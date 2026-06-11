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El Mundial inicia con varios partidos que tienen entradas sin vender: cuáles son los precios y disponibilidades

A horas del debut del esperado evento deportivo, la FIFA reportó 29 encuentros agotados y 75 con localidades a la venta, incluso las dos semifinales, los cuatro cuartos y 14 de 16 cruces de 32

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La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium ya rozaba los USD 9.000 en la reventa oficial de la FIFA y en plataformas como SeatGeek y StubHub (Imagen Ilustrativa Infobae)
La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium ya rozaba los USD 9.000 en la reventa oficial de la FIFA y en plataformas como SeatGeek y StubHub (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA llega al inicio del Mundial 2026 con precios récord y una oferta todavía amplia en varias instancias decisivas: a horas del partido inaugural del jueves, 29 encuentros ya estaban agotados y 75 seguían con entradas disponibles, incluidas ambas semifinales, los cuatro cuartos de final y 14 de los 16 cruces de la nueva ronda de 32, según Associated Press.

Ese panorama convive con una política de valores en alza. Según Associated Press, la FIFA aplica precios dinámicos y los aumentó en varias ocasiones desde que la venta comenzó el otoño pasado, mientras algunas localidades publicadas alcanzaron montos de cinco cifras.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el miércoles esa estrategia y sostuvo que los valores se ajustan al mercado de América del Norte, según Associated Press. También afirmó que “siempre hay entradas a la venta”.

La disponibilidad en la víspera del torneo no incluía solo lo que ya figuraba en el sistema general. Según Associated Press, todavía faltaban por liberarse boletos de eliminación directa que la FIFA retiene hasta conocer qué selecciones avanzan y en qué partidos quedarán ubicadas.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió la política de precios dinámicos para el Mundial 2026 y afirmó que las tarifas responden al mercado norteamericano, en medio de una demanda récord y una amplia oferta en instancias clave del torneo (REUTERS/Henry Romero)
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió la política de precios dinámicos para el Mundial 2026 y afirmó que las tarifas responden al mercado norteamericano, en medio de una demanda récord y una amplia oferta en instancias clave del torneo (REUTERS/Henry Romero)

Las localidades más económicas casi desaparecieron y la final ya roza los USD 9.000

Buena parte de las entradas todavía disponibles pertenecía a las categorías uno y dos, los segmentos de mayor precio que la FIFA añadió en abril, según Associated Press. Las localidades de categoría tres, la franja más barata, seguían disponibles solo para tres partidos.

Dos de esos tres partidos ya partían de valores altos. Para el debut de Estados Unidos ante Paraguay del jueves en Inglewood, California, solo quedaban dos boletos de categoría tres a USD 1.120, mientras otras entradas disponibles para el mismo encuentro costaban USD 4.105, USD 2.735, USD 2.330 y USD 1.645; en total, había más de 100 tickets en venta, según Associated Press.

El estreno de Canadá ante Bosnia-Herzegovina en Toronto también mantenía categoría tres, pero a USD 980, además de asientos a USD 2.240 y USD 1.645, de acuerdo con Associated Press.

El único partido con categoría tres a USD 180 era Egipto-Irán, programado para el 26 de junio en Seattle, donde había más de 370 localidades a ese precio y varios cientos adicionales a USD 1.000, USD 875 y USD 550.

Las semifinales mostraban un contraste marcado en la oferta. Según Associated Press, para el cruce de Arlington, Texas, había varios cientos de asientos disponibles, todos con precios de cuatro cifras, mientras que para la semifinal de Atlanta se ofrecían apenas algo más de 20 en el sitio oficial de la FIFA.

La final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, figuraba entre los casos más extremos del mercado secundario y del canal oficial.

Según Associated Press, los precios iniciales eran de USD 7.986 en SeatGeek, USD 8.775 en StubHub y USD 9.085 en la plataforma de reventa de la FIFA.

La FIFA aumentó varias veces el precio de las entradas del Mundial 2026 desde el inicio de la venta y algunas localidades alcanzaron montos de cinco cifras (Mandatory Credit: Blake Dahlin-Imagn Images)
La FIFA aumentó varias veces el precio de las entradas del Mundial 2026 desde el inicio de la venta y algunas localidades alcanzaron montos de cinco cifras (Mandatory Credit: Blake Dahlin-Imagn Images)

La FIFA combina venta oficial, reventa propia y paquetes de hospitalidad

Infantino explicó que la organización no solo vuelve a poner en circulación entradas devueltas, según Associated Press. “También necesitamos guardar siempre algunas entradas para aquellos equipos que se clasifican a las rondas adicionales”, dijo, citado por ese medio.

La FIFA también opera su propio mercado de reventa y cobra 15% tanto al comprador como al vendedor, según Associated Press. Además, otras plataformas como StubHub y SeatGeek ofrecen boletos para distintos partidos.

En el caso de Paraguay-Estados Unidos, la reventa oficial de la FIFA tenía entradas desde USD 661,25 y SeatGeek desde USD 920, de acuerdo con Associated Press. Para Inglaterra-Croacia, el 17 de junio en Arlington, los precios iniciales eran de USD 880 en SeatGeek y USD 850 en la reventa oficial de la FIFA.

A esa estructura se suma la comercialización de paquetes de hospitalidad. En su portal oficial del FIFA World Cup 26, la organización ofrece experiencias con entrada incluida a través de On Location, al que identifica como el único proveedor oficial de hospitalidad para el Mundial de 2026.

Esos paquetes incluyen desde partidos individuales hasta suites privadas, con asientos preferenciales, comida, bebidas, entretenimiento y servicios diferenciados, según el sitio oficial del FIFA World Cup 26.

La oferta también contempla productos por consulta, como acceso Platinum, alojamiento y distintas modalidades de salones premium dentro o en el perímetro seguro del estadio.

La FIFA comercializa paquetes de hospitalidad para el Mundial 2026 a través de On Location y distingue esa oferta de la entrada general por sus servicios y butacas preferenciales (REUTERS/Daniel Cole)
La FIFA comercializa paquetes de hospitalidad para el Mundial 2026 a través de On Location y distingue esa oferta de la entrada general por sus servicios y butacas preferenciales (REUTERS/Daniel Cole)

La FIFA distingue esos paquetes de una entrada general porque incorporan butacas preferenciales, espacios exclusivos y servicios de gastronomía y hospitalidad con distintos niveles, desde suites privadas hasta salones compartidos, según el portal oficial del torneo.

El sitio también advierte que los aficionados deben evitar canales no autorizados y recuerda que los paquetes adquiridos fuera de FIFA.com/hospitality o de los agentes designados pueden no ser válidos.

Para la compra de hospitalidad hay además una división por país anfitrión. Según el sitio oficial del FIFA World Cup 26, existen tres tiendas digitales separadas para Canadá, México y Estados Unidos, debido a las normas de procesamiento en moneda local: dólares canadienses para los partidos en Canadá, pesos mexicanos para los de México y dólares estadounidenses para los de Estados Unidos.

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