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Así fue cómo Rita Wilson descubrió en un programa de televisión que su padre tuvo una familia secreta

La actriz relató que la información surgió durante su participación en un programa de genealogía que investigaba la historia de su familia.

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Rita Wilson relató cómo se enteró que su padre tuvo otro hijo. (REUTERS/Caroline Brehman)
Rita Wilson relató cómo se enteró que su padre tuvo otro hijo. (REUTERS/Caroline Brehman)

Rita Wilson compartió detalles sobre un hallazgo familiar ocurrido durante una participación en un programa de genealogía en 2012, en el que descubrió que su padre, Allan Wilson, había tenido una familia previa de la que no tenía conocimiento.

La revelación se produjo durante su aparición en el pódcast How to Fail, donde recordó el episodio y sus implicaciones familiares.

La actriz explicó que la información surgió a partir de su participación en el programa británico de genealogía Who Do You Think You Are?, en el que se investigan los antecedentes familiares de figuras públicas a través de registros históricos.

Rita Wilson afirmó que su padre tuvo una familia antes de migrar a los Estados Unidos. REUTERS/Mario Anzuoni
Rita Wilson afirmó que su padre tuvo una familia antes de migrar a los Estados Unidos. REUTERS/Mario Anzuoni

Según relató, la investigación permitió rastrear la historia de su padre antes de su vida en Estados Unidos. De acuerdo con lo mencionado por la artista, Allan Wilson había estado casado en Bulgaria y tuvo un hijo durante ese matrimonio.

Durante la entrevista, Rita Wilson recordó que, al conocer esta información, preguntó si tendría la oportunidad de conocer a algún familiar relacionado con esa rama de la familia.

Sin embargo, según explicó, los productores del programa le indicaron que no habría un reencuentro con descendientes de esa primera familia.

La primera esposa, identificada como Alice, falleció pocos días después del parto. El hijo, llamado Emil, también murió cuatro meses más tarde a causa de una infección, según la información presentada en el programa.

Rita Wilson detalló que la primera esposa de su padre murió tras dar a luz y el niño falleció cuatro meses después. (Captura de video)
Rita Wilson detalló que la primera esposa de su padre murió tras dar a luz y el niño falleció cuatro meses después. (Captura de video)

Wilson señaló que estos hechos ocurrieron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en Bulgaria, en un contexto de dificultades económicas.

“Fue justo después de la guerra en Bulgaria. No sé cómo habrían podido costear la leche de fórmula o algo así, pero estoy segura de que se las arreglaron”, dijo y añadió que, según lo aprendido en la investigación, el fallecimiento del bebé no estuvo relacionado con desnutrición, sino con una infección posterior.

Posteriormente, Allan Wilson emigró a Estados Unidos, donde inició una nueva vida. Allí contrajo matrimonio con Dorothy Wilson, con quien tuvo tres hijos: Rita Wilson y sus hermanos Chris y Lily Wilson. La actriz nació en Hollywood y creció en ese entorno familiar junto a sus padres.

Wilson describió a sus progenitores como personas reservadas respecto a su historia personal. Asimismo, la artista dijo que sus padres “no tenían mucha educación formal, pero eran increíblemente inteligentes, intuitivos y muy trabajadores, y tenían unos valores increíbles”.

Rita Wilson destacó las cualidades de sus padres para criarla. (REUTERS/Caroline Brehman)
Rita Wilson destacó las cualidades de sus padres para criarla. (REUTERS/Caroline Brehman)

Por si fuera poco, Rita compartió que sentía una gran admiración por su padre, quien había “mantenido a una familia” y “comprado una casa” mientras trabajaba como camarero.

“Nunca tuvo deudas en su vida. Él y mi madre estuvieron casados ​​durante 59 años, y fueron una pareja increíble y unos padres increíbles”, comentó.

Actualmente, Rita Wilson está casada con el actor Tom Hanks desde 1988 y ha mantenido una larga trayectoria con distintas producciones cinematográficas y televisivas.

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