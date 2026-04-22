El aumento del costo de la carne en Estados Unidos golpea a los consumidores y lleva a la adopción de medidas oficiales

El sector cárnico estadounidense enfrenta mayores costos de seguros, sueldos y servicios públicos, lo que repercute en el precio final al consumidor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido en el precio de la carne vacuna en Estados Unidos ha provocado que el Departamento de Justicia inicie una investigación criminal para determinar si las recientes subidas responden únicamente a la dinámica del mercado o si existen prácticas indebidas por parte de las grandes empresas del sector.

El alza afecta directamente a los consumidores, que ven reflejada la escalada en sus compras diarias, mientras que el propio sector reconoció que la situación impide regresar a los hábitos de consumo previos y oblig a cambios de rutina.

Una familia multicultural sonríe mientras prepara y comparte una barbacoa con hamburguesas, salchichas, maíz y sandía en el patio trasero de su casa en Estados Unidos bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno ocurre en un contexto de reducción en la cantidad de ganado y condiciones climáticas adversas, lo que mantiene ajustada la oferta y sostiene los precios en niveles elevados, según explicó el canal financiero FOX Business.

Los datos oficiales muestran la magnitud de la subida: el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos situó el precio del kilo de carne molida en USD 6,86 (marzo), cuando en 2021 costaba USD 4,64, lo que equivale a un aumento cercano al 50%.

El precio también es aproximadamente un dólar mayor que hace un año. El alza no se limita a uno solo de los cortes vacunos: el bife, por ejemplo, ya ronda los USD 12,73 por libra (28,06 por kilo).

Esta tendencia ha suscitado preocupación en el ámbito político. El expresidente Donald Trump reclamó en noviembre, a través de una publicación en Truth Social, una intervención urgente: “Deben tomarse medidas inmediatas para proteger a los consumidores, combatir prácticas monopólicas ilícitas y evitar que estas empresas obtengan ganancias delictivas a expensas del pueblo estadounidense”.

Cuál es la ciudad más afectadas por el incremento de la carne

Los impactos de estas subidas se reflejaron en el tejido comercial de ciudades como Filadelfia. Rob Passio, carnicero de Lombardi’s Prime Meats, observó en diálogo con FOX Business que sus clientes han modificado su conducta, alejándose de ciertos gastos para seguir accediendo a la carne: “Es lo que hay. Tenemos que comer... Puede que estén ahorrando en otros aspectos... Tal vez ya no salen tanto a cenar fuera. Puede que ahorren en las facturas de servicios”, relató Passio.

Los impactos de estas subidas se perciben en el tejido comercial de ciudades como Filadelfia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector también enfrenta un encarecimiento transversal de los insumos y servicios ligados a la cadena de producción y comercialización. En ese sentido, Passio detalló: “Al tener dos negocios, todo está alto”. Los seguros subieron, los sueldos también, los servicios y los públicos están más caros. Así que quizá los empacadores de carne digan: ‘Tenemos que ganar un poco más; debemos aumentar los precios para cubrir estos gastos adicionales’”.

Oferta limitada: caída del hato bovino y efectos climáticos

La investigación criminal del Departamento de Justicia se produce en un momento en el que la cantidad de ganado en Estados Unidos permanece en su nivel más bajo en décadas, con regiones clave aquejadas por la sequía.

Este contexto de menor oferta, junto con la presión operativa y las condiciones del mercado, constituye una de las razones principales detrás del encarecimiento de la carne, según informó el canal financiero FOX Business.

El precio de la carne vacuna aumentó de forma sostenida en los dos últimos años en Estados Unidos. De acuerdo con FOX Business, en marzo de este año el kilo de carne molida se vendía a USD 6,86, lo que supone 50% más que los USD 4,64 registrados en 2021.

Esta tendencia al alza llevó a la apertura de investigaciones federales para determinar posibles delitos o prácticas anticompetitivas, en un contexto de reducción del hato bovino nacional y fenómenos climáticos adversos. Mientras tanto, comerciantes y consumidores se ven forzados a cambiar sus estrategias de compra y ajustar sus gastos para mantener la carne en su mesa.