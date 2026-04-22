Estados Unidos a 50 días del Mundial: la incertidumbre sobre el técnico, el liderazgo de Pulisic y la presión por brillar en casa

Christian Pulisic, figura de Estados Unidos, no ha marcado goles en 2026 y despierta preocupación pese a su autodeclarado buen estado físico

A 50 días del inicio del Mundial 2026, crece la expectativa y la presión sobre la Selección Masculina de fútbol de Estados Unidos.

Tras casi ocho años de planificación, el torneo promete marcar un antes y un después para el fútbol local, aunque persisten dudas y polémicas en torno al rendimiento del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

En las últimas semanas, dos derrotas en marzo cortaron la racha positiva del conjunto estadounidense, generando interrogantes sobre la capacidad de la plantilla para responder en momentos decisivos. Mientras algunos futbolistas atraviesan un gran presente, otros llegan al torneo en baja forma.

De cara a la cita mundialista, el plantel estadounidense destaca por la ausencia de bajas entre los titulares, aunque la lesión de Patrick Agyemang (rotura de tendón de Aquiles) priva al ataque de una alternativa importante.

La lesión de Patrick Agyemang deja al ataque estadounidense sin una alternativa clave, mientras Ricardo Pepi y Haji Wright asumen mayor protagonismo (Mike Egerton/PA vía AP)

Para el debut, el equipo cuenta con reemplazos de experiencia como Ricardo Pepi y Haji Wright, además del regreso de Tyler Adams y la recuperación acelerada de Sergiño Dest.

El mayor interrogante del cuerpo técnico gira en torno a la elección del arquero titular entre Matt Turner y Matt Freese, un debate reavivado tras la última goleada sufrida en marzo.

En ofensiva, Folarin Balogun atraviesa uno de los mejores tramos de su carrera, con goles en ocho partidos consecutivos con el Mónaco.

En el mediocampo, Weston McKennie se destaca por su rendimiento en la Juventus y su aporte en la última fecha FIFA.

El Mundial 2026 abre una nueva era para el fútbol en Estados Unidos, que debutará ante Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles (Dale Zanine-Imagn Images)

Otros futbolistas luchan por un lugar en la lista definitiva: Diego Luna suma dos goles y una asistencia en dos encuentros con Real Salt Lake, mientras Brenden Aaronson se luce con asistencias consecutivas en el Leeds.

El estado actual del equipo de Estados Unidos

La situación de Christian Pulisic genera preocupación, ya que no ha convertido ningún gol en 2026, pese a haber declarado: “me siento muy bien y en forma”. Ningún otro jugador tan relevante para el equipo atraviesa una racha negativa similar este año.

Defensivamente, la veteranía de Tim Ream y la escasez de alternativas son otras fuentes de inquietud. El probable once inicial incluiría a Freese; Mark McKenzie, Chris Richards y Ream; Tim Weah, Tyler Adams, Tanner Tessmann y Antonee Robinson; Weston McKennie, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Consultados sobre el estado actual de la selección, desde el cuerpo técnico indicaron que la plantilla llega con figuras en alto nivel y otros en crisis de confianza, pero sin bajas titulares por lesión. Las principales dudas se centran en la elección del arquero y la solidez defensiva.

Paraguay: la recuperación de Diego Gómez y su influencia

El foco en la previa del debut está puesto en el estado físico de Diego Gómez, mediocampista del Brighton. Luego de una lesión de rodilla sufrida ante el Tottenham, los primeros estudios descartaron daños en los ligamentos y el pronóstico es positivo.

La recuperación de Diego Gómez fortalece a Paraguay, que confía en su volante como pieza clave para el debut ante Estados Unidos (REUTERS/Dylan Martinez). USO EDITORIAL ÚNICAMENTE. PROHIBIDO EL USO NO AUTORIZADO DE AUDIO, VÍDEO, DATOS, LISTAS DE PARTIDOS, LOGOTIPOS DE CLUBES/LIGAS O SERVICIOS "EN DIRECTO". USO EN LÍNEA DURANTE EL PARTIDO LIMITADO A 120 IMÁGENES, SIN EMULACIÓN DE VÍDEO. PROHIBIDO EL USO EN APUESTAS, PARTIDOS O PUBLICACIONES DE UN SOLO CLUB/LIGA/JUGADOR. PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE CUENTAS.

El entrenador Fabian Hurzeler explicó que la evolución de Gómez será evaluada semana a semana y, por ahora, no se prevé una ausencia prolongada.

Gómez, de 23 años, se consolidó como pieza clave tras su llegada a la Premier League. Por su potencia y llegada al área se perfila como el principal peligro para los rivales, en especial para Estados Unidos, que lo enfrentará en el partido inaugural.

La recuperación de Gómez, ex futbolista del Inter Miami donde compartió equipo con Lionel Messi, es relevante para las aspiraciones de Paraguay en el grupo.

En el entorno del equipo sudamericano señalan que su presencia resulta vital y podría definir los duelos más cerrados de la fase de grupos. Los preparadores confirman que seguirán el estado físico del volante hasta último momento.

Australia: regreso de Touré y presencia de la MLS

En Australia, el delantero Mohamed Touré superó una lesión en la ingle y suma cuatro goles y dos asistencias en cinco partidos con el Norwich, lo que podría asegurarle la titularidad.

El regreso de Mohamed Touré y la presencia de jugadores de la MLS impulsan las opciones de Australia para sorprender a Estados Unidos en Seattle (@norwich_updates)

El plantel australiano cuenta con varios futbolistas que militan en la MLS, como los defensores Lucas Herrington, Kai Trewin y Kye Rowles, y los mediocampistas Aiden O’Neill y Patrick Yazbek. Esta familiaridad con el fútbol estadounidense puede ser una ventaja en el duelo del 19 de junio en Seattle.

Fuentes del cuerpo técnico australiano destacan que el conocimiento de la liga local aumenta sus posibilidades de neutralizar a los estadounidenses, especialmente en un escenario conocido por varios integrantes del plantel.

La recuperación de formaciones mixtas en el mediocampo australiano podría dar sorpresas tácticas en el segundo encuentro del grupo, aumentando la expectativa sobre el desarrollo del partido clave en Seattle.

Turquía: Arda Güler y el reto de la cohesión

En el Grupo D, Turquía llega con el plantel mejor valorado y figuras como Arda Güler, quien brilla en el Real Madrid y viene de marcar dos goles en la Champions League.

Güler, de 21 años, es señalado como el jugador más talentoso del grupo y uno de los posibles protagonistas del torneo. Turquía, que vuelve al Mundial tras 24 años, enfrenta el desafío de lograr cohesión y estabilidad, aspectos históricamente esquivos para el equipo.

Turquía regresa al Mundial tras 24 años con Arda Güler como principal talento del grupo y enfrenta el desafío de lograr cohesión y estabilidad (REUTERS/Isabel Infantes)

Observadores destacan la evolución física y técnica de Güler en los últimos meses, lo que incrementa la expectativa de los aficionados turcos.

El cuerpo técnico enfatiza en las rutinas de entrenamiento conjunto para consolidar el bloque defensivo y evitar desconcentraciones.

Si Turquía logra capitalizar la experiencia de jugadores clave, podría modificar las proyecciones iniciales del grupo con su rendimiento en esta edición.

Fechas, sedes y logística para los partidos

Estados Unidos debutará el 12 de junio ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 21 h (hora del Este). El segundo partido será el 19 de junio contra Australia en el Lumen Field de Seattle, a las 15 h. El cierre del grupo será el 25 de junio, nuevamente en la ciudad californiana frente a Turquía, a las 22 h.

Para los aficionados, Los Ángeles ofrece amplio transporte público y opciones de acceso, aunque el estacionamiento resulta costoso.

Existe la amenaza de huelga del sindicato de trabajadores del SoFi Stadium, aunque no está claro si afectará los partidos. Seattle, con su estadio céntrico y acceso en metro, promete el mejor ambiente del grupo.