¿“Michael" tendrá secuela? Todo lo que se sabe hasta el momento

El biopic "Michael" abre la puerta a una posible secuela tras su estreno en cines (Lionsgate)

El estreno de Michael, el biopic sobre el Rey del Pop, encendió el pasado jueves las especulaciones sobre una posible secuela, luego de que al final de la película apareciera una tarjeta con la leyenda “Su historia continúa” y varios de sus protagonistas dejaran abierta esa posibilidad ante los medios.

La producción, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson en el papel de su tío, llegó a los cines el 24 de abril de 2026 tras años de retrasos y contratiempos legales que obligaron a una profunda reestructuración del guion original.

La leyenda que cierra la película fue una incorporación de último minuto. Según fuentes citadas por The Hollywood Reporter, el mensaje se añadió apenas un mes antes del lanzamiento, cuando los productores y el estudio comenzaron a dimensionar el potencial comercial del filme.

El presidente de Lionsgate Films, Adam Fogelson, fue el primero en dar señales claras durante la alfombra roja del estreno.

“Absolutamente tenemos más historia que contar”, afirmó. “Nos hemos preparado para ese momento. Y si el público confirma que quiere más, estamos listos para dárselo cuanto antes”.

La leyenda "Su historia continúa" al final de la película Michael desata rumores sobre una segunda parte (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Sin embargo, Fogelson aclaró que la decisión no dependerá exclusivamente de los números en taquilla, sino también del deseo de los seguidores de conocer más sobre la vida de Jackson.

Según informó Variety en abril de 2026, Lionsgate contemplaría dar luz verde a una segunda parte si Michael supera los 700 millones de dólares en recaudación mundial.

El filme abrió con estimaciones de entre 55 y 60 millones de dólares solo en el mercado doméstico estadounidense, cifra que luego se revisó al alza hasta un rango de entre 65 y 70 millones. Con el mercado internacional incluido, las proyecciones apuntan a una apertura global de alrededor de 150 millones de dólares.

Para la comparación, el productor Graham King —quien también estuvo detrás de Bohemian Rhapsody, el biopic sobre Queen que recaudó más de 900 millones de dólares— señaló ante el citado medio que el equipo ya está “barajando algunas ideas”, aunque reconoció que en ese momento su preocupación principal era que el público viera la primera entrega.

Lionsgate condiciona la segunda parte a la recaudación en taquilla internacional y a la respuesta del público (Lionsgate)

¿De qué trataría la secuela de “Michael”?

El filme estrenado el jueves cubre la infancia de Jackson, su relación conflictiva con su padre Joe Jackson, y el ascenso de la estrella hasta el álbum Bad, cerrando con el Victory Tour de los Jacksons en 1984.

Toda la tercera parte original del filme —que abordaba la demanda por abuso sexual infantil de 1993, acusaciones que el cantante negó y que se resolvieron mediante un acuerdo extrajudicial por más de 20 millones de dólares— fue eliminada tras descubrirse que una cláusula del acuerdo impedía que el demandante fuera mencionado o representado en producciones audiovisuales.

Fuqua tuvo que reconstruir el tercer acto del filme. Sin embargo, según fuentes citadas por THR, aproximadamente el 30% del material filmado originalmente —incluyendo imágenes de los tours Dangerous e Invincible, así como una escena del allanamiento policial a Neverland Ranch— podría reutilizarse en una segunda entrega.

El propio director declaró a The New Yorker que llegó a filmar al cantante “siendo desnudado, tratado como un animal, como un monstruo”.

El material eliminado sobre los tours Dangerous e Invincible podría integrarse en la posible secuela (Lionsgate)

¿Qué dijeron los actores?

Jaafar Jackson, quien aseguró a Vogue que interpretar a su tío fue “el honor de su vida”, señaló a ScreenRant que “absolutamente” tiene más para dar en el papel.

“Podría haber una secuela”, señaló Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson, durante una entrevista en el programa Today. “Existe la posibilidad de una segunda parte que aborde algunas otras cosas que sucedieron después”.

Por su parte, Nia Long, quien da vida a Katherine Jackson, fue más directa al responder sobre el tema ante el mismo medio: “¡Si el precio es el adecuado!”.

Antoine Fuqua también se mostró dispuesto. En una entrevista con BlackTree TV en abril de 2026, el director enumeró algunos de los episodios de la vida del artista que quedaron fuera: “Está todo lo relacionado con Neverland, el Super Bowl... tendremos que ver cómo van las cosas en taquilla”.

Colman Domingo, actor de Joe Jackson, se mostró abierto a participar en una secuela de "Michael" si el estudio lo decide (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Por ahora, Lionsgate no ha confirmado oficialmente ninguna decisión y el guion de una eventual segunda parte —a cargo del escritor John Logan— tampoco está terminado. El veredicto, como en toda gran producción de Hollywood, lo tendrá el público.