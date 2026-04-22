Estados Unidos

La icónica bola del Times Square celebrará el 250 aniversario de Estados Unidos con 8 descensos sincronizados

Una iniciativa nacional busca reunir a comunidades diversas mediante una cuenta regresiva con el “Ball Drop” que se desarrollará en varias regiones, reflejando la amplitud geográfica del país y propiciando la participación masiva en la conmemoración estadounidense

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Vista cercana de la brillante bola de Times Square con el número "250" en rojo, sobre un letrero luminoso "2024", frente a un rascacielos
Nueva York celebrará el 250º aniversario de la independencia con un Ball Drop histórico en Times Square, coordinado en ocho zonas horarias de Estados Unidos (America 250)

La ciudad de Nueva York se prepara para encabezar uno de los festejos más ambiciosos en la historia de Estados Unidos: el próximo 3 de julio de 2026, el famoso Ball Drop de Times Square marcará el inicio de la conmemoración por el 250º aniversario de la independencia estadounidense con un evento que se extenderá durante casi 24 horas y cruzará todas las zonas horarias del país, según informaron el portal del evento America250 y ABC 7.

Por primera vez, la icónica esfera descenderá en ocho ocasiones distintas, una por cada zona y territorio, convirtiendo la cuenta regresiva para el 4 de julio en un desfile sincronizado que reflejará la diversidad geográfica del país y buscará sumar a millones en la misma experiencia.

El “Ball Drop” histórico unirá a todas las zonas horarias del país

El primer descenso del Times Square Ball se realizará a las 10:00 de la mañana (hora del este), marcando la medianoche en la zona horaria de Guam y las Islas Marianas del Norte.

La secuencia continuará hacia el oeste, pasando por Puerto Rico y el territorio continental, y alcanzando su cúspide con el espectáculo tradicional en Nueva York a las 23:59 para la costa este, antes de seguir el recorrido por las zonas central, montañosa, pacífica, de Alaska, Hawái-Aleutianas y concluir a las 7:00 del 4 de julio (hora del este) con el descenso para Samoa Americana.

Vista en contrapicado de la esfera de Times Square, cubierta de luces multicolores. Una barandilla curva la enmarca, con el edificio One Times Square detrás
El Ball Drop de 2026 será el primero en descender ocho veces, una por cada zona y territorio del país, uniendo a millones de estadounidenses en una sola experiencia (America 250/ABC7)

A diferencia del clásico evento de Fin de Año, cada zona horaria contará con un diseño exclusivo de la famosa esfera, lo que convertirá cada descenso en un momento distintivo para esas comunidades.

Rosie Rios, presidenta de America250, explicó a ABC 7: “Esto es más que una cuenta regresiva. Es un momento que une a todo el país, zona horaria por zona horaria. Desde Guam hasta Nueva York, desde Alaska hasta Samoa Americana, estamos creando una experiencia compartida donde cada estadounidense puede verse reflejado y ser parte de algo más grande que cualquier ciudad o momento”.

Un evento que impulsa la mayor campaña de voluntariado y donaciones de la historia

El festejo se enmarca dentro de una serie de iniciativas de America250 orientadas a fortalecer el sentido de comunidad y solidaridad. El 3 de julio servirá como impulso inaugural para la campaña nacional Giving 4th, una estrategia diseñada no solo para celebrar la historia, sino también para marcar el 4 de julio de 2026 como el mayor día de donaciones benéficas en la historia del país, según aseguraron los organizadores a America250 y Attractions Magazine.

Debido a esto, el objetivo es que la fecha movilice a organizaciones sin fines de lucro, artistas, empresas y comunidades locales, consolidando así un nuevo legado de impacto social.

La campaña se apoya en un dato revelador, aportado por Rosie Rios en America250: “Las organizaciones benéficas reciben un tercio de sus ingresos al final del año. ¿Qué pasaría si trasladamos ese impulso desde fines de año al 4 de julio? ¿Qué mejor manera de conmemorar el 250º que crear un momento, y un legado, que se transforme en un movimiento presente en cada aniversario?”.

Vista aérea de personas en una terraza con barandillas de cristal observando Times Square por la noche, con edificios iluminados y calles concurridas
El America’s Block Party in the Sky ofrecerá vistas panorámicas de Manhattan y la oportunidad de participar en rituales patrióticos en la terraza del Times Square Skywalk (America 250)

Experiencias únicas, acceso para héroes y participación masiva

Además del espectáculo televisivo central, el 19º piso del Times Square Skywalk será sede de un evento exclusivo, denominado America’s Block Party in the Sky, que permitirá a los invitados disfrutar de vistas panorámicas de Manhattan, celebrar tradiciones veraniegas y honrar los rituales patrióticos desde una terraza envolvente con visión de 360 grados, según America250.

Durante el evento del 5 de julio, residentes y turistas podrán leer la Declaración de Independencia reproducida sobre un muro de vidrio y escribir mensajes personales en fragmentos de confeti que luego formarán parte del tradicional festejo de Año Nuevo en Times Square.

Como parte del reconocimiento a quienes han servido al país, la prioridad de acceso a estas celebraciones recaerá en personal de primera respuesta, trabajadores sanitarios, integrantes de las fuerzas armadas y veteranos, indicó Attractions Magazine. Posteriormente, la venta y distribución de entradas se abrirá al público en general, con detalles que serán comunicados en los meses previos al evento.

Vista elevada de Times Square al anochecer. Personas en una plataforma observan la calle, tráfico y pantallas. Rascacielos iluminados, One Times Square con reloj
El personal de primera respuesta, trabajadores sanitarios, fuerzas armadas y veteranos tendrán prioridad de acceso a las celebraciones especiales del aniversario (America 250)

América250 y su convocatoria nacional

America250 es la entidad oficial, respaldada por el Congreso estadounidense, encargada de organizar la conmemoración del 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

El esfuerzo, que comenzó con la campaña America’s Invitation en julio de 2023, busca involucrar a toda la población del país y a sus territorios mediante actividades culturales, educativas y de voluntariado.

Entre las acciones previstas para el período 2024-2026 figuran recorridos históricos, competencias estudiantiles y la consolidación del Caucus Congressual America250, que pronto alcanzará los 400 miembros, conforme le informó la entidad a Attractions Magazine.

El Times Square Ball azul brillante está sobre una pantalla que muestra '2026' y una imagen de la Estatua de la Libertad con 'AMERICA 250'
America250, entidad respaldada por el Congreso, invita a la ciudadanía a sumarse a actividades culturales, educativas y de voluntariado hasta 2026 para conmemorar el 250º aniversario (America 250)

El Ball Drop múltiple de Times Square, junto a las celebraciones descentralizadas y la campaña Giving 4th, consolidan la apuesta de America250 y la ciudad de Nueva York por transformar la semiquincentenario en una experiencia inclusiva, participativa y trascendente para la mayor cantidad posible de estadounidenses.

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