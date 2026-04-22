Estados Unidos

Un químico para dormir elefantes dispara las muertes por sobredosis en Estados Unidos y desplaza al fentanilo

El aumento de fallecimientos preocupa a especialistas y organismos de salud pública frente al avance de una sustancia desconocida en el consumo ilegal de narcóticos en varias regiones estadounidenses

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Una mano abierta sosteniendo una pequeña bolsa de plástico transparente con cierre de cremallera, que contiene una cantidad de polvo blanco.
La DEA incautó en 2025 grandes cantidades de carfentanil, incluyendo 628.000 pastillas en Los Ángeles y millones de dosis potencialmente mortales en otras ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un resurgimiento del carfentanil, un opioide extremadamente fuerte, está provocando un aumento de muertes por sobredosis en los Estados Unidos desde fines de 2025, cuando usuarios de drogas comenzaron a consumirlo, muchas veces sin saberlo, en sustitución del fentanilo. Este fenómeno ocurre en el contexto de una caída general de incautaciones de fentanilo y muertes por sobredosis, tendencia que expertos atribuyen a nuevas regulaciones en China sobre precursores químicos y a cambios en la producción del narcotráfico mexicano, según informó The Associated Press (AP).

En 2025, laboratorios de la Administración de Control de Drogas (DEA) identificaron el carfentanil en 1.400 incautaciones de drogas en Estados Unidos, cifra que supera ampliamente los 145 casos detectados en 2023 y los 54 de 2022, de acuerdo con registros obtenidos por AP. La irrupción de esta sustancia, cuya toxicidad es “10.000 veces mayor que la morfina y 100 veces superior al fentanilo”, representa una amenaza para los consumidores, subrayó Frank Tarentino, jefe de operaciones de la DEA para la región noreste, citado por el medio.

El carfentanil desplaza al fentanilo tras regulaciones en China y México

El carfentanil fue originalmente desarrollado como tranquilizante veterinario para elefantes y grandes animales. Su uso en humanos resulta letal incluso en dosis menores.

Investigadores y autoridades subrayan la relación entre la aparición del carfentanil en el mercado estadounidense y las recientes acciones del gobierno de China contra la venta de precursores químicos usados para fabricar fentanilo. Los traficantes mexicanos estarían recurriendo a esta droga para aumentar la potencia de sus productos ante la reducción de insumos.

Un vial de Carfentanilo Citrato de Inyección, USP, con tapa roja y una jeringa desechable con aguja tapada, dispuestos sobre una superficie blanca.
Autoridades y expertos vinculan el auge del carfentanil al endurecimiento de regulaciones en China sobre precursores químicos y cambios en el narcotráfico mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La DEA documentó en los últimos meses decomisos de grandes cantidades de la sustancia. En octubre de 2025, la división de Los Ángeles incautó 628.000 pastillas con carfentanil, mientras en septiembre más de 50.000 píldoras falsas M30, decomisadas en una gasolinera de Washington, resultaron ser una mezcla de carfentanil y acetaminofén, según documentos revisados por The Associated Press.

Esta sustancia se investiga desde hace años como posible arma química y figuró en la escena internacional cuando fuerzas rusas la emplearon contra separatistas chechenos en 2002. La cuota anual permitida por la DEA para su uso legítimo —limitada a veterinarios— es de solo 20 gramos, volumen suficiente para causar miles de muertes.

La respuesta de las autoridades y la alarma de los expertos

La directora de la oficina antidrogas del expresidente Donald Trump, Sara Carter, dijo a la agencia de noticias que “Cualquiera que toma una pastilla que no le recetó un médico juega a la ruleta rusa con su vida. Pero si esos terroristas creen que pueden continuar esta guerra química sin consecuencias, se equivocan”.

Gráfico de barras que muestra el número de incautaciones de carfentanilo en EE. UU. desde 2022 hasta 2025, con un aumento constante cada año
Este gráfico de barras muestra el significativo incremento en las incautaciones de carfentanilo en Estados Unidos entre 2022 y 2025, evidenciando una tendencia al alza (Source: Drug Enforcement Administration via AP )

El presupuesto propuesto por la DEA para 2026 contempla un aumento de USD 362 millones destinado principalmente al combate contra el tráfico de fentanilo orquestado por cárteles.

Rob Tanguay, responsable médico de servicios de adicciones en la organización canadiense Recovery Alberta, explicó a AP que ya existen consumidores tolerantes al fentanilo que buscan el carfentanil por su capacidad para generar una euforia súbita. Según detalló, “Esto tiene que ver con dinero, porque tan poco genera ganancias enormes”.

Gráfico de barras naranja muestra la cantidad de fentanilo incautado anualmente por la Patrulla Fronteriza de EE. UU., con un descenso desde 2023 hasta 2026
Este gráfico de barras ilustra el descenso en las libras de fentanilo incautadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. desde el año fiscal 2023 hasta marzo de 2026 (Source: U.S. Customs and Border Protection Graphic: Phil Holm vía AP )

En 2024, la cifra de muertes por sobredosis asociadas al carfentanil casi se triplicó en comparación con el año anterior, sumando 413 decesos en 42 estados y Washington D.C., según los datos más recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por qué el carfentanil alarma a autoridades en Estados Unidos

Aunque el número de incautaciones de fentanilo y los decesos por sobredosis muestran una caída sostenida —la más larga en décadas, según datos de la DEA—, el auge del carfentanil mantiene en alerta a expertos y funcionarios. Entre los factores de la baja figuran la mayor disponibilidad del reversor de sobredosis naloxona, la expansión de tratamientos de adicción y las restricciones impuestas por Estados Unidos y China sobre la exportación de precursores químicos.

No obstante, especialistas advierten que el carfentanil puede expandirse rápidamente si las autoridades no logran anticipar sus rutas de introducción.

Gráfico de línea que ilustra las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos desde 2015 hasta 2025, mostrando un aumento, un pico y un descenso
Este diagrama muestra el número de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos desde 2015, con un pico alrededor de 2023 y una proyección de descenso hasta 2025 (Source: National Center for Health Statistics Graphic: Phil Holm via AP)

El ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, alertó a The Associated Press que “el carfentanil tiene el potencial de propagarse por todo el país a menos que la policía desarrolle inteligencia sobre cómo lo obtienen los adictos”.

Las estrategias para contener la crisis han tenido impacto sobre las muertes vinculadas al fentanilo, pero solo en parte. Según el CDC, ni siquiera dosis múltiples de naloxona garantizan revertir una intoxicación con carfentanil, dada su potencia. Michael King Jr., fundador de la fundación estadounidense Opioid Awareness Foundation, concluyó en diálogo con el mismo medio: “Si el mundo cree que tuvimos un problema con el fentanilo, es pequeño frente a lo que enfrentaremos con el carfentanil”.

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