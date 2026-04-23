Población de California: el 82% respira aire con niveles peligrosos de contaminación

California es el estado más contaminado de Estados Unidos. Foto: Wikiwand

El 82% de los habitantes de California respira aire peligrosamente contaminado, según el más reciente informe nacional de la Asociación Estadounidense del Pulmón. El estudio reveló que la región metropolitana de Los Ángeles, con un promedio anual de 159 días de ozono insalubre, ocupó por vigésima sexta vez en 27 años el ranking de áreas urbanas más afectadas por el smog en Estados Unidos.

Las consecuencias sanitarias y económicas incluyen mayor incidencia de enfermedades respiratorias, costos en salud pública y ausentismo laboral, situación que se ve agravada por medidas federales recientes que debilitan los esfuerzos estatales dirigidos a limpiar la atmósfera, informó Los Ángeles Times.

El informe de la Asociación Estadounidense del Pulmón, organización sin fines de lucro especializada en salud respiratoria (ALA, por sus siglas en inglés), titulado State of the Air 2026, detalló que 152.300.000 personas, equivalentes al 44% de la población estadounidense, residen en lugares que recibieron una calificación negativa en al menos uno de los parámetros de contaminación atmosférica evaluados.

Para el estado más poblado de la nación, la proporción es aún mayor. La ALA documentó que ocho de los quince condados con mayor número de días de smog se ubican en California, así como siete de los quince condados con los peores registros de contaminación por partículas PM2.5 durante el año pasado.

La organización otorga sus calificaciones a partir del número de días nocivos por ozono y partículas, y la severidad de los niveles registrados en relación con los estándares federales de calidad del aire. El condado de Los Ángeles recibió calificación reprobatoria en todas las categorías analizadas: ozono, partículas en suspensión de corto plazo y partículas anuales.

El 82% de los habitantes de California respira aire peligrosamente contaminado, según el más reciente informe nacional de la Asociación Estadounidense del Pulmón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación, Riverside y San Bernardino también obtuvieron calificaciones negativas en los tres criterios, mientras que Orange recibió una F en ozono y no aprobó en materia de partículas anuales.

Las partículas finas, conocidas como PM2.5, provienen del escape de vehículos, las emisiones industriales y los incendios forestales. Dada su diminuta dimensión, pueden penetrar en la sangre y se han relacionado con ataques de asma, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón, indicó Will Barrett, vicepresidente adjunto de Políticas Nacionales de Aire Limpio en la ALA a Los Angeles Times.

Barrett observó que los efectos negativos de la contaminación ambiental resultan especialmente severos en la zona de Inland Empire, donde las condiciones climáticas y costeras impulsan la acumulación de contaminantes tierra adentro.

Una vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles revela una densa capa de smog cubriendo sus rascacielos y una autopista con intenso tráfico, simbolizando la contaminación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también advierte sobre el impacto en la población infantil. En Estados Unidos, 33,5 millones de menores —el 46% de la población menor de 18 años— viven expuestos a niveles dañinos de contaminación atmosférica.

El pediatra Afif El-Hasan, responsable médico en el centro médico privado Kaiser Permanente San Juan Capistrano Medical Offices, describió la situación: “Trato a niños con asma que a menudo se agrava por las dosis elevadas de contaminantes que respiran.

La contaminación también inhibe el desarrollo pulmonar en la infancia, lo que puede reducir la capacidad pulmonar en la adultez. Esto no es reversible. Una vez que ocurre, está hecho”.

Un grupo de niños posa frente a una ciudad industrial contaminada, simbolizando que 33,5 millones de menores en EE.UU. viven expuestos a niveles dañinos de contaminación atmosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ALA muestra la coexistencia de algunos avances parciales y la persistencia de la mala calidad del aire. Los Ángeles registró el nivel anual de partículas más bajo desde el inicio del estudio, pero el empeoramiento del ozono impidió que la zona abandonara el primer lugar nacional en este rubro. A nivel estatal, Sacramento reportó sus mejores cifras históricas en partículas y días de ozono nocivos. Entre los casos positivos, Salinas y Chico no reportaron días con altos niveles de ozono, y Santa Barbara y San Luis Obispo no presentaron episodios de partículas peligrosas.

Las acciones federales recientes podrían costar más de 14.000 vidas en California

El informe advierte que recientes decisiones federales han debilitado, postergado o derogado límites a la contaminación, incluidas regulaciones sobre vehículos y combustibles limpios, así como la revisión y eliminación del denominado “hallazgo de peligro” de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), emitido en 2009, que reconocía formalmente la amenaza de los gases de efecto invernadero para la salud.

Diana Van Vleet, directora de incidencia nacional por aire limpio en la ALA y autora principal del informe, declaró en conferencia de prensa: “La Agencia de Protección Ambiental está realizando retrocesos significativos en reglas de aire limpio que salvan vidas. Las acciones federales han debilitado, demorado o derogado muchos límites a la contaminación”.

Barrett señaló que los cálculos estatales anticipan que la pérdida de autoridad sobre normas de aire limpio podría acarrear más de 14.000 muertes, miles de visitas de urgencia hospitalaria y USD 145.000 millones en daños acumulados a la salud hasta 2050. Explicó que la intervención federal representa un reto considerable para el trabajo de los distritos locales de calidad del aire y la Junta Estatal.

En el ámbito nacional, la concentración del problema en California se evidencia al observar que, de los quince condados con mayor promedio anual de días de ozono insalubre, San Bernardino encabezó el listado con 159,2 días ponderados, seguido por Riverside con 126,7 y Los ángeles con 119.

San Bernardino encabezó el listado con 159,2 días ponderados, seguido por Riverside con 126,7 y Los ángeles con 119. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento enfatiza que los niños son particularmente vulnerables porque sus pulmones están en desarrollo, respiran más aire en relación a su peso y suelen pasar más tiempo al aire libre, lo cual incrementa su exposición a los contaminantes.

Ante la persistencia del problema, la Asociación Estadounidense del Pulmón instó al Congreso y al Legislativo californiano a mantener el financiamiento de programas dirigidos a recortar emisiones. Barrett solicitó inversiones para fomentar camiones de cero emisiones, maquinaria agrícola más limpia y automóviles menos contaminantes.

En ese sentido, argumentó: “Lo que a menudo falta es considerar el costo de la contaminación en los presupuestos familiares, en los niños que faltan a la escuela, en los padres que dejan de trabajar. La contaminación atmosférica es un problema social costoso que debe resolverse”.

Cuatro ciudades del estado —Salinas, Chico, Santa Barbara y San Luis Obispo— quedaron entre las más limpias en al menos una categoría, lo que sugiere la existencia de modelos posibles para el resto de California. El estudio, sin embargo, afirma que el reto es nacional y demanda una respuesta tanto política como sanitaria, basada en el rigor científico y la autoridad regulatoria.