal más reciente ha provocado al menos 150 millones de dólares anuales en transferencias de costos administrativos a los condados. Además, el mismo proyecto de ley redujo los fondos federales destinados a programas sociales como SNAP y Medicaid, imponiendo nuevos requisitos de elegibilidad y cargas administrativas sin financiación adicional.

Según estos grupos, se calcula que el impacto acumulado de los cambios federales podría generar hasta un billón de dólares en alteraciones de costos y recortes presupuestarios para municipios, distritos escolares y estados durante la próxima década. Esta situación ha obligado a los gobiernos locales a buscar soluciones alternativas para no trasladar la totalidad de la carga a los contribuyentes. La carta de las asociaciones pone en evidencia la magnitud de la problemática, describiendo cómo las políticas nacionales repercuten directamente en la gestión financiera de los servicios públicos y en la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades de la población.

En el ámbito político, la respuesta a la iniciativa ha evidenciado posturas divergentes entre los partidos. Tanto demócratas como republicanos han reconocido el incremento de los impuestos a la propiedad como un tema prioritario para el electorado este año. Desde la bancada republicana, se propuso un reembolso único de 4 mil millones de dólares dirigido a los contribuyentes del impuesto a la propiedad, con montos de hasta 2.500 dólares por hogar según los ingresos familiares. No obstante, los demócratas criticaron la medida, argumentando que favorecería principalmente a los residentes más adinerados y no contemplaría a los inquilinos, uno de los sectores más afectados por el alza en el costo de la vivienda.

La propuesta ofrece un reembolso promedio de 171 dólares por propietario, sumándose a los créditos fiscales existentes para la vivienda en Minnesota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el presupuesto presentado por el gobernador Tim Walz no incluye una reducción directa del impuesto a la propiedad, sino que prioriza otras medidas relacionadas con la asequibilidad y el acceso a servicios. Esta diferencia de enfoques ha dificultado la creación de un consenso sobre cómo abordar el aumento de los impuestos y distribuir los fondos de manera equitativa entre los distintos segmentos de la población.

La viabilidad de la propuesta de reembolso de 100 millones de dólares enfrenta, sin embargo, obstáculos significativos en la legislatura. La sesión legislativa está programada para finalizar el 18 de mayo, y la composición actual del órgano se encuentra dividida en partes iguales entre demócratas y republicanos. Esta paridad hace prever negociaciones arduas y la posibilidad concreta de que ninguna de las propuestas sobre el impuesto a la propiedad sea finalmente aprobada durante este periodo. La falta de acuerdo entre los partidos, sumada a la presión de los gobiernos locales y la incertidumbre sobre los recursos federales, configura un escenario incierto para los propietarios de viviendas en Minnesota, que aguardan una resolución antes del cierre de la sesión legislativa.