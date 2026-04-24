El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals

Cambios escolares recientes entre los miembros de la realeza europea ponen el foco en el bienestar estudiantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de las últimas décadas, varios miembros de la realeza europea han enfrentado cambios de escuela abruptos por motivos relacionados con el acoso escolar, la violencia o dificultades personales, según recopiló Hello! Magazine. Estas experiencias demuestran que ni siquiera las casas reales están exentas de los desafíos que plantea la educación contemporánea.

Diversos integrantes de las familias reales en Europa han debido cambiar de institución educativa de manera inesperada por situaciones como acoso, violencia escolar, adaptación complicada, mudanzas familiares y decisiones personales, de acuerdo con el medio citado. Esta tendencia revela la creciente preocupación de los hogares reales por la seguridad emocional y el entorno escolar de los jóvenes.

Cambios en la realeza por acoso escolar y violencia

Uno de los casos más destacados es el del rey Carlos III del Reino Unido, quien fue el primer heredero británico en asistir a clases fuera del palacio al ingresar a Hill House School en Londres en 1956. Su paso por diferentes colegios, incluido Gordonstoun en Escocia, estuvo marcado por episodios de acoso escolar.

El rey Carlos III vivió episodios de acoso escolar durante su formación en el Reino Unido

El príncipe Harry describió en sus memorias, citadas por Hello! Magazine, que su padre fue “horrendamente acosado”. “Sus mejores cualidades eran motivo de burla para los más rudos. Lo escuché musitar en tono sombrío: ‘Casi no sobrevivo’”, relató Harry sobre la experiencia de Carlos III.

En años recientes, la situación escolar también afectó al príncipe Christian de Dinamarca. Sus padres, el rey Frederik y la reina Mary, lo retiraron de Herlufsholm Boarding School en 2022, tras la emisión de un documental que denunciaba casos de violencia y abuso en el centro educativo.

La casa real danesa expresó, en un comunicado recogido por el medio, su profunda conmoción ante los testimonios sobre “una cultura de abuso y violencia”. Christian continuó su formación en Ordrup Gymnasium, donde se graduó en junio de 2024.

Ajustes escolares por integración y decisiones familiares

El príncipe Harry relató cómo el rey Carlos III fue víctima de acoso escolar durante su infancia en el Reino Unido.

No todos los traslados han estado relacionados con el acoso. La princesa de Gales Catalina Middleton también vivió dificultades de integración durante su adolescencia. En su estancia en el internado femenino Downe House, sus padres percibieron un deterioro en su salud y bienestar emocional.

Decidieron entonces transferirla a Marlborough College, donde estudió entre 1996 y 2000 y logró una integración exitosa, destacándose además en el deporte.

El caso del príncipe George, hijo mayor de los príncipes de Gales, pone de manifiesto cómo los cambios familiares influyen en el entorno escolar. Inició su educación en Westacre Montessori School en Norfolk, pero en 2017 comenzó en Thomas’s Battersea, en Londres.

La princesa de Gales, Catalina Middleton, superó dificultades de integración escolar al cambiar de internado durante su adolescencia, logrando bienestar y éxito académico en Marlborough College.

Posteriormente, tras la mudanza familiar a Windsor en 2022, él y sus hermanos fueron inscritos en Lambrook School, en Berkshire, iniciando un nuevo ciclo educativo.

En la realeza danesa, la princesa Josephine representa una decisión basada en preferencias personales. Según Hello! Magazine, la princesa optó por cursar octavo grado en Spir Efterskole, un colegio internado de un año que comenzará en 2025.

Su historial escolar incluye estadías en Kildegård School y, posteriormente, su cambio previsto a Ingrid Jespersens Gymnasieskole, en Copenhague, para 2026.

La princesa Josephine de Dinamarca iniciará octavo grado en Spir Efterskole, eligiendo un internado por un año antes de continuar su formación en Copenhague.

Mudanzas educativas recientes entre los royals europeos

En Bélgica, el príncipe Emmanuel abandonó el University College UCLL en Lovaina tras solo tres meses de un curso universitario en administración internacional y marketing. De acuerdo con el medio citado, Emmanuel eligió continuar sus estudios en ISTEC, en Bruselas, donde ha iniciado una formación enfocada en negocios en francés.

Estos cambios reflejan la transformación en la educación dentro de las familias reales europeas. Si antes era habitual la instrucción privada dentro de los palacios, ahora la tendencia es la integración en entornos escolares convencionales, donde los jóvenes enfrentan retos compartidos con el resto de la sociedad.

El príncipe Emmanuel de Bélgica dejó la universidad en Lovaina tras tres meses y eligió continuar sus estudios de negocios en Bruselas, reflejando la importancia de encontrar el entorno educativo adecuado.

Las mudanzas educativas recientes subrayan la importancia creciente de factores como la seguridad, la salud emocional, el ambiente escolar y la voluntad individual en las decisiones familiares.

Las experiencias ante el acoso escolar y la violencia escolar evidencian la responsabilidad que enfrentan las instituciones educativas para garantizar entornos seguros e inclusivos. El compromiso de las familias reales destaca la importancia de proteger el bienestar de los estudiantes, una expectativa que encuentra eco en un número cada vez mayor de hogares actuales.