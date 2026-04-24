Estados Unidos

El aumento del precio del combustible lleva a los expertos a recomendar comprar boletos de avión lo antes posible

Las compañías aéreas incrementan el costo de los boletos ante la subida del combustible provocada por tensiones en Medio Oriente, lo que impacta de lleno en los precios para quienes planean viajar en la próxima temporada vacacional

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Los analistas en aerolíneas anticipan que los precios de los vuelos de verano seguirán subiendo por el impacto del alza del precio del petróleo (REUTERS/Marco Bello)
Los analistas en aerolíneas anticipan que los precios de los vuelos de verano seguirán subiendo por el impacto del alza del precio del petróleo (REUTERS/Marco Bello)

Reservar ya los vuelos de verano dejó de ser un consejo opcional para convertirse en una advertencia urgente de los especialistas del sector aéreo. El alza del precio del petróleo, desencadenada por el conflicto con Irán, empuja las tarifas a niveles que, según los analistas, no cederán en los próximos meses.

Si aún no has reservado para este verano, date prisa”, advirtió a CBS News Henry Harteveldt, analista de Atmosphere Research Group. “No esperen a que bajen las tarifas. No lo harán”. Para quienes busquen ahorrar algo, Harteveldt sugiere considerar viajar a finales del verano, cuando la demanda suele aflojarse y los precios del combustible podrían estabilizarse.

El combustible, detrás del encarecimiento de los vuelos

El detonante directo de esta escalada es el precio del combustible para aviones, que representa entre el 25 % y el 30 % de los costos operativos de las aerolíneas. Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, ese insumo subió más de USD 2 por galón a principios de abril y se mantiene en niveles elevados.

Con una estructura de costos sensiblemente más cara que antes del conflicto, las aerolíneas han optado por trasladar una parte de esa carga a los pasajeros a través de tarifas más altas. El resultado es visible en los precios que los viajeros encuentran hoy al buscar vuelos para el verano.

Cuánto más caro está volar este verano

Las tarifas aéreas nacionales en EE. UU. subieron un 18 % en comparación con el año anterior, marcando una tendencia al alza para volar en 2024 (Foto: Opy Morales)
Las tarifas aéreas nacionales en EE. UU. subieron un 18 % en comparación con el año anterior, marcando una tendencia al alza para volar en 2024 (Foto: Opy Morales)

Los números son contundentes. Según Kayak, al 13 de abril el precio promedio de un vuelo nacional de ida y vuelta era de USD 358, lo que representa un alza del 18 %, unos USD 55 más que en el mismo período del año anterior. En los vuelos internacionales, el encarecimiento es aún más pronunciado: el precio promedio de un trayecto de ida y vuelta en clase económica desde Estados Unidos hacia destinos extranjeros subió USD 115 en el último año, hasta llegar a USD 1.064.

A nivel agregado, las tarifas aéreas crecieron casi un 15 % en marzo frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos del gobierno. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, confirmó a CBS News el mes pasado que la compañía incrementó sus tarifas entre un 15 % y un 20 %.

Lo que muestran los precios por aerolínea

Un informe reciente de Deutsche Bank ofrece una radiografía detallada de las tarifas promedio reservadas con 21 días de antelación para el viernes 8 de mayo de 2026, con sus variaciones semanales e interanuales:

Los contrastes son llamativos: United Airlines acumula un incremento interanual de casi 95 %, mientras que Delta Air Lines es la única que registra una caída tanto semanal como anual en sus tarifas promedio. En el extremo más económico, Allegiant Air ofrece la tarifa más baja con USD 77, aunque también registra un alza del 12 % respecto al año anterior.

Equipaje más caro y menos rutas: las otras medidas de las aerolíneas

El ajuste de precios no se limita al billete. Alaska Airlines, American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest Airlines y United aumentaron sus tarifas por equipaje facturado como otra vía para compensar el encarecimiento del combustible. Otras compañías optaron por una estrategia distinta: recortar las rutas menos rentables para reducir gastos operativos.

United Airlines anunció que reducirá su volumen de vuelos un 5 % durante el verano, medida que Kirby atribuyó directamente al alza del precio del petróleo.

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