Cuáles son las razones que hacen que el costo de vida en Miami sea cada vez más alto para sus residentes

El encarecimiento del alquiler sitúa a Miami como el mercado menos accesible para inquilinos en Estados Unidos, según WalletHub (REUTERS/Marco Bello)

El encarecimiento del alquiler en Miami ha convertido a la ciudad en el mercado menos accesible para inquilinos a nivel nacional, según el ranking más reciente de WalletHub.

Actualmente, el 33,77 % de los ingresos familiares se destina al pago de la renta, superando en gran medida el umbral del 30 % considerado saludable para las finanzas domésticas.

Este fenómeno afecta de forma transversal a la economía local y compromete la estabilidad financiera de una parte significativa de la población.

Los datos recopilados por portales como Salary.com, Zillow y el Economic Policy Institute muestran que el costo de vida en Miami se ubica un 20 % por encima de la media nacional.

El impacto alcanza, además del mercado inmobiliario, rubros esenciales como la alimentación, los servicios, la salud y el transporte.

En Miami, el 33,77 % de los ingresos familiares se destina al pago de la renta, superando el umbral financiero saludable (REUTERS/Marco Bello)

Según Zillow, el alquiler promedio de un departamento de una habitación asciende a USD 2.700, mientras que las viviendas familiares superan los USD 4.000 mensuales.

El alquiler absorbe una parte récord del ingreso familiar

En Miami, la porción del ingreso destinada a la renta es mayor que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Con un ingreso anual medio de USD 62.462, los residentes pagan un alquiler mensual promedio de USD 1.758, según WalletHub.

Esto limita el margen para otros gastos básicos y dificulta el ahorro, lo que aumenta la vulnerabilidad de muchas familias ante imprevistos financieros.

Aquellos que aspiran a instalarse en Miami deben considerar que el mercado local exige un ingreso anual de al menos USD 112.000 para sostener un nivel de vida considerado “cómodo”, según estimaciones de Upgraded Points.

Para una familia de dos adultos y dos niños, el mínimo necesario para cubrir lo esencial es de USD 89.000 anuales. Esta diferencia entre el costo de la vivienda y los salarios incrementa la presión sobre el acceso a alquileres dignos.

El costo de vida en Miami se ubica un 20 % por encima de la media nacional, impactando alimentación, salud, servicios y transporte (Kirby Lee-Imagn Images)

Incremento de precios y presión sobre los hogares

El informe de Zillow publicado en abril indica que el precio promedio del alquiler en Miami es USD 2.665, frente a los USD 1.910 que promedia el país.

Aunque el ritmo de incremento se ha desacelerado, la diferencia con el resto del territorio se mantiene. El índice de Alquiler Observado de Zillow mostró en febrero un aumento mensual del 0,3 % y una suba interanual del 0,7 % en la ciudad.

La inflación y la falta de viviendas asequibles han complicado el acceso para trabajadores y familias de ingresos medios.

Según El Nuevo Herald, los precios de alimentos, servicios y seguros de propiedad experimentaron alzas constantes, y en algunos casos las pólizas de seguro se han duplicado en los últimos años.

Un especialista que fue consultado, aseguró: “El costo de los seguros es una de las barreras más difíciles para los propietarios”.

El alquiler promedio de un departamento de una habitación en Miami alcanza los USD 2.700 mensuales, según datos de Zillow (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

Factores estructurales detrás de la crisis de alquiler en Miami

El atractivo internacional de Miami y el crecimiento demográfico han intensificado la competencia por viviendas, desplazando a residentes tradicionales y encareciendo las zonas céntricas y costeras.

La agente inmobiliaria Edda Pujadas, de Canvas Real Estate, explicó a El Nuevo Herald cómo la combinación de alta demanda y mayores costos para los propietarios —impuestos, seguros y cuotas de asociaciones— resulta decisiva en los precios actuales.

La construcción de nuevos apartamentos ha elevado la tasa de vacancia y moderado el ritmo del incremento, pero Miami conserva un lugar entre las ciudades más costosas del país para el alquiler.

El crecimiento interanual en el segmento multifamiliar es actualmente del 1,4 %, lejos del 16 % registrado durante el pico de 2022, según Zillow.

Aunque el aumento del inventario ha hecho que algunos propietarios posterguen nuevas subas, la brecha entre ingresos y alquiler sigue ampliándose para quienes no cuentan con vivienda propia.

Comparativa con otras ciudades de Florida y del país

Miami encabeza el ranking de menor accesibilidad, pero otras ciudades de Florida como Jacksonville, St. Petersburg, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando se encuentran también entre las menos accesibles según WalletHub, por el alto porcentaje de ingreso destinado al alquiler.

El atractivo internacional y el alza de impuestos, seguros y cuotas incrementan la presión sobre los precios del alquiler en Miami (Captura WalletHub)

En contraste, ciudades como Bismarck (Dakota del Norte), Sioux Falls (Dakota del Sur), Cedar Rapids (Iowa) y Fargo (Dakota del Norte) exhiben alquileres equivalentes al 15 % y el 17 % del ingreso familiar.

La diferencia entre el aumento de los precios de la vivienda y el crecimiento salarial ha dificultado el acceso a una vivienda digna para una gran parte de la población en Miami.

Analistas y organismos oficiales advierten que, sin políticas para fomentar la vivienda asequible o regular el mercado, la situación persistirá. El seguimiento de estos indicadores será clave para evaluar si el acceso a la vivienda mejora en el sur de Florida.