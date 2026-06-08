Estados Unidos

Un terremoto de magnitud 6.1 en Cuba sacude también Florida

El temblor fue percibido por residentes de ciudades como Miami y Tampa, donde algunas personas reportaron vibraciones en edificios y viviendas

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El video es una publicación de redes sociales que documenta un temblor en Miami

Un terremoto en Cuba de magnitud 6.1 sacudió la tarde de este lunes el occidente de la isla y se sintió en varias zonas de Florida sin que se reportaran víctimas ni daños materiales significativos. Según el National Weather Service, el temblor no activó alerta de tsunami y las autoridades mantienen la vigilancia.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el mar, a unos 100 kilómetros al oeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, y fue perceptible en La Habana, otras ciudades del occidente cubano y ciudades estadounidenses como Miami, Tampa y Orlando.

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El evento provocó múltiples llamadas de alerta en Florida, donde algunas personas reportaron vibraciones en edificios y viviendas, pero no se registraron heridos ni incidencias graves, de acuerdo con los reportes oficiales.

La información preliminar fue confirmada por el National Weather Service del sur de la Florida, que calculó la magnitud del sismo en 6.1 grados.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y medios periodísticos elevaron la cifra a 6.5 grados, precisando que el epicentro se ubicó mar adentro. A pesar de la diferencia en los valores, todos los informes subrayan que no se detectaron daños importantes ni riesgos para la población.

Comunicado oficial de Miami Fire-Rescue. Fondo azul oscuro con logo, texto blanco sobre un sismo y vista parcial de rascacielos. Leyenda: 'OFFICIAL STATEMENT'
La Ciudad de Miami emite un comunicado oficial del Departamento de Bomberos y Rescate informando sobre un sismo de magnitud 6.1 frente a Cuba y la ausencia de daños o heridos significativos (Departamento de Bomberos de Miami)

Las autoridades confirmaron la ausencia de réplicas en las horas siguientes, garantizando la estabilidad en el litoral de Cuba y en Florida.

Reacciones tras el sismo

El temblor generó sorpresa e inquietud entre habitantes del occidente cubano y de Florida. En ciudades como La Habana y Pinar del Río, residentes informaron haber sentido claramente el movimiento.

Por su parte, en Miami se activaron protocolos de atención ante las numerosas llamadas recibidas por el Departamento de Bomberos de Miami.

El Departamento de Bomberos reportó que atendió cada una de las alertas y verificó la ausencia de lesiones o daños importantes, señalando que la situación fue controlada sin consecuencias adicionales.

El terremoto generó una cadena de reacciones en redes sociales entre residentes del sur y centro de Florida que percibieron el movimiento.

El usuario @alimarie461 confirmó que el sismo se sintió en West Palm Beach, mientras que @sromero305 reportó haberlo sentido en Fort Lauderdale sin saber en un primer momento de qué se trataba. En tanto, @daniela.mauquer también lo registró desde Boca Raton y @gisellefiumara lo percibió en South Beach. El alcance del temblor llegó incluso hasta Orlando, donde @ro_barnett, desde su lugar de trabajo, describió que tanto la computadora de escritorio como el piso se sacudieron.

Contexto sísmico y preparación ante terremotos

Históricamente, la actividad sísmica en Cuba se concentra en el oriente del país, mientras que el occidente suele experimentar movimientos de menor magnitud o frecuencia. El sismo actual subraya la necesidad de un monitoreo constante de los sistemas de fallas geológicas tanto a nivel local como regional.

Estudios recientes de la University of Bern destacan el valor de los modelos de simulación de largo plazo, como los implementados en California, para comprender la acumulación y liberación de tensiones en las fallas.

De acuerdo con los investigadores, este tipo de simulaciones proporcionan un marco más claro para analizar riesgos y perfeccionar estrategias de emergencia en zonas con potencial sísmico.

La experiencia internacional demuestra que vigilar el comportamiento de las fallas resulta esencial para reducir riesgos y fortalecer la preparación ante escenarios inesperados, incluso en regiones de actividad moderada. Ese conocimiento es clave para optimizar la evaluación de peligros y la respuesta coordinada de las autoridades.

La situación permanece estable, con monitoreo activo y comunicación permanente entre agencias en ambos países, mientras se vigilan posibles efectos derivados del temblor.

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