Alemania redefine su defensa: nueva estrategia militar nacional ante la amenaza de Rusia

Alemania busca aumentar su fuerza militar a 460.000 efectivos para 2030 (Reuters)

Alemania presentó por primera vez una estrategia militar nacional ante el aumento de tensiones internacionales y la amenaza directa de Rusia.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció el documento en Berlín y detalló que el objetivo es transformar la Bundeswehr en el ejército convencional más fuerte de Europa, con una meta de al menos 460.000 efectivos combinando soldados activos y reservistas para mediados de la próxima década.

Boris Pistorius presentó la primera estrategia militar nacional de Alemania (Reuters)

La decisión responde al impacto de la invasión rusa a Ucrania y al deterioro del orden internacional, que llevaron al gobierno alemán a definir un rumbo preciso para sus fuerzas armadas. Según Pistorius, el mundo se volvió más impredecible y peligroso, y la estrategia busca preparar al país ante posibles escenarios de conflicto que involucren a la OTAN.

El reclutamiento se potenciará mediante incentivos y nuevas obligaciones, incluyendo exámenes médicos obligatorios para jóvenes, aunque no está previsto el retorno inmediato del servicio militar obligatorio.

Los exámenes médicos serán obligatorios para jóvenes como parte del reclutamiento (Reuters)

El gobierno alemán rechazó reimplantar la conscripción suspendida en 2011 y optó por un modelo de voluntariado fortalecido. Persisten dudas sobre si estas medidas serán suficientes para expandir la plantilla militar en el plazo previsto.

El papel de los reservistas será más relevante, ya que se los considera una parte integral de la defensa nacional. Su misión incluirá la protección de infraestructuras críticas y la garantía de la función logística de Alemania como centro estratégico en caso de crisis.

El refuerzo de capacidades no se basa en cantidades fijas de tanques, aviones o barcos, sino en la funcionalidad y el impacto de los recursos. El plan de modernización abarca el desarrollo de capacidades en defensa aérea, ataque a larga distancia y operaciones apoyadas en inteligencia artificial.

La modernización militar alemana prioriza capacidades avanzadas en aviación (Reuters)

El concepto de “deep strike”, que implica la capacidad de atacar objetivos lejanos, se incorpora como pilar clave; para ello, se prevé la adquisición de nuevos sistemas de misiles de alcance extendido y la modernización de equipos existentes.

En paralelo, el Ministerio de Defensa alemán emprendió una agenda de desburocratización para reducir la carga administrativa sobre los soldados y acelerar los procesos internos.

Se revisaron 153 normas y se implementarán más de 500 medidas concretas, incluyendo la digitalización de documentos y la introducción de una “billetera militar” electrónica para cada integrante de la Bundeswehr. El objetivo es aumentar la agilidad organizacional y permitir una reacción más rápida ante cambios en el entorno estratégico.

El modelo de reclutamiento prioriza el voluntariado y descarta el retorno inmediato de la conscripción (Reuters)

Esta decisión busca garantizar que la Bundeswehr disponga de recursos suficientes para sostener la expansión de personal, la adquisición de nuevos sistemas y la adaptación tecnológica.

Entre los puntos clave de la estrategia figura la necesidad de una defensa integral, en la que la distinción entre seguridad interna y externa se difumina.

El documento sostiene que la sociedad, la economía y el Estado pueden ser objetivos de ataques, y que la cooperación entre todas las áreas del poder público es indispensable para una respuesta eficaz.

(Con información de DW)