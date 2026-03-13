Cuánto sale vivir en Miami en 2026

A drone view shows the downtown skyline in Miami, Florida, U.S. April 16, 2025. REUTERS/Marco Bello

El costo de vida en Miami en 2026 mantiene a la ciudad entre las más caras del sureste de Estados Unidos.

Según datos del portal especializado Salary.com, el gasto promedio mensual para una persona sola ronda los USD$ 4.800, mientras que una familia tipo necesita cerca de USD$ 8.800 dólares al mes para cubrir necesidades básicas. Estas cifras incluyen vivienda, alimentos, transporte, salud y servicios.

De acuerdo con el análisis de Salary.com, el rubro más costoso sigue siendo la vivienda. El precio medio de alquiler para un departamento de dos ambientes supera los USD$ 2.800 dólares mensuales, sin incluir servicios como electricidad, agua o internet.

Para quienes buscan propiedades más espaciosas, las cifras ascienden con rapidez. Los gastos asociados a la propiedad, como impuestos y seguros, incrementan el presupuesto necesario para quienes optan por la compra en lugar del alquiler.

Jan 17, 2026; Miami, Florida, USA; An aerial view of the downtown Miami skyline. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Cuánto es el costo de la alimentación en Miami

El costo de la alimentación representa otro componente relevante. Según, Salary estima que una persona adulta destina alrededor de USD$520 dólares mensuales a la compra de productos básicos, mientras que para una familia de cuatro integrantes, el presupuesto de alimentos se aproxima a USD$1.350 dólares por mes.

Estos valores consideran tanto compras en supermercados como comidas fuera de casa en restaurantes de gama media.

Según, Salary estima que una persona adulta destina alrededor de USD$520 dólares mensuales a la compra de productos básicos, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gastos principales en alimentación y transporte

El transporte constituye otra parte significativa del desembolso mensual. Quienes utilizan automóvil propio deben prever gastos de combustible y seguro que, según Salary.com, suman un promedio de USD$350 dólares mensuales por vehículo.

El transporte público en Miami ofrece opciones, pero los residentes suelen depender del vehículo particular para desplazamientos cotidianos.

Salud, servicios y comparaciones salariales

En el sector salud, el costo de seguros médicos y atención primaria mantiene la tendencia al alza. Un plan básico de seguro médico para un adulto supera los USD$450 dólares mensuales, cifra que puede duplicarse para familias. Este gasto incluye deducibles y copagos habituales en el sistema de Estados Unidos.

Una casa residencial de color salmón con techo de tejas y un cartel de 'FOR SALE' al frente, rodeada de palmeras y césped verde, representa la oferta de viviendas en Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios y suministros, como electricidad, agua, gas e internet, suman aproximadamente USD$300 dólares al mes para un departamento estándar, de acuerdo con lo publicado por Salary.com. Los precios pueden variar según el consumo y la ubicación exacta dentro de la ciudad.

El informe de Salary.com subraya que el costo de vida en Miami supera en un 20% el promedio nacional de Estados Unidos. La brecha se amplía especialmente en vivienda y salud.

En términos salariales, la plataforma calcula que para mantener un nivel de vida considerado medio en Miami, un ingreso anual superior a USD$58.000 dólares resulta indispensable para una persona sola. Para una familia, el umbral mínimo recomendado es de USD$106.000 dólares al año.

El alquiler promedio en Miami supera los USD$3.100 y triplica el valor de barrios económicos

El valor promedio de alquiler en Miami alcanzó USD$3.108 dólares mensuales en marzo de 2026, una cifra cerca de un 55% superior al promedio nacional, de acuerdo con datos publicados por Zillow y reportados por ApartmentAdvisor. El informe sitúa a la ciudad entre los mercados más costosos de Estados Unidos para arrendar una vivienda.

Según Zillow, las unidades de un dormitorio se sitúan en una franja de USD$2.100 a USD$2.210 dólares mensuales, mientras que los departamentos de dos dormitorios muestran precios que varían de USD$2.648 a USD$3.189.

Las opciones de tres dormitorios pueden llegar a USD$4.750 dólares, en tanto que las cuatro habitaciones superan los USD$6.600 dólares por mes. Los datos reflejan una oferta que oscila entre los USD$800 y los USD$490.000 dólares mensuales, aunque la mayoría de los contratos se concentra en montos por encima de los usd$2.000 dólares.