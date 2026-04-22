Miami acoge una cumbre de líderes latinoamericanos centrada en inversión, alianzas público-privadas y ciudades inteligentes

La entrada al campo de golf Trump National Doral, el 2 de junio de 2017, en Doral, Florida. (AP Foto/Alex Sanz, Archivo)

El Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University inaugura este jueves en Miami la Mayors of the Americas Summit 2026, un encuentro de dos días que reúne a más de un centenar de líderes municipales de América Latina y el Caribe para debatir inversión urbana, seguridad pública, planificación territorial y el papel de las ciudades como motores de crecimiento económico en la región.

La sesión de apertura estará a cargo de Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center, junto a Julián Suárez Migliozzi, gerente de Desarrollo Territorial del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christi Fraga, alcaldesa de Doral, y Cristian Zamora, presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) y alcalde de Cuenca, Ecuador. El respaldo de la CAF como organismo multilateral le otorga al evento un peso institucional que va más allá del ámbito académico.

El primer gran eje temático del programa es el llamado “Modelo Miami”. Francis Suarez, ex alcalde de la ciudad, expondrá cómo Miami logró alinear liderazgo político, marco regulatorio y sector privado para convertirse en un polo de inversión a gran escala, y planteará qué elementos de ese esquema pueden replicarse en otras ciudades del hemisferio. La sesión gira en torno a una pregunta concreta: qué hace a una ciudad genuinamente invertible y cómo estructurar proyectos listos para financiamiento.

Iván Duque, expresidente de Colombia, será uno de los ponentes del encuentro - crédito Iván Duque/Facebook

La primera plenaria del día abordará el liderazgo local como motor de confianza global, con la participación de Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Sebastián Sichel Ramírez, alcalde de Ñuñoa en Santiago de Chile; Javier Antonio Carballal, alcalde de Punta del Este, y Gustavo Adolfo Menéndez, alcalde de Merlo en la provincia de Buenos Aires. El debate se centrará en cómo consolidar a las ciudades como plataformas de confianza para el capital privado y cómo escalar modelos exitosos más allá del ámbito municipal.

Iván Duque Márquez, ex presidente de Colombia, ofrecerá una intervención magistral sobre los desafíos de la gestión pública en tiempos de incertidumbre. Le seguirá Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación de Paraguay, con una exposición sobre el desarrollo de habilidades para el futuro como componente del ecosistema urbano. Por la tarde, el debate virará hacia las alianzas entre ciudades y la coordinación regional, con una mesa integrada por representantes de Colombia, Costa Rica, Uruguay y México.

Uno de los momentos más cargados políticamente será el panel sobre seguridad y convivencia, moderado por Juan Guaidó, ex presidente interino de Venezuela y director del Democracy Lab del Adam Smith Center. La sesión reunirá a alcaldes de Ecuador, El Salvador, Colombia y Ciudad de México para discutir el papel de los gobiernos locales en las estrategias de seguridad y su vínculo directo con la competitividad urbana, el turismo y la calidad de vida. La presencia de Guaidó en ese rol subraya el perfil del espacio: el Adam Smith Center se ha consolidado como uno de los principales centros de pensamiento liberal-democrático de EEUU con proyección hacia América Latina.

Fotografía del 12 de julio de 2023 del ex presidente interino de Venezuela, Juan Guaido, hablando en entrevista en Miami, Florida, (Estados Unidos) EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Daniella Levine Cava, alcaldesa del Condado de Miami-Dade, cerrará el primer día con una conversación sobre infraestructura, resiliencia y competitividad, antes de que Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá, ofrezca la intervención de cierre sobre liderazgo urbano orientado a resultados.

El segundo día, el viernes 24, arranca con un bloque dedicado a planificación urbana e inversión, con la participación de Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, y Christian Fernando Portilla Pérez, alcalde de Bucaramanga, junto a representantes de Paraguay y Florida, con moderación de la CAF. A continuación se abordarán las alianzas público-privadas como herramienta para escalar infraestructura urbana, con alcaldes de México, Chile y Argentina.

Las sesiones de la tarde pondrán el foco en ciudades inteligentes, gobernanza digital y ciberseguridad, con representantes de Guatemala, México y Uruguay, seguidas por un panel sobre turismo como motor de posicionamiento económico que reunirá a alcaldes de Chile, República Dominicana y Puerto Rico. El programa cerrará con una conversación a cargo de Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, moderada por Helen Aguirre Ferre, administradora del Programa de Gobiernos Estatales y Locales del Adam Smith Center.

La cumbre apunta a consolidar una plataforma hemisférica que impulse el crecimiento económico local, atraiga inversión y mejore la calidad de vida en ciudades que enfrentan presiones crecientes de urbanización, inseguridad y cambio climático. La colaboración regional, la innovación en gobernanza digital y el turismo como herramienta de posicionamiento global completan una agenda que, en su conjunto, sostiene una tesis central: el liderazgo municipal efectivo es hoy la variable más determinante para construir ciudades resilientes y competitivas en América Latina.

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