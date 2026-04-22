La policía de Nueva York investiga el abandono de una bebé en Times Square

El caso se investiga como abandono de menor y por interferencia en la custodia, mientras la policía solicita colaboración ciudadana (Captura de video: ABC 7).

Una bebé fue encontrada sola en su cochecito en Times Square, uno de los puntos más transitados de Nueva York, poco después de las 23:00 del martes. La policía localizó a la menor, de entre seis meses y un año, consciente y sin lesiones visibles, en la acera de West 44th Street y Broadway. Posteriormente, fue trasladada al hospital Greenwich Village, donde permanece en estado estable, mientras los servicios sociales evalúan su situación.

La policía acudió tras recibir una alerta sobre la presencia de una niña sin compañía en una silla de paseo, informó ABC News. La investigación inicial determinó que el padre de la niña, en situación de calle, fue quien la dejó en la vía pública después de una discusión familiar.

Disputa en el metro y abandono de la menor

De acuerdo con The New York Post y NBC News, el incidente ocurrió tras un altercado entre los padres en el metro de la línea 7 de Nueva York. El padre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, tomó a la niña durante la disputa y, según testigos consultados por el medio, volcó la silla sobre la acera y se alejó caminando sin asistir a la menor. Las cámaras de vigilancia captaron al hombre vistiendo una chaqueta oscura y pantalones de jean.

La investigación se apoya en las imágenes de videovigilancia y en los testimonios recogidos por la policía. Las autoridades analizan los movimientos del sospechoso antes y después del abandono para localizarlo. Voceros del cuerpo indicaron que ya conocen la identidad de ambos progenitores y mantienen contacto con la madre.

La policía de Nueva York se apoya en grabaciones y testimonios de pasajeros del metro para reconstruir el incidente y buscar al responsable (Captura de video: ABC 7).

La Administración de Servicios para Niños de Nueva York fue notificada y, según informó ABC 7 NY, evaluará la situación familiar antes de autorizar cualquier posible reencuentro entre la menor y su madre. Las autoridades subrayaron que el bienestar de la niña es prioritario y que todo el procedimiento seguirá los protocolos de protección infantil.

El hecho se investiga como un posible caso de abandono de menor y por interferencia en la custodia. Fuentes policiales confirmaron que la investigación permanece abierta y hasta el momento no se han realizado arrestos.

Además, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) solicitó la colaboración ciudadana para localizar al responsable. Quienes cuenten con información relevante pueden comunicarse con la línea de Crime Stoppers.

Reacciones en Times Square

El caso generó reacciones entre quienes transitan y trabajan en Times Square. Chioma Ortiz, madre de dos hijos y empleada de una compañía turística, declaró a The New York Post: “Es horrible. Me avergüenzo de ese padre. La gente no puede tener hijos y dejar al que Dios te dio aquí afuera. Hay quienes pasan por un infierno solo para tener uno. Es una locura. Yo jamás haría eso”.

Vikas Upendra, visitante de Atlanta, consideró: “Eso es muy irresponsable. El padre obviamente necesita ayuda. Quizás también tenga problemas mentales. No entiendo cómo alguien puede hacer eso, sobre todo a altas horas de la noche, y ayer hacía frío”.

Por su parte, Nader Riko, un vendedor de comida en Times Square, afirmó: “Estoy impactado. Me siento triste, muy triste. Es un bebé. Yo también tengo un hijo de 14 meses. Amo a mi bebé”.

El padre de la niña, en situación de calle, la habría dejado tras una discusión familiar en el metro y es buscado por las autoridades (Captura de video: ABC 7).

Qué dice la ley sobre el abandono de bebés en Nueva York

En Nueva York, existe la Ley de Protección de Bebés Abandonados (Abandoned Infant Protection Act) que permite que los padres entreguen a un bebé de hasta 30 días de vida en lugares considerados seguros, como hospitales o comisarías, sin enfrentar cargos penales, siempre que se garantice la protección del menor.

Este marco legal no se aplica al caso investigado, ya que la niña supera el límite de edad establecido, lo que agrava la situación judicial del presunto responsable.