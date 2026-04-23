Estados Unidos

Caos en la autopista 110: un scooter provoca accidentes y pone en alerta a Los Ángeles

El suceso sorprendió a cientos de automovilistas y encendió el debate sobre la regulación de dispositivos eléctricos en las principales carreteras de la ciudad

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Vista desde el interior de un coche mostrando un parabrisas severamente agrietado, con un espejo retrovisor y un adorno colgando, de noche
Un scooter sin conductor en la autopista 110 de Los Ángeles provocó un choque múltiple y generó demoras en el tránsito nocturno (OnScene.TV)

La aparición de un scooter sin conductor en plena autopista 110 de Los Ángeles provocó un accidente múltiple durante las primeras horas del martes, según informó la Patrulla de Caminos de California.

El incidente, registrado poco después de la medianoche, involucró a varios vehículos que colisionaron en los carriles norte, cerca de Adams Boulevard, al sur del centro de la ciudad.

El episodio activó a las autoridades locales y generó un despliegue de recursos para controlar la situación y restablecer el tránsito en una de las arterias principales de Los Ángeles.

De acuerdo con la información oficial, Roberto Gomez, vocero de la Patrulla de Caminos, indicó que aún no se ha determinado el número exacto de autos implicados ni la magnitud precisa de los daños materiales.

Gomez también informó que existe la posibilidad de que algunos conductores involucrados hayan abandonado la escena antes de la llegada de los agentes, lo cual complica las tareas de recabado de pruebas y la identificación de todos los participantes en el siniestro.

Dos agentes de policía en uniforme están junto a un coche verde claro en una carretera de noche. Varias personas están de pie cerca, con tráfico y vegetación a la derecha
La Patrulla de Caminos de California investiga cómo un scooter apareció en la vía rápida y causó la colisión de varios vehículos cerca de Adams Boulevard (OnScene.TV)

Desarrollo del accidente y primeras investigaciones

Los primeros reportes descartan la existencia de heridos, aunque imágenes difundidas por el canal local ABC-7 Los Ángeles mostraron fragmentos del scooter atascados debajo de uno de los automóviles afectados.

La presencia inesperada del vehículo en la vía rápida generó confusión entre los conductores y dificultó las maniobras de quienes transitaban por la autopista en ese momento.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el scooter fue arrojado desde un paso elevado hacia la autopista, lo que habría provocado la reacción en cadena que culminó en el choque múltiple.

No obstante, la secuencia exacta de los hechos sigue bajo investigación y las autoridades contemplan tanto el extravío accidental del vehículo eléctrico como la posible intervención deliberada de terceros.

La Patrulla de Caminos de California continúa recabando datos, testimonios y pruebas para aclarar cómo terminó el scooter en medio de la autopista y quién podría ser responsable.

Hasta ahora, no se han reportado arrestos ni identificaciones de sospechosos, y se solicita la colaboración de testigos que hayan presenciado el hecho o cuenten con imágenes o videos que aporten información relevante.

Una señal luminosa de la Interestatal 110 "NORTH Los Angeles" y una señal amarilla de "RAMP METER AHEAD" en una carretera oscura de Los Ángeles
El operativo policial para restablecer la circulación en la autopista 110 se extendió por más de una hora tras el accidente múltiple (OnScene.TV)

Impacto en el tráfico y reacción de las autoridades

El accidente generó demoras en el tránsito nocturno de la autopista 110, una de las vías más transitadas de la región metropolitana de Los Ángeles.

Las autoridades cerraron varios carriles mientras retiraban los vehículos afectados y realizaban tareas de limpieza y peritaje. El operativo se extendió por más de una hora, según fuentes policiales, y afectó a quienes circulaban por la zona en las primeras horas del martes.

La seguridad en las autopistas urbanas de California constituye una preocupación recurrente para las autoridades estatales, que recuerdan la importancia de mantener la vigilancia e informar sobre cualquier objeto extraño en las vías.

La Patrulla de Caminos insistió en que arrojar objetos a la carretera es un delito grave que puede tener consecuencias legales graves, además de poner en riesgo la vida de conductores y pasajeros.

Contexto y antecedentes de incidentes similares

La aparición de objetos en autopistas urbanas no es un hecho aislado en California. En años recientes se han registrado incidentes similares con bicicletas, muebles y otros vehículos ligeros, en algunos casos relacionados con actos vandálicos o imprudencias.

Vista cercana de un parabrisas de coche con una gran grieta en forma de estrella y múltiples fracturas que se extienden desde el centro
El número exacto de automóviles involucrados y la magnitud de los daños materiales aún no han sido confirmados por voceros oficiales (OnScene.TV)

El caso del scooter, sin embargo, destaca por haber causado un accidente de múltiples vehículos sin que se registraran víctimas fatales ni heridos, una situación poco común dada la magnitud potencial del peligro.

Las autoridades insisten en que cualquier información sobre movimientos sospechosos en pasos elevados o accesos a autopistas debe ser reportada de inmediato al 911 o a la línea directa de la Patrulla de Caminos de California.

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