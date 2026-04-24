Estados Unidos

El precio de los vuelos empeorará en las próximas semanas en Estados Unidos: estos son los motivos

El CEO de Chevron, Mike Wirth, advirtió que el encarecimiento del jet fuel ya impacta en las tarifas aéreas, en medio de una crisis energética desatada por el conflicto con Irán

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Vista lateral de un avión de United Airlines blanco y azul en la pista, con vehículos de servicio alrededor y un trabajador; rascacielos al fondo
El precio del combustible para aviones se duplicó tras el inicio de la guerra con Irán y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz (Reuters)

El precio del combustible para aviones se duplicó en varios mercados desde finales de febrero, cuando la guerra con Irán comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel, y las aerolíneas de todo el mundo ya recortaron miles de vuelos para sobrevivir a un choque energético sin precedentes en la historia de la aviación.

La señal de alarma más reciente llegó el 23 de abril, cuando el CEO de Chevron, Mike Wirth, advirtió en una entrevista con Face the Nation que los viajeros enfrentarán boletos más caros y menos vuelos disponibles en las próximas semanas. “La aviación es claramente un área donde la situación probablemente empeorará en las próximas semanas”, afirmó Wirth, según informó la cadena estadounidense CBS News.

El ejecutivo señaló que el jet fuel se tensionó con rapidez en Europa y Asia, y que ese encarecimiento ya se trasladó a las tarifas.

Por qué los vuelos se encarecieron y escasearon

El conflicto con Irán y el cierre funcional del Estrecho de Ormuz el 28 de febrero interrumpieron el flujo de cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado que circula diariamente por esa vía marítima. El precio global del jet fuel pasó de aproximadamente USD 99 por barril a finales de febrero a USD 209 a principios de abril, según datos de la industria recogidos por The Washington Times.

En Norteamérica, el alza acumulada superó el 80% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Gran buque de carga oscuro y rojizo navegando en aguas agitadas, con otras embarcaciones indistintas al fondo bajo un cielo brumoso
El cierre funcional del Estrecho de Ormuz interrumpió el flujo de cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado a nivel mundial (Reuters)

Wirth también precisó, en declaraciones previas recogidas por la revista financiera Fortune en marzo, que los efectos del cierre del estrecho todavía no se habían reflejado del todo en los mercados financieros: “Hay manifestaciones físicas muy reales del cierre del Estrecho de Ormuz que avanzan por el sistema y que creo que no están completamente descontadas en los precios”, advirtió entonces.

La respuesta de las aerolíneas: recortes masivos de vuelos

United Airlines fue la primera gran aerolínea estadounidense en pasar de las advertencias a la acción. Su CEO, Scott Kirby, anunció un recorte del 5% de la capacidad, con eliminación de rutas poco rentables y suspensión de servicios a Tel Aviv y Dubái.

Primer plano de Mike Wirth, un hombre con traje azul y corbata clara, gesticulando con las manos. Lleva un micrófono cerca de la boca. Fondo azul liso
El CEO de Chevron advirtió sobre boletos más caros y la reducción de vuelos por la escasez global de jet fuel en Europa y Asia (Reuters)

“El precio del jet fuel se duplicó en las últimas tres semanas. Si los precios se mantuvieran en este nivel, supondría USD 11.000 millones adicionales al año solo en combustible”, escribió Kirby en un comunicado interno, según el canal económico Fox Business. El directivo aclaró que la aerolínea no recurrió a despidos ni canceló pedidos de aviones, pero subrayó que “no tiene sentido quemar efectivo en vuelos que simplemente no pueden absorber estos costos”.

Delta Air Lines anunció recortes de capacidad de alrededor del 3,5% en el segundo trimestre del año. Su CEO, Ed Bastian, reveló que la empresa absorbió USD 2.500 millones adicionales en costos de combustible en el trimestre, y resumió la situación con una frase directa: “Esto va a ser una prueba para la industria”, informó la revista financiera Fortune.

Europa, en el epicentro de la escasez

El grupo Lufthansa anunció la cancelación de 20.000 vuelos de corto recorrido hasta octubre, con el objetivo de ahorrar el equivalente a 40.000 toneladas métricas de jet fuel, según la agencia de noticias Associated Press. La medida incluyó el cierre de su subsidiaria regional CityLine y afectó a aerolíneas del grupo como Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS e ITA Airways.

El director financiero del grupo, Till Streichert, explicó que el paquete de medidas fue el resultado del fuerte aumento de los costos del jet fuel y la inestabilidad geopolítica persistente. Otras aerolíneas europeas, como KLM y Scandinavian Airlines, también recortaron sus programas de vuelos, aunque en menor escala.

Avión blanco de United Airlines con alas y cola azules volando sobre edificios y el Capitolio de los Estados Unidos bajo un cielo gris claro
Lufthansa lideró en Europa la cancelación de 20.000 vuelos y advirtió sobre la gravedad de la crisis energética y la baja disponibilidad de reservas de jet fuel (Reuters)

La gravedad de la situación en el continente se reflejó en las declaraciones de Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, quien advirtió a la cadena de noticias económicas CNBC que Europa importaba una gran parte de su jet fuel de refinerías de Oriente Medio “y eso es básicamente casi cero ahora”.

Birol calculó que el continente contaba con reservas para unas seis semanas y no descartó la necesidad de medidas para reducir los viajes. “Nos enfrentamos a la mayor amenaza a la seguridad energética de la historia”, afirmó.

La magnitud global del recorte

El alcance de los recortes fue considerable: 19 de las 20 aerolíneas más grandes del mundo cancelaron vuelos programados para mayo en todas las regiones, según la firma de análisis de aviación Cirium. Entre ellas figuraron Delta, United, American Airlines, Air Canada, Emirates, Qatar Airways, Air China, British Airways y Air France-KLM.

Vista aérea de un estrecho azul turquesa serpenteando entre tierra árida marrón y montañas rocosas, con el cielo azul claro difuminándose en la bruma del horizonte
Nineteen de las 20 aerolíneas más grandes del mundo cancelaron vuelos programados para mayo ante la crisis de combustible y la inestabilidad geopolítica global (Reuters)

Air New Zealand consolidó cerca del 4% de su programa de vuelos en mayo y junio. La aerolínea suiza Edelweiss Air suspendió sus servicios a Denver y Seattle para el verano y redujo sus frecuencias a Las Vegas. La directora general de la IATA, Willie Walsh, solicitó a las autoridades que prepararan “planes bien comunicados y coordinados por si el racionamiento se vuelve necesario”.

Qué pueden esperar los viajeros

Para los pasajeros, el escenario inmediato significó menos opciones en muchas rutas y tarifas más altas en plena temporada alta de verano. Las aerolíneas elevaron las tasas por equipaje y agregaron recargos por combustible a los boletos.

El economista Rico Luman, del centro de investigaciones económicas ING Research, advirtió en declaraciones a NPR que los viajeros europeos tendrán menos alternativas en los meses de julio y agosto. “No hay solución rápida para esto, porque vimos el daño a la infraestructura del sector energético en Oriente Medio”, señaló. “Esperamos que los precios del petróleo se mantengan altos durante más tiempo, al menos hasta finales de este año.”

En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina se ubicó en USD 4,03 por galón el 23 de abril, casi un dólar más que hace un año, según el rastreador de precios de CBS News. El diésel, que mueve camiones, barcos y trenes, subió con más velocidad que la gasolina regular y alcanzó los USD 5,47 por galón.

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