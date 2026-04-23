Ocho años después, la familia busca respuestas: el caso de la mujer embarazada que desapareció en Chicago junto a un acompañante desconocido

La desaparición de Kierra Coles, empleada del USPS en Chicago y con tres meses de embarazo, sigue sin resolverse tras casi ocho años de investigación (Chicago Police Department)

La desaparición de Kierra Coles, empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en Chicago embarazada de tres meses, continúa sin resolverse tras hace casi ocho años de investigación.

A pesar de la persistente presión de sus familiares y el ofrecimiento de una recompensa de USD 68,000 para quienes aporten información relevante, el caso permanece activo y sin avances judiciales significativos.

En julio de 2022, el Departamento de Policía de Chicago presentó nuevos datos sobre un hombre considerado persona de interés en la investigación, según informó FOX32 Chicago, medio local de noticias.

Grabaciones de cámaras de vigilancia muestran que la última vez que se vio a Kierra Coles fue en la mañana del 2 de octubre de 2018, cuando salió de su vivienda vestida con el uniforme del USPS, a pesar de haber comunicado a su empleador que no asistiría a trabajar ese día. Posteriormente, una cámara captó a Coles retirando efectivo de un cajero automático.

Menos de una hora después, el automóvil de Kierra Coles fue hallado estacionado en otra área de la ciudad. Las cámaras de vigilancia registraron a un hombre descendiendo del vehículo por el lado del pasajero, sin observarse a nadie salir desde el asiento del conductor.

Según el teniente William Svilar, citado por ABC News, el hombre condujo el auto de Kierra hasta su edificio, retiró objetos y se fue en su propio vehículo, pero no enfrenta cargos ni se ha revelado su identidad.

La desaparición de Kierra Coles ocurrió el 2 de octubre de 2018 en el sur de Chicago, luego de que saliera de su domicilio con el uniforme del USPS, pese a estar de baja médica.

Cámaras de vigilancia la registraron retirando dinero en un cajero, pero desde esa noche no hay más rastros de ella. Las autoridades consideran la posibilidad de un hecho delictivo.

El caso permanece abierto y sin detenidos, mientras la recompensa de USD 68,000 sigue activa para quien aporte datos que permitan una detención y condena, según reportaron FOX32 Chicago y ABC News, ambos medios informativos reconocidos en la cobertura local y nacional.

Al día siguiente de su desaparición, al no poder contactarla, Karen Phillips, madre de Kierra, solicitó a la policía que inspeccionara el apartamento de su hija.

Allí encontraron tanto su bolso como su teléfono móvil, y el automóvil seguía aparcado en la vía pública, según relató Phillips a NBC5 Chicago, canal local de noticias. Estos elementos reforzaron la preocupación de la familia ante la falta de noticias y el abrupto corte de comunicación.

El entorno de Kierra Coles y las líneas de investigación

El entorno de Kierra la describe como apasionada por la danza y el maquillaje, y con un futuro prometedor en el USPS antes de su inexplicable desaparición (ABC News)

El círculo cercano de Kierra Coles la describe como una joven dedicada a la danza, el maquillaje y su empleo en el USPS. Esperaba su primer hijo junto a su pareja de seis años, Josh. “Estaba tan feliz... solo queríamos que experimentara el amor entre madre e hijo”, explicó Karen Phillips en una entrevista con ABC News realizada en octubre de 2023.

La investigación sumó nuevos enfoques a raíz de la participación de la detective retirada Pamela Childs, quien en marzo de 2026 revisó el caso para la serie documental Hunt for the Missing: Chicago de Investigation Discovery, canal especializado en crímenes y casos reales. En este programa, Childs entrevistó a Phillips, quien identificó a Josh como el novio de la joven.

Además, Childs conversó con la amiga de Kierra, Lataevia Thomas, quien aportó que, en los primeros días tras la desaparición, una vecina escuchó golpes insistentes en la puerta del departamento de Kierra por parte de un hombre que no era Josh.

Thomas también mencionó que los agentes policiales le sugirieron que Kierra podría haber tenido otra relación sentimental. Sobre este punto, la exdetective Childs opinó: “Con tantos años transcurridos sin avances por parte de la policía, esto me lleva a pensar que hay algo más que el simple novio”.

Durante la grabación del documental, Childs localizó a Josh en Luisiana, donde reside actualmente y contrajo matrimonio. Sin embargo, él rehusó participar en una entrevista para el programa.

El impacto familiar y la búsqueda de respuestas

La familia de Kierra Coles, incluyendo a sus padres, mantiene viva la búsqueda y la esperanza, apelando a la colaboración ciudadana para esclarecer el caso (ABC News)

La familia Coles ha mantenido una campaña constante de búsqueda y visibilización del caso. Joseph Coles, padre de Kierra, ha realizado reiterados llamados públicos para incentivar la colaboración ciudadana.

En una conferencia de prensa en julio de 2019, según ABC News, declaró: “Solo quiero que mi niña regrese a casa, junto a mi nieto al que nunca conocí”. Además, insistió: “Alguien sabe algo. Si tienes información, da un paso adelante. Soy el padre y seguiré aquí, no me iré”. Su creencia de que su hija sigue con vida se sostiene en la esperanza personal, no como una constatación del estado del caso.

Por su parte, Karen Phillips mantiene la esperanza y el compromiso de continuar impulsando la investigación. En octubre de 2023, en diálogo con ABC News, afirmó: “Mientras tenga aliento, nunca voy a rendirme. Siento que si me rindo, la estaría fallando otra vez”.

Hipótesis, obstáculos y el estado actual de la investigación

A pesar de la difusión de videos de seguridad y el testimonio de testigos, la investigación no ha logrado identificar sospechosos ni avanzar hacia una resolución judicial.

El hombre considerado persona de interés nunca fue oficialmente reconocido y no enfrenta cargos. El caso se mantiene activo en la Policía de Chicago, que sigue recibiendo información y solicitudes de colaboración.

El contexto familiar y las hipótesis sobre la vida personal de Kierra Coles han ampliado el espectro de la investigación, pero tampoco han arrojado resultados concluyentes. La intervención de la detective Childs y la exposición mediática a través de documentales han renovado la atención pública, aunque la causa continúa sin resolver.