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Se intensifica la batalla por la custodia de los 4 hijos de Kanye West y Kim Kardashian

El enfrentamiento entre ambos famosos suma nuevas acusaciones públicas, versiones opuestas y el impacto emocional en los niños, según reveló HELLO! Magazine

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Kanye West acusó a Kim Kardashian de quitarle a sus hijos.
La disputa por la custodia entre Kanye West y Kim Kardashian ha generado debate sobre la crianza de sus cuatro hijos

El conflicto por la custodia de los hijos de Kanye West y Kim Kardashian se ha convertido en el centro de una disputa pública. Existen versiones opuestas sobre el acceso de West a sus hijos durante el último año, según dio a conocer HELLO! Magazine.

Actualmente, Kanye West acusa que el régimen de custodia le impide cumplir plenamente su papel de padre, mientras que Kim Kardashian sostiene que posee la tenencia mayoritaria y rechaza cualquier obstáculo al vínculo con los niños. Ambos mantienen diferencias notorias respecto a la frecuencia y calidad del contacto de West con sus cuatro hijos: North (12 años), Saint (10), Chicago (8) y Psalm (6).

En el último año, el rapero expresó su molestia y comparó la situación con una “visita carcelaria”. Sólo se lo ha visto públicamente con su hija North y no existen fotografías con sus otros tres hijos en más de 12 meses, señaló el medio citado.

West atribuye ese distanciamiento a supuestas restricciones impuestas por Kardashian y otros miembros de la familia, insistiendo en que el acuerdo de custodia limita su participación paterna.

Kanye West afirmó que está inconforme con las visitas a sus hijos (Instagram/ Kim Kardashian)
El acceso de Kanye West a sus hijos se ha convertido en un tema central en la vida pública de la familia

Kardashian respondió tiempo después, afirmando que West puede ver a sus hijos “cada vez que llama”. No obstante, admitió que han pasado “meses” sin contacto con los menores. En una entrevista, puntualizó: “Es probable que lleve un par de meses sin noticias suyas. Los niños siempre supieron que él llevaba una vida activa viajando y viviendo en diferentes lugares. Nos adaptamos bien”.

La versión de Kim Kardashian sobre la custodia

La empresaria subraya que asume la crianza diaria y la tenencia mayoritaria de los niños. Remarca que fomenta “una relación sana” entre ellos y su padre. “Crío a los hijos a tiempo completo. Viven conmigo y siempre promuevo una gran relación entre ellos y su padre. Él sabe que insisto constantemente en ese vínculo”, declaró Kardashian a HELLO! Magazine.

También dejó claro que nunca ha impedido a West ver a los menores. Subrayó que, por el contrario, lo incentiva a compartir tiempo con sus hijos y que cada vez que él lo pide, se lo permite.

Kanye West hijos
Kim Kardashian asegura asumir la crianza diaria y promover una relación sana con Kanye West

Añadió que la familia atraviesa distintas fases, especialmente cuando el artista enfrenta desafíos de salud mental, momento en que él mismo reduce el contacto. “Cuando pasa por una etapa complicada, decide no ver a los hijos con frecuencia. Siempre hemos encontrado soluciones”, expuso. Admitió, además, la dificultad de manejar la situación y reconoció el esfuerzo de proteger a los niños según las circunstancias.

Kardashian manifestó frustración ante las acusaciones públicas de West, quien en redes sociales los acusó de “secuestro”. Recalcó: “Nunca he hecho tal cosa. A veces quisiera mostrar todos los mensajes para evidenciar cómo insisto en que pasen tiempo con él”.

Impacto emocional en los hijos y opinión experta

Las declaraciones públicas de Kanye West y Kim Kardashian reflejan diferencias sobre el régimen de custodia
Las declaraciones públicas de Kanye West y Kim Kardashian reflejan diferencias sobre el régimen de custodia

La doctora Yana Segal Sirotkin, experta en desarrollo infantil, alertó en el medio citado sobre los efectos de una relación intermitente entre padre e hijos. Explicó que la ausencia prolongada puede dificultar la formación de un apego seguro y de modelos internos sanos, fundamentales para futuras relaciones. Añadió que la irregularidad en la presencia paterna puede dar lugar a sentimientos de confusión o rechazo en los niños, afectando la autoestima y la construcción de la identidad.

Sin embargo, Segal Sirotkin destacó la resiliencia de los menores, enfatizando que contar con al menos un progenitor estable y emocionalmente disponible, el apoyo de la familia extendida y el acceso a intervenciones terapéuticas actúan como factores de protección efectivos. Consideró que la constancia y el ambiente seguro proporcionados por Kim Kardashian, junto a la implicación del entorno familiar, pueden mitigar los posibles efectos perjudiciales de la situación y de la exposición mediática.

Pese a las tensiones y la atención pública, la estabilidad que ofrece Kardashian y el apoyo familiar resultan determinantes para el bienestar de los niños, amortiguando el impacto de la relación intermitente con su padre.

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