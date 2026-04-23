Estados Unidos

Trump le ordenó a la Marina de EEUU que destruya a todas las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

La instrucción emitida por el jefe del Ejecutivo estadounidense establece que cualquier embarcación sorprendida será neutralizada. Además pidió que las operaciones de desminado continúen con “tres veces más intensidad”

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Donald Trump le ordenó a la Marina que Estados Unidos que destruya a todas las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz
Donald Trump le ordenó a la Marina que Estados Unidos que destruya a todas las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que sea detectada colocando minas en el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión con Irán por el control de esta ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

“He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea, que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, escribió el mandatario en un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social.

Trump aseguró además que no habrá margen para la duda en la ejecución de la orden. “No vacilaremos. Además, nuestros ‘barreminas’ están despejando el estrecho en este momento”, señaló, antes de exigir una intensificación de las operaciones: “Ordeno que esa actividad continúe, ¡pero triplicando su intensidad!”.

El Ejército de EEUU asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo. (CENTCOM EN X)
El Ejército de EEUU asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo. (CENTCOM EN X)

El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial del petróleo y gas a nivel global, se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto. Las tensiones persisten pese a la extensión unilateral de la tregua anunciada por Washington esta semana.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán ha restringido el tránsito marítimo, autorizando el paso de un número muy limitado de buques comerciales y energéticos. En paralelo, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril, en una medida que afecta tanto a embarcaciones mercantes como a buques vinculados al transporte de hidrocarburos.

En un segundo mensaje publicado el mismo jueves, Trump redobló sus críticas contra el liderazgo iraní, al que describió como dividido e incapaz de tomar decisiones. “Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!”, afirmó.

Un helicóptero blanco y azul, modelo Sikorsky S-70, con número de registro N552AC, vuela sobre el mar azul, suspendiendo una jaula de carga con un cable largo
Estados Unidos asegura tener control total sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

El presidente estadounidense sostuvo que existe una pugna interna entre sectores del poder en Teherán. “La lucha entre los ‘duros’, que han estado perdiendo terriblemente en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados pero están ganando respeto, es una locura”, expresó.

Trump también aseguró que las fuerzas estadounidenses dominan completamente la zona marítima. “Tenemos control total sobre el estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Está sellado herméticamente hasta que Irán logre llegar a un acuerdo”, concluyó.

Las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en la región interceptaron y abordaron este jueves un petrolero vinculado a Irán en el océano Índico, en una operación destinada a frenar el comercio de crudo del régimen.

Las imágenes muestran al buque navegando en mar abierto y la operación de los helicópteros

Según informó el Departamento de Guerra, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita” sobre el buque sin nacionalidad M/T Majestic X, al que calificaron como sancionado y vinculado al transporte de petróleo iraní dentro del área de responsabilidad del comando INDOPACOM.

El “derecho de visita” es un procedimiento contemplado en el derecho internacional que permite a fuerzas navales inspeccionar embarcaciones sospechosas de actividades ilícitas, especialmente cuando carecen de bandera o nacionalidad definida.

“Seguiremos con la aplicación marítima global para interrumpir redes ilícitas e interceptar buques que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, señaló el comunicado oficial. “Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados”, agregó.

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