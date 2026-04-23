Más de 50 viviendas destruidas en Georgia y Florida por el avance de incendios forestales

La sequía extrema y los vientos intensos impulsan los incendios forestales en Georgia y Florida, afectando más de 85 kilómetros cuadrados en la región.

Densas columnas de humo cubren zonas extensas de Georgia y Florida tras el avance de multitud de incendios forestales que han destruido más de 50 viviendas y forzaron la evacuación de cientos de residentes en las últimas horas. Las autoridades atribuyen la rápida propagación de las llamas a la sequía extrema y a fuertes vientos, circunstancias que han motivado la imposición del primer veto total a las quemas en la historia de la Comisión Forestal de Georgia, según informó el medio NBC News.

De acuerdo con el balance oficial citado por la cadena estadounidense, los incendios consumieron más de 85 kilómetros cuadrados solo en los focos principales de Georgia, mientras que en Florida se contabilizan más de 130 incendios activos. El estado de sequía es tal que el sureste de Georgia ha recibido únicamente 28 cm de lluvia desde septiembre, casi 38 cm por debajo de lo habitual para la época, conforme a datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 1.000 hogares amenazados y daños graves en áreas rurales

En Brantley County, uno de los condados más afectados, las llamas destruyeron decenas de viviendas y llegaron a amenazar más de 1.000 hogares. Según el administrador del condado Joey Cason, el fuego multiplicó por seis su superficie en cuestión de horas el martes y tomó por sorpresa a comunidades rurales dedicadas a la agricultura y la silvicultura. Aún así, no se reportaron lesionados graves.

Más de 50 viviendas destruidas y al menos 1.000 hogares amenazados por el avance de las llamas en Brantley County, Georgia, según autoridades locales.

La dinámica de la propagación fue tan veloz que muchos habitantes no recibieron alertas previas. Brianna Elliott, vecina de la zona, contó que su casa y mascotas quedaron atrapadas tras verse bloqueada por los incendios cuando intentaba regresar a su domicilio: “Ojalá hubiese sabido algo más.” El clima seco y las ráfagas de viento alimentan los focos, complicando las tareas de contención.

Medidas de emergencia y ayuda federal para frenar la catástrofe

La gravedad de la situación llevó al gobernador Brian Kemp a declarar el estado de emergencia en más de la mitad de los condados de Georgia. De forma paralela, la FEMA autorizó fondos de ayuda tanto para Georgia como para Florida, de acuerdo con NBC News. Mientras, cuadrillas trabajan a contrarreloj abriendo cortafuegos y asegurando perímetros para proteger zonas habitadas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el índice de peligro se mantendrá alto al menos hasta el viernes debido a la persistencia de condiciones excepcionalmente secas y vientos intensos. Los incendios han obligado ya a evacuar a 800 personas evacuadas en Brantley. En el cercano condado de Clinch, otro gran foco también provocó desplazamientos forzosos.

La orden de prohibición de quemas, vigente por 30 días, afecta al sur de Georgia. Según Seth Hawkins, portavoz de la Comisión Forestal de Georgia, los bosques de pino y maderas nobles, sumados a las áreas pantanosas repletas de hojarasca seca, están creando un “peligro de incendio extremo”.

Esta serie de medidas busca contener un escenario inédito: es la primera vez que la Comisión Forestal impone un veto total por las condiciones de sequía.

La sequía y el viento, impulsores de una temporada sin precedentes

En Florida, el comisionado de agricultura Wilton Simpson informó a NBC News que el estado atraviesa “una de las peores temporadas de incendios de los últimos 30 o 40 años” luego de 18 meses bajo déficit hídrico. Hasta el momento, los bomberos han combatido más de 130 incendios que arrasaron unos 101 kilómetros cuadrados, en su mayoría en el norte de Florida.

En Florida, 130 incendios forestales activos han consumido 101 kilómetros cuadrados, en lo que se reporta como una de las peores temporadas en décadas. (AP)

Las autoridades meteorológicas advierten que la combinación de baja humedad y vientos moderados incrementa el riesgo cada tarde, lo que impide una recuperación de la zona. Las previsiones no anticipan lluvias significativas a corto plazo, un factor que agrava el peligro.

Seth Hawkins explicó que las zonas pantanosas, al secarse, se convierten en un combustible de altísima inflamabilidad. Esto permite que las brasas salten y creen nuevos focos en los alrededores.

Impacto en la calidad del aire y zonas bajo riesgo sanitario

El humo generado por los incendios se extendió a ciudades importantes como Atlanta, Savannah y Jacksonville. La Comisión de Manejo de Emergencias del condado Atlanta-Fulton anunció que la calidad del aire ha caído a niveles insalubres en regiones del sur de Georgia, representando una amenaza para toda la población.

Parte del humo incluso traspasó la frontera estatal, afectando áreas del sur de Carolina del Sur, según informó la Comisión Forestal de Carolina del Sur a NBC News. En su último reporte, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la peligrosidad persistirá por las tardes hasta el viernes debido a la continuidad de la sequía extrema.

La respuesta de comunidades afectadas y testimonios del desastre

Vecinos como Mike Reardon y su esposa debieron evacuar precipitadamente su vivienda en Brantley County. Explicaron a los medios locales que solo lograron rescatar algunos recuerdos familiares y a su perra antes de que el fuego, ubicado a menos de un kilómetro y medio, pudiera alcanzar su propiedad. Liz Reardon expresó: “Es más que nuestra casa, es la tierra que mi padre compró hace años”, resaltando el golpe emocional y material que ha implicado el desastre.

Al mismo tiempo, la falta de alertas previas y la rapidez con la que avanzaron las llamas dejó a decenas de familias sin posibilidad de regresar a tiempo a sus hogares ni salvar pertenencias o animales.

Un panorama sin precedentes por déficit hídrico y sequías

De acuerdo con los registros de Drought Monitor, el monitoreo oficial de sequía del gobierno de Estados Unidos citado por NBC News, gran parte del área con mayor actividad de incendios se encuentra bajo condiciones de sequía extrema, el nivel más serio en la escala nacional.

Las lluvias acumuladas desde septiembre apenas alcanzan los 28 cm de lluvia, muy por debajo del promedio histórico. Las autoridades del sureste insisten en que la única solución definitiva sería la llegada inmediata de lluvias, un fenómeno que no figura en el horizonte meteorológico.