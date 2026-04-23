Las autoridades de Nueva Jersey alertan sobre riesgo de sarampión en el aeropuerto de Newark

Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey alertan sobre posible exposición al sarampión en la Terminal B del aeropuerto Newark Liberty (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente aviso emitido por las autoridades sanitarias de Nueva Jersey ha encendido la alarma entre quienes pasaron por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Los funcionarios han advertido sobre la posibilidad de exposición al sarampión en una de las terminales, luego de que un viajero diagnosticado con la enfermedad transitara por el aeropuerto. Este comunicado busca movilizar tanto a los viajeros como al personal sanitario, con el objetivo de prevenir la propagación de uno de los virus más contagiosos del mundo y proteger a la población de posibles brotes.

La advertencia se centra en la Terminal B del aeropuerto Newark Liberty, donde se estima que decenas de personas podrían haber compartido espacio con el individuo infectado. El Departamento de Salud del estado señaló que la exposición ocurrió el 14 de abril, en un intervalo comprendido entre las 5:30 y las 9:00 de la mañana. Durante esas horas, cualquier persona presente en la zona podría haber inhalado el virus o haber entrado en contacto con partículas contaminadas, incluso si no tuvo un contacto directo con el paciente.

El caso que motivó la alerta corresponde a un residente del condado de Hudson, quien fue diagnosticado con sarampión tras regresar de un viaje internacional. Las autoridades confirmaron que se trata del primer caso de sarampión registrado en Nueva Jersey en lo que va del año. Este hecho resalta la vigilancia epidemiológica que se mantiene en el estado, dado que el sarampión, aunque menos frecuente en la actualidad por efecto de la vacunación, sigue siendo una amenaza cuando se reintroduce a través de casos importados.

El Departamento de Salud advierte que el contagio por sarampión pudo ocurrir el 14 de abril, entre las 5:30 y las 9:00 horas, en la terminal B

La detección de este primer caso ha generado un exhaustivo seguimiento por parte de los equipos sanitarios, quienes han rastreado los desplazamientos del paciente para identificar posibles focos de transmisión. Además del aeropuerto, se identificó otro sitio con potencial riesgo de exposición: el departamento de urgencias pediátricas del Hackensack University Medical Center. Según el comunicado oficial, la posible exposición en este centro médico tuvo lugar entre las 23:15 del 17 de abril y las 3:15 del 18 de abril. Las autoridades insisten en que estas franjas horarias son críticas, ya que el virus puede permanecer activo en el ambiente durante un periodo prolongado.

Hasta el momento, no se han reportado casos secundarios relacionados con el paciente diagnosticado. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que los síntomas del sarampión pueden aparecer hasta el 11 de mayo en aquellas personas que estuvieron expuestas durante los intervalos señalados. Por este motivo, el seguimiento y la vigilancia de quienes estuvieron en los lugares y horarios indicados resultan fundamentales para detener cualquier posible cadena de contagio.

Ante la posibilidad de haber estado en contacto con el virus, el Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda que cualquier persona que sospeche una exposición, o que presente síntomas compatibles con el sarampión, se comunique antes por teléfono con su proveedor de salud o el departamento de salud local. Esta medida busca evitar que potenciales infectados acudan sin previo aviso a consultorios o salas de urgencias, lo que podría poner en riesgo a otros pacientes y al personal médico. El protocolo enfatiza la importancia de informar previamente, permitiendo que los profesionales tomen las precauciones necesarias para evitar nuevos contagios dentro de los centros de atención.

Hasta ahora no se reportaron casos secundarios de sarampión, pero la vigilancia epidemiológica continúa hasta el 11 de mayo por posibles nuevos síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Las autoridades explican que el virus se transmite principalmente por el aire, mediante pequeñas gotas de saliva o mucosidad que una persona infectada expulsa al toser o estornudar. Una característica preocupante es que el virus puede permanecer en el ambiente hasta dos horas después de que el portador haya abandonado la zona, incrementando el riesgo para quienes transitan posteriormente por el lugar. Esta capacidad de persistir en el aire convierte al sarampión en una amenaza especialmente difícil de contener en espacios cerrados y concurridos, como aeropuertos y hospitales.

Los síntomas del sarampión suelen incluir fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos llorosos y la aparición de una erupción roja plana que se inicia en el rostro y progresa descendiendo por el resto del cuerpo. La presentación de estos síntomas, especialmente tras haber pasado por los espacios y horarios de riesgo, debe motivar una consulta médica inmediata —siguiendo siempre el protocolo de aviso previo— para confirmar o descartar la infección y activar los mecanismos de control epidemiológico.

La vacuna triple viral (MMR), que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, es señalada por el departamento de salud como la mejor herramienta de prevención disponible. Gracias a la inmunización, los casos autóctonos de sarampión han disminuido drásticamente en Estados Unidos y en gran parte del mundo. No obstante, la reintroducción del virus por viajeros no vacunados, como en el caso reciente en Nueva Jersey, puede dar lugar a brotes si existen personas susceptibles en la comunidad. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de mantener el esquema de vacunación completo, tanto en niños como en adultos, para reducir el riesgo de complicaciones graves y cortar la cadena de transmisión del virus.