Estados Unidos

Más de 88 millones de personas enfrentan riesgo de tormentas fuertes e inundaciones en el centro y el Medio Oeste de Estados Unidos

El episodio se extiende durante la semana con vigilancia meteorológica en múltiples estados, acumulados puntuales de lluvia de hasta 203 milímetros y preocupación por anegamientos rápidos en zonas urbanas y valles fluviales

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Vista de un camino de tierra inundado por fuertes lluvias, con agua turbia y corriente, flanqueado por césped verde y árboles al fondo.
Más de 88 millones de personas en el centro y el Medio Oeste de Estados Unidos enfrentaron una semana de tormentas graves y riesgo de inundaciones (Captura video Fox Weather)

Más de 88 millones de personas en el centro y el Medio Oeste de Estados Unidos enfrentaron una semana marcada por tormentas graves y riesgo de inundaciones, según pronósticos coincidentes de FOX Weather y CBS News. La amenaza se extendió desde el lunes y avanzó hacia el este, con múltiples estados bajo vigilancia meteorológica.

El sistema tormentoso ya había provocado lluvias intensas y vientos destructivos durante el fin de semana. Luego se trasladó desde las Llanuras Centrales hacia regiones como Minnesota, Wisconsin, Iowa y parte de las Grandes Llanuras.

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Los pronósticos advirtieron que, para el miércoles, el riesgo podía alcanzar su punto máximo, con granizo de más de 5 cm de diámetro, ráfagas superiores a 113 km/h y tornados aislados, en especial en sectores del Alto Medio Oeste.

En total, más de 40 millones de personas quedaron inicialmente bajo alerta por tormentas graves en el Medio Oeste, cifra que se amplió a 88 millones al considerar las zonas afectadas por lluvias intensas y potenciales inundaciones, de acuerdo con ambos medios.

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El Servicio Meteorológico Nacional informó que los valles de los ríos Misisipi, Tennessee y Ohio presentaron peligro de anegamientos repentinos, con acumulados que podían llegar hasta 8 pulgadas (203 mm) en ciertos sectores.

Vista de una inundación donde el agua turbia y con espuma fluye a través y sobre un cercado de malla metálica con un letrero de 'PRIVATE PROPERTY'. Se ven árboles y vegetación a los lados.
Las primeras inundaciones repentinas se reportaron en Arkansas, Kansas, Misuri y Oklahoma, mientras una alerta de tornado siguió activa en el condado de Newton, Misuri (Captura video Fox Weather)

El lunes, las advertencias incluyeron un nivel dos sobre cinco de riesgo de tiempo severo desde el Front Range de Colorado hasta el centro de Kansas, y una advertencia de tornado en el condado de Newton, Misuri, vigente hasta las 05:00.

Las primeras consecuencias se sintieron con cerca de dos docenas de inundaciones repentinas reportadas en Arkansas, Kansas, Misuri y Oklahoma, según la meteoróloga Nikki Nolan en CBS News.

Zonas bajo mayor riesgo en el Medio Oeste

A medida que el sistema avanzó, grandes áreas urbanas como Chicago, St. Louis, Milwaukee y Mineápolis quedaron bajo riesgo de tormentas graves entre miércoles y jueves.

Para esos días, el pronóstico incluyó todas las amenazas asociadas: granizo grande, vientos dañinos, tornados e inundaciones repentinas, en especial donde las tormentas se repitieran o se desplazaran lentamente.

El martes y el miércoles, la combinación de humedad, calor e inestabilidad aumentó el riesgo en Dakota del Norte y zonas cercanas a la baja presión principal, donde el nivel de peligro trepó a tres sobre cinco.

El sistema tormentoso avanzó desde las Llanuras Centrales hacia Minnesota, Wisconsin, Iowa y otras zonas con pronóstico de granizo, vientos de hasta 113 km/h y tornados aislados (CBS News)
El sistema tormentoso avanzó desde las Llanuras Centrales hacia Minnesota, Wisconsin, Iowa y otras zonas con pronóstico de granizo, vientos de hasta 113 km/h y tornados aislados (CBS News)

El Storm Prediction Center de la NOAA señaló que la mayor preocupación serían el granizo grande y los tornados, aunque de madrugada el riesgo estaría dominado por vientos dañinos cuando las tormentas se desplazaran hacia el valle del Río Rojo.

Durante la semana, el número de personas bajo vigilancia por inundaciones llegó a 20 millones, con alertas activas en partes de Misuri, Illinois, Tennessee, Alabama y Georgia.

Las lluvias acumuladas en Minnesota, Wisconsin, Iowa e Illinois podían ubicarse entre 25 y 51 mm y, de manera localizada, superar los 76 mm si las tormentas persistían sobre una misma zona.

Muertes, rescates e infraestructura afectada

El episodio se produjo después de un fin de semana con lluvias fuertes y vientos intensos en diversas regiones del país.

En Nueva York, las autoridades confirmaron la muerte de un hombre de 85 años en Queens tras la caída de un árbol durante una tormenta.

En Brooklyn, las ráfagas alcanzaron 103 km/h y provocaron la caída de más de 250 árboles, según el Departamento de Parques y Recreación.

La situación se replicó en el sur y el noreste. En Texas, las lluvias intensas en el condado de Milam motivaron rescates acuáticos y el deslizamiento de vehículos fuera de los caminos. En Slidell (Luisiana), cayeron hasta 152 mm de agua en menos de 12 horas y se registraron inundaciones repentinas.

En Pittsburgh, un residente afectado relató a CBS News cómo las ráfagas movieron su casa de los bloques de cemento que la sostenían. “Estaba muerto de miedo. Pensé que iba a terminar en el arroyo”, contó Tim Broadwater al programa CBS Mornings.

Las alertas por inundaciones alcanzaron a 20 millones de personas en estados como Misuri, Illinois, Tennessee, Alabama y Georgia por lluvias persistentes y suelos saturados (CBS News)
Las alertas por inundaciones alcanzaron a 20 millones de personas en estados como Misuri, Illinois, Tennessee, Alabama y Georgia por lluvias persistentes y suelos saturados (CBS News)

Evolución del sistema y alertas por inundaciones

Para el resto de la semana, la amenaza meteorológica continuó desplazándose hacia el este. El jueves, más de 26 millones de personas en áreas metropolitanas del Medio Oeste, como Chicago, quedaron bajo un nivel dos sobre cinco de riesgo de tormentas graves, con posibilidad de acumulados de lluvia superiores a 76 mm en casos puntuales.

Las advertencias por inundaciones repentinas permanecieron activas en partes del centro y el sur, donde la saturación del suelo y las lluvias previas aumentaron la probabilidad de anegamientos peligrosos.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y seguir las instrucciones de los servicios meteorológicos locales ante cambios rápidos en las condiciones.

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