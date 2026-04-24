La aerolínea United Airlines incrementó los precios de boletos tras el aumento del combustible

United Airlines aumentó los precios de sus boletos hasta en 20% como respuesta al aumento de los costos de combustible provocado por la guerra en Irán, REUTERS/Marco Bello

United Airlines aumentó los precios de sus boletos hasta en 20% como respuesta al aumento de los costos de combustible provocado por la guerra en Irán, una situación que podría modificar de modo permanente el esquema tarifario global si los precios del combustible no descienden de los niveles actuales, según informó el medio Fox Business.

La aerolínea actualizó recientemente sus tarifas, elevando los precios de los viajes futuros en 20% respecto al año anterior, detalló Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United Airlines, en declaraciones a Fox Business.

Este ajuste se produjo al tiempo que el combustible para aviones alcanzó los USD 4,23 por galón en los principales mercados estadounidenses al miércoles, lo que implicó un alza de casi 70% frente a los valores anteriores al conflicto.

Durante las primeras semanas de abril, la cifra llegó a un máximo de USD 4,88 por galón, lo que significó un incremento cercano al 95%, según datos de Argus citados por Airlines for America.

La aerolínea actualizó recientemente sus tarifas, elevando los precios de los viajes futuros en 20% respecto al año anterior. Foto: Infobae - Opy Morales

El impacto de la guerra en Irán sobre el mercado del combustible

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, indicó en la última llamada de resultados trimestrales que la empresa busca “recuperar el 100% del incremento en los precios del combustible para aviones lo más rápido posible”, según Fox Business. Desde enero, la compañía implementó cinco alzas generales en los precios, principalmente para afrontar los mayores costos del combustible.

En los dos primeros meses del año, el precio de los boletos aumentó 4% frente a 2023, pero durante marzo la suba escaló: primero a 12%, luego a 18% y finalmente al 20% actual en todas las reservas futuras.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán a partir del 28 de febrero interrumpió aproximadamente el 20% del tránsito global de petróleo en el Estrecho de Ormuz, una alteración que desencadenó la volatilidad y el incremento en los precios del combustible para aviones reportados por el sector.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, indicó en la última llamada de resultados trimestrales que la empresa busca “recuperar el 100% del incremento en los precios del combustible para aviones lo más rápido posible”. Foto: Opy Morales

Estrategias de United Airlines ante la presión de los costos

Kirby aseguró que la intención es mantener las tarifas en el nuevo rango para preservar la rentabilidad de la aerolínea a mediano y largo plazo. El ejecutivo señaló: “Los rendimientos deben subir entre 15% y 20%, y asumimos que el combustible podría permanecer elevado durante un período prolongado”.

Por su parte, Michael Leskinen, vicepresidente ejecutivo y director financiero de United Airlines, destacó la fidelidad de la clientela recurrente: “Creemos que podemos trasladar el incremento del combustible, en gran parte, gracias a nuestra base de pasajeros fieles, la fortaleza continua de la demanda y la preferencia por volar con United incluso en tarifas más altas”. Nocella añadió: "Hasta el momento, los aumentos de precio progresan bien y la demanda se mantiene muy fuerte“.

En previsión de eventuales ajustes en la demanda, Kirby explicó que United está preparada para reducir la oferta de asientos si fuese necesario. Hasta el momento, no se han detectado señales de reducción en la demanda tras los aumentos tanto de tarifas como de tasas por equipaje desde el inicio del conflicto.

Repercusiones en el sector aéreo y nuevas medidas para afrontar los costos

Junto con las subas en los boletos, la empresa implementó en abril una subida de las tarifas por equipaje documentado de USD 10 a USD 50, como parte de una estrategia para compensar los mayores costos operativos. Esta política complementa la consolidación de rutas y la cancelación de ciertos trayectos, iniciativas que también han adoptado otras aerolíneas importantes para responder a la realidad de los costos del combustible.

United Airlines atribuyó la fortaleza de su demanda a la consistencia de su clientela habitual y al dinamismo sostenido de los segmentos de viajeros premium y de negocios, según información de Fox Business. Los directivos advirtieron que si los precios del combustible persisten elevados, la actual estructura tarifaria podría afianzarse de forma permanente en toda la industria aérea.