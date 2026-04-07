Estados Unidos

Una mujer de EEUU detenida con 115.000 pastillas de fentanilo fue condenada a 20 años de prisión

La sentencia fue dictada tras la incautación de más de cien mil tabletas de opioides sintéticos durante una operación coordinada entre agencias federales y locales, en un contexto de aumento sostenido del tráfico de drogas en la región central

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Frasco abierto con pastillas o píldoras blancas esparcidas alrededor, enfatizando la relevancia de los medicamentos en la salud. La imagen captura el momento en que los comprimidos se derraman, destacando su rol en el tratamiento y cuidado médico. (Imagen ilustrativa Infobae)
Mana Elena Reyes fue condenada a 20 años de prisión federal en Wichita por posesión y distribución de más de 100.000 pastillas de fentanilo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una residente de Wichita fue sentenciada este lunes a 20 años de prisión federal tras admitir que poseía más de 100.000 pastillas de fentanilo con fines de distribución. El caso involucra una de las mayores incautaciones de opioides sintéticos en el estado y destaca la respuesta de las autoridades federales y locales ante el incremento del tráfico de drogas sintéticas en la región.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusada, identificada como Mana Elena Reyes, de 51 años, fue detenida tras una operación encubierta coordinada entre la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Kansas, el Departamento del Sheriff del Condado de Sedgwick y la Patrulla de Caminos de Kansas. La detención se produjo tras una serie de seguimientos y conversaciones grabadas que evidenciaron la intención de distribuir tanto fentanilo como metanfetamina.

El auge del tráfico de fentanilo en los Estados Unidos ha sido documentado por múltiples organismos oficiales, entre ellos la Comisión de Sentencias de Estados Unidos (United States Sentencing Commission), que informa sobre un aumento sostenido en las condenas por delitos relacionados con opioides sintéticos. Las autoridades advierten sobre el impacto de estas sustancias en la salud pública y la seguridad comunitaria, ya que el fentanilo se ha convertido en una de las principales causas de muertes por sobredosis en el país.

¿Cómo se desarrolló la investigación?

La investigación sobre Mana Elena Reyes se inició entre abril y mayo de 2023, originada por una serie de conversaciones que mantuvo con una persona que resultó ser un agente encubierto del Departamento del Sheriff del Condado de Sedgwick. Durante esos intercambios, Reyes discutió la compra y venta de metanfetamina y fentanilo, sin percatarse de la vigilancia dentro de una operación policial.

Las autoridades siguieron a Reyes en sus desplazamientos entre Kansas y Oklahoma. Tras reunir pruebas suficientes, la Patrulla de Caminos de Kansas realizó una parada vehicular durante el trayecto de regreso a Wichita. En la inspección del vehículo incautaron aproximadamente 115.000 pastillas de fentanilo, más de 4.000 gramos de metanfetamina, heroína, polvo de fentanilo y cocaína, según consta en los documentos judiciales federales.

Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
La investigación encubierta incluyó seguimientos y grabaciones que permitieron reunir evidencias sobre el tráfico de fentanilo y metanfetamina en Kansas y Oklahoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles fueron los cargos y la sentencia?

La acusada se declaró culpable de un cargo federal por posesión con intención de distribuir fentanilo. Por este delito, la jueza encargada del caso impuso una condena de 20 años de prisión. De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta sentencia triplica el promedio nacional para casos de tráfico de fentanilo, que según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos es de 74 meses.

El fiscal federal Ryan A. Kriegshauser detalló el crecimiento de las detenciones: “La Comisión de Sentencias informa que las detenciones por tráfico de fentanilo han aumentado de forma constante en los últimos años. Tras la condena, la pena promedio es de 74 meses, por lo que esta persona cumplirá más de tres veces ese promedio". El fiscal añadió que su oficina continuará buscando sanciones graves para los delitos de distribución de drogas.

La acusación y la sentencia fueron confirmadas por la fiscal adjunta Katie Andrusak, responsable de llevar adelante el caso.

¿Qué organismos participaron en la operación?

La operación fue resultado de la cooperación entre varias agencias de seguridad. El Departamento del Sheriff del Condado de Sedgwick condujo la investigación principal, mientras que Homeland Security Investigations (HSI), la agencia investigadora de seguridad nacional, aportó apoyo logístico y de inteligencia. La Patrulla de Caminos de Kansas se encargó de la detención y la incautación de las sustancias ilegales.

Este tipo de colaboración interinstitucional responde a la complejidad del tráfico de drogas sintéticas en los Estados Unidos, que muchas veces involucra rutas interestatales y redes criminales que operan en varios estados.

¿Qué impacto tiene este caso en la lucha contra el fentanilo?

El decomiso de 115.000 pastillas de fentanilo representa un golpe contra la distribución de opioides sintéticos en la región central de Estados Unidos. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, el fentanilo es responsable de un número creciente de intoxicaciones y muertes por sobredosis en todo el país.

La declaración del fiscal federal Kriegshauser resaltó la gravedad del fenómeno: “Las drogas ilegales, en particular el fentanilo y la metanfetamina, son una amenaza y no serán toleradas en nuestras comunidades”. Este enfoque corresponde con las políticas federales que priorizan la persecución y el castigo de los delitos relacionados con opioides sintéticos.

La investigación encubierta incluyó seguimientos y grabaciones que permitieron reunir evidencias sobre el tráfico de fentanilo y metanfetamina en Kansas y Oklahoma (Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación encubierta incluyó seguimientos y grabaciones que permitieron reunir evidencias sobre el tráfico de fentanilo y metanfetamina en Kansas y Oklahoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen los datos sobre el tráfico de fentanilo en Estados Unidos?

Según estadísticas oficiales, las sentencias por delitos vinculados al fentanilo han aumentado en los últimos cinco años, reflejando una tendencia nacional. El promedio de condena por tráfico de fentanilo es de 74 meses, pero en casos de incautaciones de grandes cantidades, los tribunales suelen imponer penas considerablemente superiores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que la proliferación del fentanilo y su tráfico a gran escala constituyen una de las principales prioridades para la seguridad pública. En este contexto, la sentencia a Mana Elena Reyes marca un precedente en la región.

¿Qué se espera a partir de ahora?

La sentencia de 20 años para Mana Elena Reyes refuerza la política de tolerancia cero hacia el tráfico de opioides sintéticos en el estado de Kansas. Las autoridades continuarán implementando estrategias de cooperación entre agencias federales, estatales y locales para frenar la distribución de estas sustancias.

El foco de los organismos públicos permanece en la prevención, la investigación y la aplicación de sanciones ejemplares a quienes participen en actividades de distribución de fentanilo y metanfetamina.

La información utilizada en este artículo fue obtenida de comunicados oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (justice.gov) y registros públicos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos.

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