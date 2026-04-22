El ayuntamiento de Los Ángeles destina 9,5 millones de dólares a reparaciones urbanas antes de los Juegos Olímpicos de 2028

El Ayuntamiento de Los Ángeles asigna 9,5 millones de dólares para mejorar calles cercanas a las sedes olímpicas ante los Juegos Olímpicos 2028

El Ayuntamiento de Los Ángeles ha dado un paso significativo al aprobar, de manera unánime, una asignación de 9,5 millones de dólares destinada a la reparación de calles en las inmediaciones de las sedes que albergarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de 2028. Esta decisión busca no solo mejorar la infraestructura urbana antes de la llegada de miles de visitantes, sino también atender una demanda histórica de accesibilidad y seguridad para los residentes de la ciudad. La medida fue avalada durante la sesión del martes, en la que los concejales coincidieron en la urgencia de optimizar el entorno urbano en los puntos clave vinculados a los eventos deportivos internacionales.

La distribución de los fondos aprobados responde a una estrategia que contempla tanto la ejecución directa de obras como el fortalecimiento de programas comunitarios. De la suma global, 5,3 millones de dólares están comprometidos para cubrir actividades de reparación, gestión de la construcción, apoyo de ingeniería y servicios de consultoría. Este apartado financiero constituye el núcleo operativo del plan, garantizando que las obras se desarrollen bajo estándares técnicos adecuados y dentro de los plazos previstos para que la ciudad esté lista en 2028.

Paralelamente, casi 4 millones de dólares se destinarán a la Iniciativa Vecinal de Los Ángeles y al Cuerpo de Conservación de Los Ángeles, dos entidades clave en la ejecución de trabajos en calles ubicadas cerca de áreas consideradas cruciales para el desarrollo de los Juegos. Esta parte del presupuesto tiene como objetivo ampliar el alcance de la intervención municipal y asegurar que las mejoras lleguen a zonas estratégicas, potenciando la cooperación con organizaciones locales que ya cuentan con experiencia en la rehabilitación urbana. Por último, 650.000 dólares están previstos para sufragar salarios, costos de personal y horas extras, reconociendo la necesidad de recursos humanos adicionales para impulsar el ritmo y la calidad de los trabajos.

La inversión aprobada prioriza la reparación y accesibilidad de calles para residentes y visitantes durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (REUTERS/Etienne Laurent)

La decisión de canalizar estos recursos surgió a partir de una moción presentada a finales de marzo por las concejales Eunisses Hernandez y Monica Rodriguez. Ambas responsables políticas plantearon la iniciativa como respuesta a la urgencia de intervenir en la infraestructura urbana con vistas a los exigentes estándares internacionales que rigen la organización de los Juegos Olímpicos. La moción fue diseñada para garantizar que los fondos se apliquen con criterios de eficiencia y equidad, priorizando las áreas más sensibles y que mayor flujo de personas recibirán durante el evento.

En el marco de la sesión, la concejal Monica Rodriguez destacó que los 4 millones de dólares asignados a la Iniciativa Vecinal y al Cuerpo de Conservación también permitirán consolidar un programa piloto desarrollado previamente junto a esta última organización: el Programa de Reparación de Calles para Jóvenes. Esta iniciativa ha demostrado ser una herramienta efectiva tanto para la mejora de la infraestructura urbana como para la promoción de oportunidades laborales entre la juventud local. El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 26 años, quienes, además de obtener un empleo remunerado en tareas de reparación, reciben una certificación profesional en el sector de la construcción.

Hasta el momento, tres grupos de jóvenes han participado activamente en el programa y un cuarto grupo se encuentra actualmente en etapa de formación. El modelo de intervención combina capacitación técnica, experiencia laboral y la posibilidad de acceder a mejores condiciones de empleabilidad futura, alineando la inversión pública en infraestructura con el desarrollo social y económico de la ciudad. El impulso a este programa se presenta como una de las apuestas más innovadoras del plan, al buscar un doble impacto: acelerar la recuperación de calles deterioradas y brindar alternativas concretas a la juventud angelina.

El Ayuntamiento también prevé 650.000 dólares para salarios y horas extra necesarios para cumplir con los exigentes plazos de las obras previas a los Juegos Olímpicos

Durante la reunión, la concejal Rodriguez subrayó la importancia de no esperar a la celebración de los Juegos Olímpicos para que los residentes disfruten de calles más accesibles y seguras. En una declaración que resume el espíritu de la iniciativa, afirmó: “Los angelinos no deberían tener que esperar a los Juegos Olímpicos para disfrutar de las calles más seguras y accesibles que merecen”. Además, sostuvo que su Programa de Reparación de Calles para Jóvenes en el Distrito 7 del Consejo Municipal ya ha probado su eficacia para acelerar la recuperación de la infraestructura urbana, crear oportunidades laborales remuneradas y significativas para la juventud, reducir riesgos de responsabilidad civil y mejorar la accesibilidad en los barrios.

La relevancia de estas intervenciones se refleja en la selección de las zonas prioritarias, que incluyen algunos de los puntos más emblemáticos del condado de Los Ángeles donde tendrán lugar los eventos olímpicos. Entre las áreas mencionadas destacan Exposition Park, Venice, el puerto de Los Ángeles y otros puntos neurálgicos que serán escenario de competiciones y actividades vinculadas a los Juegos. La planificación contempla la rehabilitación de calles y espacios públicos en estos sectores, con el fin de ofrecer a atletas, visitantes y residentes una experiencia urbana renovada, funcional y acorde con los estándares internacionales que exige un acontecimiento de la magnitud de los Juegos Olímpicos.