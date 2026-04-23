Estados Unidos

Un hombre del condado de Riverside fue sentenciado a más de 50 años de prisión por abusar de tres niños a su cargo

La sanción impuesta obedece al cúmulo de delitos comprobados entre 2016 y 2019, durante los cuales tres hermanos fueron sometidos a diferentes formas de violencia tanto física como psicológica, según la fiscalía del condado

Guardar
Hombre con gorro de punto amarillo, gafas de sol oscuras y ropa amarilla, con barba, hablando; fondo borroso con una planta verde
Mazen Aliwi Alawai recibe 52 años de prisión en Riverside por abuso infantil a tres hermanos menores de edad

Un hombre del condado de Riverside fue sentenciado la semana pasada a más de cinco décadas de prisión por abusar de tres hermanos que estuvieron a su cargo durante años. Mazen Aliwi Alawai, de 50 años y residente de Riverside, recibió una condena de 52 años y ocho meses de prisión después de que un jurado lo declarara culpable en febrero de múltiples cargos vinculados a abusos contra menores. Según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, Alawai fue hallado culpable de diez cargos de actos lascivos forzados contra un menor de 14 años, tres cargos de abuso infantil, tres cargos de amenazas criminales, un cargo de agresión con arma mortal y un cargo de intimidación de testigos. La sentencia marca uno de los fallos más severos emitidos en el condado en este tipo de delitos, reflejando la gravedad y extensión de los hechos cometidos.

La fiscalía detalló que, entre 2016 y 2019, Alawai abusó de tres hermanos menores de 12 años, dos niños y una niña, en su residencia de la calle Matthews, además de otros lugares en el condado de Los Ángeles. Solo la niña fue víctima de abuso sexual, mientras que los dos niños sufrieron golpes y amenazas constantes. El abuso sexual fue recurrente durante tres años, mientras que el maltrato físico y psicológico afectó a los tres hermanos durante todo el periodo en el que permanecieron bajo el cuidado del acusado. La investigación reveló que, además de los episodios de violencia física, los menores fueron sometidos a amenazas que buscaban coartar cualquier intento de denuncia o búsqueda de ayuda.

Uno de los aspectos más impactantes de la audiencia de sentencia fueron las declaraciones de las víctimas, quienes relataron el sufrimiento padecido durante su estancia con Alawai. “El acusado me arrebató mi infancia, mi inocencia y me separó de mi madre”, afirmó la niña víctima de abuso sexual frente al tribunal, mostrando la magnitud de las secuelas emocionales que dejó el caso. Otra de las declaraciones recogidas por la Fiscalía subrayó el deseo de uno de los niños de tomar el dolor vivido como aprendizaje: “El futuro no me corresponde decidirlo. Hay algo por lo que le doy gracias a Dios: me ha dado un ejemplo de lo que no debo ser. Pretendo ser todo lo contrario. Mi único objetivo será mejorar a quienes me rodean, empezando por mí mismo”. Estas palabras, pronunciadas durante la audiencia, ilustran tanto el daño sufrido como la determinación de las víctimas para reconstruir sus vidas tras los hechos.

Un hombre con gorro de ganchillo amarillo y gafas de sol, vestido con una camisa amarilla de manga corta y una camiseta blanca, en un interior
El condenado fue hallado culpable de múltiples cargos, incluyendo actos lascivos forzados, abuso infantil y amenazas criminales, según la Fiscalía de Riverside

La llegada de los tres hermanos a Estados Unidos se produjo en condiciones especialmente vulnerables. Según la información proporcionada por la fiscalía, los niños llegaron al país tras huir de un país devastado por la guerra, cuyo nombre no fue especificado. La madre de los menores permaneció en su país de origen debido a un acuerdo con Alawai, quien se comprometió a llevarla posteriormente a Estados Unidos, algo que nunca sucedió. Desde su arribo, los niños quedaron completamente a cargo del acusado, quien, lejos de brindarles protección o apoyo, los sometió a un entorno de constante abuso y violencia. La ausencia de la madre y la situación migratoria de los menores incrementaron su desprotección y aislamiento, dificultando aún más la detección temprana de los abusos.

El descubrimiento de la situación que vivían los hermanos se produjo en mayo de 2019, tras una denuncia presentada por personal escolar. Al recibir información sobre posibles abusos, los responsables de la escuela alertaron a las autoridades, lo que permitió la intervención policial y la posterior detención de Alawai. La actuación de los empleados escolares resultó clave para sacar a la luz los hechos, ya que los niños, sometidos a un régimen de miedo y amenazas, no se atrevían a buscar ayuda por sí mismos. La denuncia marcó el inicio de una investigación que documentó minuciosamente los abusos y permitió reunir las pruebas necesarias para llevar el caso a juicio.

El control ejercido por Alawai sobre los menores combinó distintas formas de violencia y coacción. Los documentos judiciales indican que uno de los niños fue herido con un cuchillo, y que el acusado utilizó amenazas de muerte y advertencias de que serían enviados de vuelta a una zona de guerra para mantenerlos sometidos. Además, los golpeaba con puñetazos, patadas o con objetos domésticos, recurriendo a la violencia física como método de intimidación. Alawai también instruyó a los hermanos para que mintieran a las autoridades y ocultaran cualquier indicio de abuso, reforzando el clima de miedo dentro del hogar. La combinación de agresiones físicas, amenazas constantes y manipulación psicológica mantuvo a los niños bajo su control durante años, hasta que la intervención externa permitió poner fin a su situación.

Temas Relacionados

RiversidePrisiónEstados UnidosEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

La mansión de Scarface sale a la venta por USD 237 millones en Florida

La propiedad, actualmente la más cara en el mercado del sur del estado, busca atraer a inversores internacionales interesados en historia, cine y arquitectura, y podría marcar un nuevo récord en Miami-Dade

La mansión de Scarface sale a la venta por USD 237 millones en Florida

Qué pasa con la Green Card si permaneces fuera de Estados Unidos más de seis meses y qué riesgos hay al regresar

Las autoridades migratorias advierten que estancias prolongadas en el extranjero pueden activar controles adicionales en aeropuertos y fronteras

Qué pasa con la Green Card si permaneces fuera de Estados Unidos más de seis meses y qué riesgos hay al regresar

Georgia Tech abre sus residencias estudiantiles a los visitantes que llegarán a Atlanta este verano para recibir la Copa del Mundo

El campus universitario ofrecerá apartamentos estilo residencia a visitantes, trabajadores y voluntarios que arriben a la ciudad, brindando una alternativa a los hoteles tradicionales durante la celebración del evento internacional de fútbol

Georgia Tech abre sus residencias estudiantiles a los visitantes que llegarán a Atlanta este verano para recibir la Copa del Mundo

El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán

Los inversores moderaron su optimismo por una resolución rápida del conflicto, mientras el crudo Brent reavivó los temores inflacionarios y la actividad empresarial en la eurozona se contrajo por primera vez en 16 meses

El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán

Un tornado arrasó en Wisconsin y destruyó 75 viviendas

La pequeña comunidad de Ringle enfrenta una crisis tras el violento fenómeno climático que dejó a cientos de personas sin refugio, movilizó a los equipos de rescate y puso a prueba la solidaridad local

Un tornado arrasó en Wisconsin y destruyó 75 viviendas

TECNO

Bill Gates advirtió que “no hay límite para la inteligencia artificial ni para la capacidad de los robots”

Bill Gates advirtió que “no hay límite para la inteligencia artificial ni para la capacidad de los robots”

Peligros Magis TV y XUPER TV: hackers pueden acceder a fotos, videos y otros archivos en el dispositivo

¿Quieres salir en un videojuego? PlayStation te da la oportunidad de formar parte de uno de sus títulos por tiempo limitado

En el piso o elevado: esta es la posición correcta donde ubicar el router de WiFi en el hogar

Los procesadores serán más caros en 2026: Intel y AMD subirán los precios de sus CPUs

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Acusan a la productora de MrBeast de acoso y discriminación tras el despido de una empleada por maternidad

Soledad, presión y un arresto inesperado: un pódcast inédito de Lil Nas X que conmueve tras su escándalo judicial

Charlize Theron se retracta tras polémica frase sobre Timothée Chalamet y la IA: “Hablé sin saber”

Nikki Glaser reveló el insólito regalo de Leonardo DiCaprio tras una broma en los Globos de Oro

MUNDO

El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán

El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán

Trump aseguró que el régimen de Irán atraviesa una crisis interna y no tiene claro quién es su líder: “Simplemente no lo saben”

Un misterioso ciudadano ruso arribó a Montevideo y es investigado por las autoridades

Estados Unidos interceptó un petrolero de una flota fantasma que transportaba crudo iraní en el océano Índico

El príncipe heredero iraní exiliado fue atacado con un líquido rojo en Berlín