El alcalde Mamdani se ausenta de la Met Gala para priorizar la asequibilidad en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, opta por no participar en la Met Gala 2026 y rompe con la costumbre de la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, decidieron no asistir a la Met Gala 2026, lo que representa una ruptura con la tradición mantenida por los mandatarios de la ciudad.

La decisión fue confirmada por Mamdani en una entrevista con el boletín digital Hell Gate, donde detalló que su ausencia responde a la prioridad de mejorar la asequibilidad en la ciudad: “Mi enfoque está en la asequibilidad y en lograr que la ciudad más cara del país sea más accesible. Eso es en lo que voy a centrar mi tiempo”.

Estrategia de asequibilidad y prioridades de la administración Mamdani

Nueva York encabeza el ranking de las ciudades más costosas de Estados Unidos. En consecuencia, el alcalde Mamdani, quien asumió el cargo en enero tras una campaña de influencia socialista, estableció la reducción del elevado costo de vida como el eje principal de su administración.

Entre sus primeras medidas, anunció la prohibición de comisiones abusivas en hoteles y la implementación de un programa de seguros para viviendas asequibles. Esta iniciativa busca reducir los costos de seguros de propiedad y responsabilidad civil en alquileres regulados y viviendas de interés social.

El alcalde también propuso incrementar los impuestos a grandes fortunas y corporaciones como mecanismo de financiamiento para sus principales proyectos. Este mes presentó el impuesto pied-à-terre, que impone un tributo adicional a las viviendas secundarias de uno a tres familias, con un valor igual o superior a USD 5 millones. La medida forma parte de los esfuerzos para cubrir el déficit presupuestario de USD 5.400 millones que enfrenta Nueva York.

La decisión de no asistir a la gala refuerza este posicionamiento político, dado que el evento reúne a celebridades y multimillonarios. De hecho, este año cuenta con el patrocinio de Jeff Bezos. A pesar de su ausencia, el alcalde destacó su aprecio por el Museo Metropolitano de Arte, al que definió como “una parte fundamental de la ciudad”, informó Complex.

Mamdani anunció medidas para reducir el costo de vida, como la prohibición de comisiones abusivas en hoteles y el impulso a seguros de viviendas asequibles (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

Posicionamiento político y antecedentes de la relación entre mandatarios y la Met Gala

La postura de Zohran Mamdani marca una diferencia significativa respecto de sus predecesores. Eric Adams, en 2022, asistió al evento con una chaqueta que llevaba el mensaje “End Gun Violence” (“Terminemos con la violencia armada”).

Por su parte, Bill de Blasio, en 2021, concurrió con un traje de un diseñador local para celebrar el renacimiento de la industria de la moda tras la pandemia. Asimismo, Mike Bloomberg fue asistente habitual incluso después de dejar su mandato, informan CBS News y The New York Times.

La Met Gala también ha funcionado como escenario de protesta política para otras figuras políticas. En 2021, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez participó con un vestido blanco con la frase “Tax the Rich” (“Gravar a los ricos”), lo que motivó una investigación de la Comisión de Ética de la Cámara por presunta aceptación de regalos y privilegios indebidos. El informe oficial concluyó que Ocasio-Cortez no respetó la normativa, aunque no recibió sanciones adicionales, reportó CBS News.

El vestido blanco de Alexandria Ocasio-Cortez con el lema "Tax the Rich" generó debates y motivó una investigación en su contra (REUTERS/Mario Anzuoni).

La Met Gala 2026, patrocinio de millonarios y aumento inédito en los precios de acceso

Según CBS News y Page Six, la edición 2026 de la Met Gala tendrá como patrocinadores principales a Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, quienes actuarán como donantes y coanfitriones de una gala que incrementa el costo de acceso: el boleto individual asciende a USD 75.000 y una mesa para varios invitados parte de USD 350.000.

El evento tendrá como tema Costume Art, bajo la premisa de que la moda es una forma de arte. A partir del 10 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte (Met) inaugurará una exhibición que reunirá más de 200 prendas, accesorios, esculturas y pinturas, enfocadas en explorar la relación entre la moda y las artes visuales.

El comité anfitrión estará integrado por Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, junto a otras figuras relevantes de la industria y la cultura global, de acuerdo con The New York Times.