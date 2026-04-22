El estado de Nueva York reduce la violencia armada un 65% en el primer trimestre de 2026

El estado de Nueva York registra una reducción histórica de la violencia armada en el primer trimestre de 2026, según datos oficiales (REUTERS/Angelina Katsanis)

Las estadísticas de violencia armada en el estado de Nueva York han mostrado un descenso sin precedentes en el primer trimestre de 2026, según datos oficiales de la administración de la gobernadora Kathy Hochul.

Este descenso se atribuye a inversiones superiores a USD 3.000 millones en seguridad pública y a la aplicación de reformas legales orientadas a la reducción del delito.

No obstante, la ciudad de Nueva York continúa enfrentando episodios graves de inseguridad, en contraste con el panorama en otras regiones, según el reporte oficial difundido por la Gobernación del Estado de Nueva York.

Entre enero y marzo de 2026, en las 28 jurisdicciones que participan en la Iniciativa para la Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego, se registraron 81 tiroteos con heridos, lo que representa una caída del 65% respecto a los 229 incidentes del mismo periodo en 2021.

El número de personas lesionadas por disparos disminuyó de 262 a 88 (un 66% menos), mientras que las muertes por arma de fuego bajaron de 28 a 11, es decir, un descenso del 74%, según cifras proporcionadas por la oficina de Hochul.

Estas mejoras ubican la violencia armada en niveles no observados en varios años y, según la gobernadora, implican “menos tiroteos, menos víctimas y menos familias devastadas”.

En particular, Buffalo alcanzó su cifra más baja de violencia armada en dos décadas, con una reducción de los tiroteos con heridos de 63 en el primer trimestre de 2021 a solo 10 en el mismo periodo de 2026, equivalente a un descenso del 84%.

Las muertes por disparos en esa ciudad pasaron de 16 a 1 en el mismo lapso. Además, cinco departamentos —Utica, Troy, Newburgh, Mount Vernon y Hempstead— no reportaron incidentes de disparos en los primeros tres meses del año, según el informe presentado por el gobierno estatal.

Descenso de la violencia armada en el estado

Las 28 jurisdicciones de la Iniciativa para la Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego reportaron un descenso del 65% en tiroteos con heridos respecto a 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de seguridad pública en el estado muestra que en regiones como Buffalo los delitos graves descendieron un 6%, los delitos violentos un 18% y los delitos contra la propiedad un 3% en comparación con el año anterior, siempre según datos oficiales.

La continuidad de políticas de prevención y persecución implementadas desde la llegada de Hochul al cargo es el motivo principal señalado por la gobernación para explicar estos resultados positivos en dichas localidades.

En contraste, la ciudad de Nueva York enfrenta una sucesión de episodios de violencia armada en espacios públicos y un repunte de delitos en el sistema de transporte.

En la última semana, una mujer de 20 años fue herida de bala en la garganta al arribar a su trabajo en una tienda Target en Staten Island, incidente por el cual la policía sospecha de su expareja quien permanece prófugo.

Un adolescente de 15 años murió en un tiroteo en un parque de Queens, mientras que otro tiroteo mortal se produjo recientemente en Long Island. En Harlem, las autoridades reportaron el asesinato de un hombre y en Brooklyn, una bebé resultó herida por una bala perdida.

Varios de estos hechos, ocurridos a plena luz del día, no han derivado en arrestos ni detenciones en casos de alto impacto, lo que alimenta el debate sobre la respuesta policial.

Los datos oficiales muestran que, a pesar de la tendencia descendente en el conjunto del estado, la percepción de inseguridad en la ciudad de Nueva York sigue elevada debido a la recurrencia de incidentes violentos y la falta de detenciones en casos de alto impacto.

El análisis gubernamental indica que “estos episodios no han desaparecido del día a día” y que la preocupación social persiste, en especial en áreas densamente pobladas y en horarios diurnos.

Inseguridad y delitos en la ciudad de Nueva York

A pesar de la caída general de la violencia armada en el estado, la percepción de inseguridad sigue alta en la ciudad de Nueva York por la recurrencia de incidentes (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

El sistema de transporte público en la ciudad muestra una dinámica distinta a la tendencia estatal. Hasta el 5 de abril de 2026, los robos en trenes y autobuses aumentaron un 21% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 106 a 128 casos.

Los asaltos leves subieron un 12% y los hurtos menores un 4%, mientras que los homicidios, que habían sido nulos en el periodo comparado, alcanzaron 3 víctimas en lo que va del año.

Si bien los delitos graves en el transporte bajaron un 6%, expertos en seguridad advierten que este indicador no refleja incidentes recientes de gran notoriedad, como el ataque con machete a tres pasajeros.

Si se compara con los niveles previos a la pandemia, los asaltos en el transporte público presentan un incremento aproximado del 60%.

La diferencia en las cifras muestra avances en la mayoría de las regiones del estado, pero subraya la persistencia de desafíos en la principal metrópoli.

Uno de los elementos del informe es el fortalecimiento de departamentos policiales que, durante el primer trimestre, no registraron incidentes de disparos, de acuerdo con la estrategia de focalización territorial impulsada por la gobernación.

Desafíos pendientes y contrastes regionales

Pese a los episodios violentos en Nueva York y el aumento de delitos en el transporte público, la inquietud social se mantiene y muestra la necesidad de reforzar la eficacia policial y las estrategias de prevención en zonas urbanas densas.

La falta de arrestos y de detenciones en varios casos destacados ha aumentado el debate público sobre la capacidad de respuesta.